الأردن أمام مجلس الأمن: كل العرب ملتزمون بالسلام العادل لكن إسرائيل لا تعمل على تحقيقه
قال وزير وزير الخارجية القطري إن إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي وتهدد أمن المنطقة والعالم لاعتماده على سياسة البطش لفرض عقيدة عنصرية. 12.09.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لبحث الهجمات الإسرائيلية على قطر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الجمعة، التي نشرت نص كلمته الكاملة، مشيرة إلى أنه شن هجوما لاذعا على إسرائيل، وقال إن حكومتها مارقة ومتطرفة وأيديها ملطخة بدماء الأبرياء".ودعا الصفدي إلى تحرك دولي عاجل للجم الغطرسة الإسرائيلية، التي قتلت خلال أقل من عامين أكثر من 65 ألف فلسطيني في غزة، إضافة إلى أكثر من 164 جريح.كما أشار إلى أن إسرائيل قتلت نحو 540 من عمال الإغاثة الإنسانية كما قتلت 270 صحفيا، كما استخدم تجويع المدنيين سلاح حرب نتج عنها مجاعة قتلت مئات الفلسطينيين جوعا، مشيرا إلى أنها حولت غزة إلى أرض موت.وقال الصفدي: "إسرائيل لا تترك وسيلة تصعيد إلا وتستخدمها"، مشيرا إلى أنها تعمل على تفجير العنف وتعميق الصراع وتستمر في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليون فلسطيني الموت جوعا أو قتلا، أو التهجير.كما أشار إلى أن إسرائيل توسع مستوطانتها اللا شرعية في الضفة الغربية المحتملة، وتحمي إرهاب المستوطنين الذين يشنون ما معدله أربع هجمات إرهابية يوميّا على الفلسطينيين.وأضاف: "إسرائيل شنت هجوما جبانا على العاصمة القطرية الدوحة. هذا الهجوم تجسيد فج للغدر بدولة تعمل بلا انقطاع على تحقيق السلام للجميع".وتابع: "مبادرة السلام العربية تنتظر تفاعلا إسرائيليا إيجابيا معها منذ العام 2002. السلام العادل خيارنا. وحل الدولتين سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام".وأضاف: "نريد السلام العادل، لكن الحقيقة أن لا شريك إسرائيليا الآن للعمل على تحقيقه".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا كما هاجمت إيران لـ 12 يوما، بينما استهدفت مؤخرا قطر، رغم كونها وسيطا يعمل مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة.
جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لبحث الهجمات الإسرائيلية على قطر، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الجمعة، التي نشرت نص كلمته الكاملة، مشيرة إلى أنه شن هجوما لاذعا على إسرائيل، وقال إن حكومتها مارقة ومتطرفة وأيديها ملطخة بدماء الأبرياء".
ودعا الصفدي إلى تحرك دولي عاجل للجم الغطرسة الإسرائيلية، التي قتلت خلال أقل من عامين أكثر من 65 ألف فلسطيني في غزة، إضافة إلى أكثر من 164 جريح.
كما أشار إلى أن إسرائيل قتلت نحو 540 من عمال الإغاثة الإنسانية كما قتلت 270 صحفيا، كما استخدم تجويع المدنيين سلاح حرب نتج عنها مجاعة قتلت مئات الفلسطينيين جوعا، مشيرا إلى أنها حولت غزة إلى أرض موت.
وقال وزير الخارجية الأردني: "القتل والموت أصبح مادة ترويجية لجنود الاحتلال، وبات قتل أكثر من مئة فلسطيني يوميا حدثا عاديا لا يتم التوقف عنده".
وقال الصفدي: "إسرائيل لا تترك وسيلة تصعيد إلا وتستخدمها"، مشيرا إلى أنها تعمل على تفجير العنف وتعميق الصراع وتستمر في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليون فلسطيني الموت جوعا أو قتلا، أو التهجير.
كما أشار إلى أن إسرائيل توسع مستوطانتها اللا شرعية في الضفة الغربية المحتملة، وتحمي إرهاب المستوطنين الذين يشنون ما معدله أربع هجمات إرهابية يوميّا على الفلسطينيين.
قال الصفدي إن إسرائيل تضرب استقرار لبنان وتحتل المزيد من الأرض السورية، وتصنع الفتنة المستهدفة لإغراق سوريا في الفوضى والصراع.
وأضاف: "إسرائيل شنت هجوما جبانا على العاصمة القطرية الدوحة. هذا الهجوم تجسيد فج للغدر بدولة تعمل بلا انقطاع على تحقيق السلام للجميع".
وقال وزير الخارجية الأردني: "أمننا وأمن قطر واحد.. إسرائيل ومتطرفوها يسوقون مزاعم لتبرير غدرهم بقطر، بعد كل ما بذلته من جهود لإنجاز اتفاق تبادل وإنهاء الحرب".
وتابع: "مبادرة السلام العربية تنتظر تفاعلا إسرائيليا إيجابيا معها منذ العام 2002. السلام العادل خيارنا. وحل الدولتين سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام".
وأضاف: "نريد السلام العادل، لكن الحقيقة أن لا شريك إسرائيليا الآن للعمل على تحقيقه".
وتواصل إسرائيل
حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا كما هاجمت إيران لـ 12 يوما، بينما استهدفت مؤخرا قطر، رغم كونها وسيطا يعمل مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة.