الصفدي خلال مؤتمر مع لافروف: الأردن يتصدى لأي محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع بالمنطقة
11:57 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 12:20 GMT 20.08.2025)
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ضرورة التصدي لأوهام إسرائيل، وخاصة مشروع "إسرائيل الكبرى" الذي يمثل اعتداء على سيادة الدول، مشددا على أن "بلاده ستتصدى لأي محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع بالمنطقة".
وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو اليوم الأربعاء: "يجب التصدي لأوهام إسرائيل مثل ما يسمى بمشروع "إسرائيل الكبرى"، وهذا المشروع يمثل اعتداء على سيادة الدول ولا يتجاوز إلا أن يكون وهما للمتطرفين الإسرائيليين".
وأكد الصفدي أن بلاده "ستتصدى لأي محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع في المنطقة".
كما أشاد الصفدي، بموقف روسيا من الصراع في قطاع غزة، إذ قال: "نحن نثمن موقف روسيا الداعي إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، بالإضافة لإدخال المساعدات إلى غزة،"، وأضاف: " بالنسبة لنا، نحن مستمرون في الجهود من أجل وقف العدوان".
وتابع وزير الخارجية الأردني: "يجب على العالم أن يختار. إما الوقوف مع المشروع العربي، الذي سيضمن الأمن والسلام بما في ذلك لإسرائيل، وإما أن يقف عاجزا أمام المشروع الإسرائيلي الذي يريد جلب الخراب للمنطقة".
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وصل صباح اليوم الأربعاء إلى موسكو، وعقد مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مؤتمرا صحفيا، عقب محادثات أجراها الجانبان في العاصمة الروسية.
وقال الصفدي، بعد اجتماعه مع لافروف، قبيل المحادثات: "تواصلنا مستمر وعلاقتنا تطور وتنمو، بفضل قادتنا الذين أسسوا الروابط التي يتم بناؤها، وأطلقو المبادرات".
ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شهر مايو/ أيار القادة والأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى، التي تعتزم روسيا عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال بوتين في برقية نشرت على موقع الكرملين: "السادة رؤساء الدول والحكومات الأعزاء! أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية.... إننا عازمون على الاستمرار في تطوير الحوار البنّاء مع جامعة الدول العربية والعلاقات الودية مع جميع أعضائها".
وتابع: "في هذا الصدد، أود أن أدعو جميع قادة الدول الأعضاء في جامعتكم، وكذلك الأمين العام للجامعة، للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى التي نعتزم عقدها في 15 أكتوبر/تشرين الأول".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن الاجتماع سيسهم في تعزيز التعاون المتعدد الأوجه ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين وسيساعد في إيجاد السبل لضمان السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.