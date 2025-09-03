https://sarabic.ae/20250903/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعتقل-عددا-من-الأشخاص-خلال-توغله-في-ريف-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1104459809.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الأشخاص خلال توغله في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الأشخاص خلال توغله في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

في توغل إسرائيلي جديد، اقتحمت دورية من قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، بلدة جباتا الخشب شمال غربي مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، واعتقلت عددا من... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T09:52+0000

2025-09-03T09:52+0000

2025-09-03T09:52+0000

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

القنيطرة

توغل إسرائيلي

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618835_0:77:1480:910_1920x0_80_0_0_6780fe44c5e5c5363f1827e5d619a560.jpg

وبحسب وسائل إعلام سورية، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل في بلدة جباتا الخشب، وفتش أحد المنازل واعتقل سبعة شبان. ويوم السبت الماضي، توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، في قرية العشة بريف القنيطرة، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل والمواقع، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال مواطنين سوريين، بذريعة "الاشتباه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية" ضد قوات الاحتلال. كما زعم أن قوات الاحتلال عثرت خلال عمليات التمشيط على "وسائل قتالية" في المناطق التي عملت بها، مضيفا: "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب، بهدف ضمان أمن مواطني إسرائيل"، على حد وصفه.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".

https://sarabic.ae/20250830/إعلام-رتل-عسكري-إسرائيلي-يتوغل-بريف-القنيطرة-جنوب-غربي-سوريا-1104308226.html

https://sarabic.ae/20250829/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-عمليات-ليلية-في-سوريا-واعتقال-مشتبه-بهم-1104298783.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, القنيطرة, توغل إسرائيلي, العالم العربي