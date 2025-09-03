https://sarabic.ae/20250903/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-عددا-من-الأشخاص-خلال-توغله-في-ريف-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1104459809.html
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الأشخاص خلال توغله في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
في توغل إسرائيلي جديد، اقتحمت دورية من قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة جباتا الخشب شمال غربي مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، واعتقلت عددا من... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
القنيطرة
توغل إسرائيلي
العالم العربي
وبحسب وسائل إعلام سورية، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في بلدة جباتا الخشب، وفتش أحد المنازل واعتقل سبعة شبان. ويوم السبت الماضي، توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، في قرية العشة بريف القنيطرة، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل والمواقع، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال مواطنين سوريين، بذريعة "الاشتباه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية" ضد قوات الاحتلال. كما زعم أن قوات الاحتلال عثرت خلال عمليات التمشيط على "وسائل قتالية" في المناطق التي عملت بها، مضيفا: "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب، بهدف ضمان أمن مواطني إسرائيل"، على حد وصفه.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".
وبحسب وسائل إعلام سورية، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في بلدة جباتا الخشب، وفتش أحد المنازل واعتقل سبعة شبان.
وبينت أن "الجيش الإسرائيلي توغل مساء أمس الثلاثاء، برتل مؤلف من 16 سيارة في قرية الأصبح بريف القنيطرة، وأنشأ حاجزا وفتش عددا من المنازل، وسط تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة".
ويوم السبت الماضي، توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، في قرية العشة بريف القنيطرة، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل والمواقع
، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال مواطنين سوريين، بذريعة "الاشتباه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية" ضد قوات الاحتلال.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "خلال مجموعة من العمليات الليلية في جنوبي سوريا، اعتقلت قوات الفرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504 في الأيام الأخيرة عددا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي".
كما زعم أن قوات الاحتلال عثرت خلال عمليات التمشيط على "وسائل قتالية" في المناطق التي عملت بها، مضيفا: "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب، بهدف ضمان أمن مواطني إسرائيل"، على حد وصفه.
وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".