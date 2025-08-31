https://sarabic.ae/20250831/نتنياهو-نفذنا-عملية-عسكرية-قبل-أيام-قليلة-في-سوريا-1104359441.html

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية نفذت عملية عسكرية قبل أيام قليلة في سوريا. 31.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال نتنياهو: "نفذنا عملية عسكرية قبل أيام قليلة في سوريا ولن أخوض في التفاصيل بشأنها".وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته نفذت سلسلة عمليات ليلية في جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص "المشتبه بتورطهم في ترويج أنشطة ضد القوات الإسرائيلية".وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "في سلسلة عمليات ليلية في منطقة جنوب سوريا، قوات جيش الدفاع اعتقلت مشتبهًا بهم بالتورط في ترويج نشاطات ضد قواتنا".وتوغلت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الاثنين الماضي، في مواقع عدة بريفي دمشق والقنيطرة، حيث سيطرت على تل باط الوردة، واقتحمت قرية بيت جن، حيث أطلقت النار بشكل مباشر على المدنيين، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي، في تصعيد واضح لأعمالها العسكرية على الحدود السورية.وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال توغلت في بلدات وقرى عدة بريف القنيطرة حيث اقتحمت جباتا الخشب، وطرنجة، والرفيد، ومنشية سويسة، وبريقة، وبير عجم، وكودنة، وعين زيوان، وعين العبد، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها ثم انسحبت منها".وبحسب وسائل إعلام سورية، توغلت القوات الإسرائيلية في قرى وبلدات عدة بمحافظتي القنيطرة ودرعا، ونصبت حواجز واعتقلت عددا من المدنيين.

