جنوب سوريا "معزول بالأمر الواقع"... أمريكا تقوم بترتيبات جديدة تمهيدا لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

ونشّطت واشنطن حراكها في الملف السوري، تمهيدًا للزيارة التي يعتزم الشرع إجراءها لنيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي تعتبره واشنطن "إنجازًا"، باعتبار الشرع أول رئيس سوري منذ أكثر من 6 عقود يلقي خطابًا من على منبر الأمم المتحدة، آملةً تحقيق إنجاز آخر عبر توقيع اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، تمهّد لتطبيع علاقاتهما.وتبذل الولايات المتحدة جهودها في محاولة لفصل ملف السويداء عن ملف إسرائيل، بعدما قدّمت تل أبيب نفسها "حامية" للدروز، وقامت بتوطيد حضورها في الجنوب السوري بشكل عام.يشار إلى أنه تم الدفع باتفاق شارك فيه الأردن لرسم "خارطة طريق" للسويداء من جهة، توازيًا مع تقريب وجهات النظر بين إدارة الشرع، التي ترغب في توقيع اتفاقية أمنية في الوقت الحالي، والحكومة الإسرائيلية التي تريد في المقابل ضمان إحكام سيطرتها على ملف السويداء، وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب.وشملت الترتيبات الجديدة التي أعلن عنها وزير الداخلية أنس خطّاب، وفق بيان أصدرته الوزارة، "تعيينات جديدة في محافظة السويداء، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والشرطية"، إذ تم توكيل الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد "تجمّع أحرار جبل العرب" بإدارة ملف الأمن في المحافظة.وأشار الشيباني، في مؤتمر صحفي عقب توقيعه الاتفاق، إلى أن "الخطة تقوم لمحاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق مع المنظومة الأممية، يليها ضمان استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية والطبّية، ثم تعويض المتضرّرين وترميم القرى وتسهيل عودة النازحين".وبحسب المراقبين، يكشف اشتراك الأردن في هذه الاتفاقية عن خشية مكبوتة لدى عمّان من إمكانية تعقّد ملف السويداء إلى درجة أكبر، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب أمام إسرائيل لشقّ طريق إلى المحافظة عبر الأراضي الأردنية، خصوصًا بعد مجاهرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحلمه بتحقيق "إسرائيل الكبرى" والتي تعني احتلال الأردن.تركيا ترحب بـ"خارطة الطريق" لحل أزمة محافظة السويداء السوريةإعلام: باريس تقترح نقل اللقاء بين الحكومة السورية و"قسد" إلى دولة ثالثة.. هل وافقت دمشق؟

