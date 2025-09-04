عربي
"تحالف الراغبين" مستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى- الحكومة البريطانية
الأردن يحذر من تبعات الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في سوريا
الأردن يحذر من تبعات الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في سوريا
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن "خطر العدوانية الإسرائيلية يتفاقم تهديدا لكل نظامنا العربي وأمن منطقتنا".
وقال الصفدي، خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية ال 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن "العالم يواجه نظاما إسرائيليا لا حد لوحشية حروبه التدميرية على غزة والضفة الغربية وعلى استقرار سوريا ولبنان ومستقبلهما"، وفقا لموقع "خبرني" الأردني.
وبيّن أن "الحكومة الإسرائيلية تريد تغيير خريطة المنطقة لتفرض الهيمنة الإسرائيلية على عالمنا العربي"، مشيرا إلى أن "هذا هو الخطر الذي يجب أن يفرض إعادة تقييم لجميع أدوات عملنا المشترك".
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
العاهل الأردني لوفد الكونغرس الأمريكي: نرفض مخطط إسرائيل لتوسيع الاستيطان وتكريس احتلال غزة
24 أغسطس, 16:28 GMT
وحذر وزير الخارجية الأردني من "تبعات الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية في سوريا الشقيقة وشؤونها ونقف معها في مواجهة كل مخططات التقسيم"، مؤكدا أن "استقرار سوريا ضرورة استراتيجية عربية ودولية".
ويوم السبت الماضي، توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، في قرية العشة في ريف القنيطرة، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل والمواقع، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال مواطنين سوريين، بذريعة "الاشتباه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية" ضد قوات الاحتلال.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "خلال مجموعة من العمليات الليلية جنوبي سوريا، اعتقلت قوات الفرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504 في الأيام الأخيرة عددا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي".
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الأشخاص خلال توغله في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
أمس, 09:52 GMT
كما زعم أن قوات الاحتلال عثرت خلال عمليات التمشيط على "وسائل قتالية" في المناطق التي عملت بها، مضيفا: "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب، بهدف ضمان أمن مواطني إسرائيل"، على حد وصفه.
وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".
