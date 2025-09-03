عربي
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الأشخاص خلال توغله في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الأشخاص خلال توغله في ريف القنيطرة جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
في توغل إسرائيلي جديد، اقتحمت دورية من قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة جباتا الخشب شمال غربي مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، واعتقلت عددا من...
وبحسب وسائل إعلام سورية، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في بلدة جباتا الخشب، وفتش أحد المنازل واعتقل سبعة شبان. ويوم السبت الماضي، توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، في قرية العشة بريف القنيطرة، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل والمواقع، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال مواطنين سوريين، بذريعة "الاشتباه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية" ضد قوات الاحتلال. كما زعم أن قوات الاحتلال عثرت خلال عمليات التمشيط على "وسائل قتالية" في المناطق التي عملت بها، مضيفا: "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب، بهدف ضمان أمن مواطني إسرائيل"، على حد وصفه.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الأشخاص خلال توغله في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

© AP Photo / Matias Delacroixجندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024
في توغل إسرائيلي جديد، اقتحمت دورية من قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة جباتا الخشب شمال غربي مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، واعتقلت عددا من الأشخاص.
وبحسب وسائل إعلام سورية، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في بلدة جباتا الخشب، وفتش أحد المنازل واعتقل سبعة شبان.

وبينت أن "الجيش الإسرائيلي توغل مساء أمس الثلاثاء، برتل مؤلف من 16 سيارة في قرية الأصبح بريف القنيطرة، وأنشأ حاجزا وفتش عددا من المنازل، وسط تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة".

مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
إعلام: رتل عسكري إسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
30 أغسطس, 06:45 GMT
ويوم السبت الماضي، توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، في قرية العشة بريف القنيطرة، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل والمواقع، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال مواطنين سوريين، بذريعة "الاشتباه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية" ضد قوات الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "خلال مجموعة من العمليات الليلية في جنوبي سوريا، اعتقلت قوات الفرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504 في الأيام الأخيرة عددا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي".

الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات ليلية في سوريا واعتقال "مشتبه بهم"
29 أغسطس, 19:11 GMT
كما زعم أن قوات الاحتلال عثرت خلال عمليات التمشيط على "وسائل قتالية" في المناطق التي عملت بها، مضيفا: "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب، بهدف ضمان أمن مواطني إسرائيل"، على حد وصفه.
وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".
