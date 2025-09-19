https://sarabic.ae/20250919/الشرع-اتفاق-مع-إسرائيل-بوساطة-أمريكية-قد-يوقع-خلال-أيام-1105050629.html

الشرع: اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية قد يوقع خلال أيام

الشرع: اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية قد يوقع خلال أيام

كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن مفاوضات تجري بوساطة أميركية بين سوريا وإسرائيل أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريبًا. 19.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشار الشرع إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".وقال الشرع حول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في دمشق يُعد بمثابة "إعلان حرب"، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أمني معها أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم الشكوك العميقة بشأن التزام إسرائيل به.وفيما يخص ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حذر الرئيس السوري من أن فشل دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسة العسكرية السورية قبل نهاية العام الحالي قد يدفع تركيا إلى التحرك العسكري.وأكد الشرع أن بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني تعرقل تنفيذ الاتفاقات، متهمًا هذه الأطراف بإفشال "اتفاق 10 مارس/أذار"، الذي قال إنه كان أول مسار مدعوم من الولايات المتحدة وتركيا للوصول إلى حل سياسي شامل.وكشف الشرع عن تفاصيل أول لقاء جمعه بقائد "قسد" مظلوم عبدي، حيث قال له: "إذا جئت للمطالبة بحقوق الأكراد فلا داعي، فمبدئي أن الأكراد مواطنون سوريون متساوون، وأنا أحرص على حقوقهم أكثر منك".وأشار إلى أن "قسد" أصبحت تشكل تهديدًا للأمن القومي في كل من تركيا والعراق، بعدما تجاهلت دعوة عبد الله أوجلان لحلّ نفسها، لافتًا إلى أن أنقرة امتنعت في وقت سابق عن شن عمليات عسكرية ضدها استجابة لجهود سورية، لكن هذا الموقف قد يتغير مع نهاية العام إذا لم يتم تنفيذ اتفاقات الدمج.

