جنوب سوريا "معزول بالأمر الواقع"... أمريكا تقوم بترتيبات جديدة تمهيدا لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
جنوب سوريا "معزول بالأمر الواقع"... أمريكا تقوم بترتيبات جديدة تمهيدا لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
ونشّطت واشنطن حراكها في الملف السوري، تمهيدًا للزيارة التي يعتزم الشرع إجراءها لنيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي تعتبره واشنطن "إنجازًا"، باعتبار الشرع أول رئيس سوري منذ أكثر من 6 عقود يلقي خطابًا من على منبر الأمم المتحدة، آملةً تحقيق إنجاز آخر عبر توقيع اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، تمهّد لتطبيع علاقاتهما.وتبذل الولايات المتحدة جهودها في محاولة لفصل ملف السويداء عن ملف إسرائيل، بعدما قدّمت تل أبيب نفسها "حامية" للدروز، وقامت بتوطيد حضورها في الجنوب السوري بشكل عام.يشار إلى أنه تم الدفع باتفاق شارك فيه الأردن لرسم "خارطة طريق" للسويداء من جهة، توازيًا مع تقريب وجهات النظر بين إدارة الشرع، التي ترغب في توقيع اتفاقية أمنية في الوقت الحالي، والحكومة الإسرائيلية التي تريد في المقابل ضمان إحكام سيطرتها على ملف السويداء، وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب.وشملت الترتيبات الجديدة التي أعلن عنها وزير الداخلية أنس خطّاب، وفق بيان أصدرته الوزارة، "تعيينات جديدة في محافظة السويداء، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والشرطية"، إذ تم توكيل الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد "تجمّع أحرار جبل العرب" بإدارة ملف الأمن في المحافظة.وأشار الشيباني، في مؤتمر صحفي عقب توقيعه الاتفاق، إلى أن "الخطة تقوم لمحاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق مع المنظومة الأممية، يليها ضمان استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية والطبّية، ثم تعويض المتضرّرين وترميم القرى وتسهيل عودة النازحين".وبحسب المراقبين، يكشف اشتراك الأردن في هذه الاتفاقية عن خشية مكبوتة لدى عمّان من إمكانية تعقّد ملف السويداء إلى درجة أكبر، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب أمام إسرائيل لشقّ طريق إلى المحافظة عبر الأراضي الأردنية، خصوصًا بعد مجاهرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحلمه بتحقيق "إسرائيل الكبرى" والتي تعني احتلال الأردن.
جنوب سوريا "معزول بالأمر الواقع"... أمريكا تقوم بترتيبات جديدة تمهيدا لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل

07:46 GMT 17.09.2025
© Photo / Social mediaالسويداء
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Photo / Social media
تابعنا عبر
تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وعبر ترتيبات تخص محافظة السويداء السورية، بفرض وقائع جديدة في الجنوب السوري، تمهيداً لاتفاق أمني مع إسرائيل، تأمل في توقيعه في نيويورك، وسط تكهّنات بإمكانية إجراء لقاء بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.
ونشّطت واشنطن حراكها في الملف السوري، تمهيدًا للزيارة التي يعتزم الشرع إجراءها لنيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي تعتبره واشنطن "إنجازًا"، باعتبار الشرع أول رئيس سوري منذ أكثر من 6 عقود يلقي خطابًا من على منبر الأمم المتحدة، آملةً تحقيق إنجاز آخر عبر توقيع اتفاقية بين سوريا وإسرائيل، تمهّد لتطبيع علاقاتهما.
وتبذل الولايات المتحدة جهودها في محاولة لفصل ملف السويداء عن ملف إسرائيل، بعدما قدّمت تل أبيب نفسها "حامية" للدروز، وقامت بتوطيد حضورها في الجنوب السوري بشكل عام.
انفجار سيارة مفخخة في أحد أحياء مدينة درعا السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
أنباء عن توغل إسرائيلي في ريف درعا جنوبي سوريا
11 سبتمبر, 06:24 GMT
يشار إلى أنه تم الدفع باتفاق شارك فيه الأردن لرسم "خارطة طريق" للسويداء من جهة، توازيًا مع تقريب وجهات النظر بين إدارة الشرع، التي ترغب في توقيع اتفاقية أمنية في الوقت الحالي، والحكومة الإسرائيلية التي تريد في المقابل ضمان إحكام سيطرتها على ملف السويداء، وإقامة منطقة منزوعة السلاح في الجنوب.

وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ترتيبات أمنية جديدة في ما يتعلق بملف السويداء، بعد أقل من أسبوع على عزل القائد الأمني للمحافظة أحمد دالاتي، الذي حاولت السلطات الانتقالية، عبر هذا الإجراء، تحميله مسؤولية ما وصلت إليه السويداء، وقامت بتعيين حسام الطحان لهذه المهمّة، بحسب مراقبين.

ماهي الحلول المطروحة لمعالجة ملف السويداء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
الخارجية السورية: الاتفاق بين سوريا والأردن وأمريكا يتضمن نشر قوات شرطة مدربة على طريق السويداء دمشق
أمس, 17:56 GMT
وشملت الترتيبات الجديدة التي أعلن عنها وزير الداخلية أنس خطّاب، وفق بيان أصدرته الوزارة، "تعيينات جديدة في محافظة السويداء، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والشرطية"، إذ تم توكيل الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد "تجمّع أحرار جبل العرب" بإدارة ملف الأمن في المحافظة.
من جهته، عقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، لقاء ثلاثيا جمعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمّان، أعلن خلاله توقيع اتفاق حول السويداء يتضمّن خريطة طريق لحلحلة ملف المحافظة بدعم من الولايات المتحدة والأردن.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
الشرع: ورثنا روابط وثيقة بين سوريا وروسيا يجب الحفاظ عليها
12 سبتمبر, 19:02 GMT
وأشار الشيباني، في مؤتمر صحفي عقب توقيعه الاتفاق، إلى أن "الخطة تقوم لمحاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق مع المنظومة الأممية، يليها ضمان استمرار تدفّق المساعدات الإنسانية والطبّية، ثم تعويض المتضرّرين وترميم القرى وتسهيل عودة النازحين".
وبحسب المراقبين، يكشف اشتراك الأردن في هذه الاتفاقية عن خشية مكبوتة لدى عمّان من إمكانية تعقّد ملف السويداء إلى درجة أكبر، الأمر الذي يمكن أن يفتح الباب أمام إسرائيل لشقّ طريق إلى المحافظة عبر الأراضي الأردنية، خصوصًا بعد مجاهرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحلمه بتحقيق "إسرائيل الكبرى" والتي تعني احتلال الأردن.
