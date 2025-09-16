عربي
وزير الخارجية الأردني: أمن الجنوب السوري هو امتداد لأمن الأردن
وزير الخارجية الأردني: أمن الجنوب السوري هو امتداد لأمن الأردن
صرّح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن أمن الجنوب السوري هو امتداد لأمن الأردن، وأكد دعم بلاده لعملية المصالحة لحفظ أمن وسيادة سوريا. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T13:10+0000
2025-09-16T13:10+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948510_0:1684:2048:2835_1920x0_80_0_0_4eb907d7463226440ff0d67cb3214187.jpg
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك إن "وحدة سوريا وأمنها واستقرارها ركيزة أساسية من أمن واستقرار المنطقة".وأضاف: "نريد لسوريا أن تستقر وتنهض وتعيد البناء بعد سنوات من الدمار والمعاناة التي عاشها الشعب السوري والبدء بخطوات عملية نحو مستقبل مشرق لكل السوريين".وبدوره، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أنه تم صياغة خارطة طريق من 6 خطوات لحل أزمة السويداء، تقوم على خطوات عملية بدعم الأردن والولايات المتحدة، لافتا إلى أن أولى خطواتها محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي.ووصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة دمشق لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وحل أزمة محافظة السويداء، في اجتماع ثلاثي يضم الجانبين سوريا والأردن والولايات المتحدة.الأردن يحذر من تبعات الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في سورياالأردن أمام مجلس الأمن: كل العرب ملتزمون بالسلام العادل لكن إسرائيل لا تعمل على تحقيقه
صرّح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن أمن الجنوب السوري هو امتداد لأمن الأردن، وأكد دعم بلاده لعملية المصالحة لحفظ أمن وسيادة سوريا.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك إن "وحدة سوريا وأمنها واستقرارها ركيزة أساسية من أمن واستقرار المنطقة".
وأضاف: "نريد لسوريا أن تستقر وتنهض وتعيد البناء بعد سنوات من الدمار والمعاناة التي عاشها الشعب السوري والبدء بخطوات عملية نحو مستقبل مشرق لكل السوريين".
وأشار الصفدي إلى أن "الأحداث التي شهدتها السويداء مأساوية ولا بد من تجاوزها ونؤكد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الإنسانية وإيصال المساعدات الإنسانية".
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
بعد لقاء الصفدي والشرع... كيف يخطط الأردن للتعامل مع سوريا لحل الأزمات العالقة بينهما؟
26 ديسمبر 2024, 17:17 GMT
وبدوره، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أنه تم صياغة خارطة طريق من 6 خطوات لحل أزمة السويداء، تقوم على خطوات عملية بدعم الأردن والولايات المتحدة، لافتا إلى أن أولى خطواتها محاسبة كل من اعتدى على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي.
ووصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة دمشق لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وحل أزمة محافظة السويداء، في اجتماع ثلاثي يضم الجانبين سوريا والأردن والولايات المتحدة.
الأردن يحذر من تبعات الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في سوريا
الأردن أمام مجلس الأمن: كل العرب ملتزمون بالسلام العادل لكن إسرائيل لا تعمل على تحقيقه
