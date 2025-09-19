عربي
الدفاع الروسية: 3 مقاتلات "ميغ-31" نفذت رحلة مخططة فوق البلطيق ولم تنتهك حدود أي دولة
أمساليوم
بث مباشر
الشرع: اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية قد يوقع خلال أيام
الشرع: اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية قد يوقع خلال أيام
كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن مفاوضات تجري بوساطة أميركية بين سوريا وإسرائيل أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريبًا.
أحمد الشرع
وأشار الشرع إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".وقال الشرع حول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في دمشق يُعد بمثابة "إعلان حرب"، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أمني معها أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم الشكوك العميقة بشأن التزام إسرائيل به.وفيما يخص ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حذر الرئيس السوري من أن فشل دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسة العسكرية السورية قبل نهاية العام الحالي قد يدفع تركيا إلى التحرك العسكري.وأكد الشرع أن بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني تعرقل تنفيذ الاتفاقات، متهمًا هذه الأطراف بإفشال "اتفاق 10 مارس/أذار"، الذي قال إنه كان أول مسار مدعوم من الولايات المتحدة وتركيا للوصول إلى حل سياسي شامل.وكشف الشرع عن تفاصيل أول لقاء جمعه بقائد "قسد" مظلوم عبدي، حيث قال له: "إذا جئت للمطالبة بحقوق الأكراد فلا داعي، فمبدئي أن الأكراد مواطنون سوريون متساوون، وأنا أحرص على حقوقهم أكثر منك".وأشار إلى أن "قسد" أصبحت تشكل تهديدًا للأمن القومي في كل من تركيا والعراق، بعدما تجاهلت دعوة عبد الله أوجلان لحلّ نفسها، لافتًا إلى أن أنقرة امتنعت في وقت سابق عن شن عمليات عسكرية ضدها استجابة لجهود سورية، لكن هذا الموقف قد يتغير مع نهاية العام إذا لم يتم تنفيذ اتفاقات الدمج.
أحمد الشرع
أحمد الشرع

الشرع: اتفاق مع إسرائيل بوساطة أمريكية قد يوقع خلال أيام

21:45 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 21:49 GMT 19.09.2025)
© AP Photoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أن مفاوضات تجري بوساطة أميركية بين سوريا وإسرائيل أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يُوقّع قريبًا.
وأشار الشرع إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون مشابهًا لاتفاق عام 1974، لكنه شدد على أن ذلك "لا يعني بأي حال من الأحوال تطبيع العلاقات مع تل أبيب".
وفي تصريحات لصحيفة "مللييت" التركية، نقلها "تلفزيون سوريا" اليوم الجمعة، قال الشرع: "نحن نعرف كيف نحارب، لكننا لم نعد نرغب بالحرب"، معتبرًا أن أحداث السويداء الأخيرة كانت "فخًا مدبرًا" تزامن مع اقتراب المفاوضات من نهايتها.
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
إعلام: ترامب يخطط للقاء الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة
15:21 GMT
وقال الشرع حول المفاوضات مع إسرائيل عقب الهجوم الأخير على قطر: "إذا كان السؤال هل أثق بإسرائيل؟ فالجواب: لا أثق بها".
واعتبر الشرع أن استهداف إسرائيل لمبنى الرئاسة ووزارة الدفاع في دمشق يُعد بمثابة "إعلان حرب"، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق أمني معها أصبح أمرًا لا مفر منه، رغم الشكوك العميقة بشأن التزام إسرائيل به.
كما أعلن الشرع أن مشاركته المرتقبة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكل "سابقة تاريخية"، إذ ستكون المرة الأولى منذ ستة عقود التي يشارك فيها رئيس سوري في هذه الاجتماعات. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل "منعطفًا جديدًا" في السياسة السورية، قائلاً: "لم نعد دولة مصدّرة للمخدرات أو اللاجئين أو الإرهاب، بل أصبحنا جزءًا من النظام الدولي".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الشرع يبحث مع رئيس المخابرات التركية تطورات الاتفاق مع "قسد"
17 سبتمبر, 20:14 GMT
وفيما يخص ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حذر الرئيس السوري من أن فشل دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن المؤسسة العسكرية السورية قبل نهاية العام الحالي قد يدفع تركيا إلى التحرك العسكري.
وأكد الشرع أن بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني تعرقل تنفيذ الاتفاقات، متهمًا هذه الأطراف بإفشال "اتفاق 10 مارس/أذار"، الذي قال إنه كان أول مسار مدعوم من الولايات المتحدة وتركيا للوصول إلى حل سياسي شامل.
وجدد الشرع رفضه لمطالب "قسد" بشأن اللامركزية، معتبرًا أن القانون السوري رقم 107 يوفر بالفعل ما نسبته 90% من اللامركزية الإدارية. وقال إن هذه المطالب ليست سوى "غطاء للنزعة الانفصالية".
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
جنوب سوريا "معزول بالأمر الواقع"... أمريكا تقوم بترتيبات جديدة تمهيدا لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17 سبتمبر, 07:46 GMT
وكشف الشرع عن تفاصيل أول لقاء جمعه بقائد "قسد" مظلوم عبدي، حيث قال له: "إذا جئت للمطالبة بحقوق الأكراد فلا داعي، فمبدئي أن الأكراد مواطنون سوريون متساوون، وأنا أحرص على حقوقهم أكثر منك".
وأشار إلى أن "قسد" أصبحت تشكل تهديدًا للأمن القومي في كل من تركيا والعراق، بعدما تجاهلت دعوة عبد الله أوجلان لحلّ نفسها، لافتًا إلى أن أنقرة امتنعت في وقت سابق عن شن عمليات عسكرية ضدها استجابة لجهود سورية، لكن هذا الموقف قد يتغير مع نهاية العام إذا لم يتم تنفيذ اتفاقات الدمج.
