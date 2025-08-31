نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية قبل أيام قليلة في سوريا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية قبل أيام قليلة في سوريا
نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية قبل أيام قليلة في سوريا
نتنياهو: نفذنا عملية عسكرية قبل أيام قليلة في سوريا

19:32 GMT 31.08.2025
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية عسكرية قبل أيام قليلة في سوريا.
وقال نتنياهو: "نفذنا عملية عسكرية قبل أيام قليلة في سوريا ولن أخوض في التفاصيل بشأنها".

وأضاف: "أقول لمن يسعون لإسقاط الحكومة أن هذا لن يحدث، وقبل عدة أسابيع أزلنا التهديد الأكبر على دولة إسرائيل منذ إعلانها".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته نفذت سلسلة عمليات ليلية في جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص "المشتبه بتورطهم في ترويج أنشطة ضد القوات الإسرائيلية".
ناقلة جند إسرائيلية في وادي السلوقي جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن احتراق إحدى دباباته خلال عملية توغل جنوبي سوريا
27 أغسطس, 15:57 GMT
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "في سلسلة عمليات ليلية في منطقة جنوب سوريا، قوات جيش الدفاع اعتقلت مشتبهًا بهم بالتورط في ترويج نشاطات ضد قواتنا".

وتابع: "خلال مجموعة من العمليات الليلية في جنوب سوريا اعتقلت قوات الفرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504 في الأيام الأخيرة عددًا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات ضد قوات جيش الدفاع في جنوب سوريا".

وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، في القمة العربية الـ34 ببغداد، 17 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
سوريا تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة
26 أغسطس, 11:30 GMT
وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين الماضي، في مواقع عدة بريفي دمشق والقنيطرة، حيث سيطرت على تل باط الوردة، واقتحمت قرية بيت جن، حيث أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، في تصعيد واضح لأعمالها العسكرية على الحدود السورية.

قالت وكالة الانباء السورية "سانا": "إن قوة للاحتلال مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جنديا توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ"، مشيرة إلى أنها "أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت في بلدات وقرى عدة بريف القنيطرة حيث اقتحمت جباتا الخشب، وطرنجة، والرفيد، ومنشية سويسة، وبريقة، وبير عجم، وكودنة، وعين زيوان، وعين العبد، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها ثم انسحبت منها".
وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.
