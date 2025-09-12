https://sarabic.ae/20250912/الأردن-أمام-مجلس-الأمن-كل-العرب-ملتزمون-بالسلام-العادل-لكن-إسرائيل-لا-تعمل-على-تحقيقه-1104768710.html

الأردن أمام مجلس الأمن: كل العرب ملتزمون بالسلام العادل لكن إسرائيل لا تعمل على تحقيقه

الأردن أمام مجلس الأمن: كل العرب ملتزمون بالسلام العادل لكن إسرائيل لا تعمل على تحقيقه

سبوتنيك عربي

قال وزير وزير الخارجية القطري إن إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي وتهدد أمن المنطقة والعالم لاعتماده على سياسة البطش لفرض عقيدة عنصرية. 12.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-12T06:06+0000

2025-09-12T06:06+0000

2025-09-12T06:06+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

قطر

أخبار الأردن

المندوب السوري في مجلس الأمن الدولي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103948510_0:1684:2048:2835_1920x0_80_0_0_4eb907d7463226440ff0d67cb3214187.jpg

جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لبحث الهجمات الإسرائيلية على قطر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الجمعة، التي نشرت نص كلمته الكاملة، مشيرة إلى أنه شن هجوما لاذعا على إسرائيل، وقال إن حكومتها مارقة ومتطرفة وأيديها ملطخة بدماء الأبرياء".ودعا الصفدي إلى تحرك دولي عاجل للجم الغطرسة الإسرائيلية، التي قتلت خلال أقل من عامين أكثر من 65 ألف فلسطيني في غزة، إضافة إلى أكثر من 164 جريح.كما أشار إلى أن إسرائيل قتلت نحو 540 من عمال الإغاثة الإنسانية كما قتلت 270 صحفيا، كما استخدم تجويع المدنيين سلاح حرب نتج عنها مجاعة قتلت مئات الفلسطينيين جوعا، مشيرا إلى أنها حولت غزة إلى أرض موت.وقال الصفدي: "إسرائيل لا تترك وسيلة تصعيد إلا وتستخدمها"، مشيرا إلى أنها تعمل على تفجير العنف وتعميق الصراع وتستمر في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليون فلسطيني الموت جوعا أو قتلا، أو التهجير.كما أشار إلى أن إسرائيل توسع مستوطانتها اللا شرعية في الضفة الغربية المحتملة، وتحمي إرهاب المستوطنين الذين يشنون ما معدله أربع هجمات إرهابية يوميّا على الفلسطينيين.وأضاف: "إسرائيل شنت هجوما جبانا على العاصمة القطرية الدوحة. هذا الهجوم تجسيد فج للغدر بدولة تعمل بلا انقطاع على تحقيق السلام للجميع".وتابع: "مبادرة السلام العربية تنتظر تفاعلا إسرائيليا إيجابيا معها منذ العام 2002. السلام العادل خيارنا. وحل الدولتين سبيلا وحيدا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام".وأضاف: "نريد السلام العادل، لكن الحقيقة أن لا شريك إسرائيليا الآن للعمل على تحقيقه".وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا كما هاجمت إيران لـ 12 يوما، بينما استهدفت مؤخرا قطر، رغم كونها وسيطا يعمل مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة.

https://sarabic.ae/20250911/حماس-إسرائيل-تسعى-لإفشال-مساعي-إنهاء-حرب-غزة-1104750664.html

https://sarabic.ae/20250911/موسكو-الهجوم-الإسرائيلي-على-قطر-ستكون-له-عواقب-وخيمة-للغاية-على-المنطقة-1104764030.html

إسرائيل

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, قطر, أخبار الأردن, المندوب السوري في مجلس الأمن الدولي