إعلام: رتل عسكري إسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/إعلام-رتل-عسكري-إسرائيلي-يتوغل-بريف-القنيطرة-جنوب-غربي-سوريا-1104308226.html
إعلام: رتل عسكري إسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
إعلام: رتل عسكري إسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا
سبوتنيك عربي
توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، في قرية العشة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل والمواقع، بحسب... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T06:45+0000
2025-08-30T06:45+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
أخبار الشرق الأوسط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092637314_0:46:850:524_1920x0_80_0_0_f889f7133da2bee8c36c6eb643ff683d.jpg
وبدأت القوات الإسرائيلية، بعد ساعات قليلة، بالانسحاب عائدة إلى منطقة الجولان السوري المحتل، وفق ما أوردته مصادر قناة "العربية".من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قواته عثرت خلال عمليات ليلية على "وسائل قتالية" في مواقع بجنوب سوريا، واعتقلت "عددا من المتورطين في نشاطات معادية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء". وأكد نتنياهو أن المنطقة المستهدفة لتكون منزوعة السلاح تبدأ من مرتفعات الجولان (المحتلة) حتى مرتفعات جنوب دمشق. وفي سياق متصل، علّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، على التقارير المتداولة بشأن تسليم منطقتين لسوريا، مقابل وقف المطالبة بالجولان السوري المحتل. ونفى مكتب نتنياهو، صدور أي موقف من إسرائيل بشأن تسليم الحكومة السورية مزارع شبعا وجبل "روس"، مقابل وقف المطالبة بالجولان، معتبرًا أن "تلك الأنباء أكاذيب"، على حد قوله.وكشف إعلام إسرائيلي، في وقت سابق، عن "تفاصيل اتفاقية أمنية وشيكة بين سوريا وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، وبدعم من دول الخليج".
https://sarabic.ae/20250707/قوة-إسرائيلية-تتوغل-في-ريف-القنيطرة-وتعتقل-6-أشخاص-بينهم-طفل-1102432356.html
https://sarabic.ae/20250618/-الجيش-الإسرائيلي-يواصل-تجريف-الأراضي-الحراجية-في-ريف-القنيطرة-جنوبي-سوريا-وينذر-الأهالي-بالإخلاء-1101780521.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0c/1092637314_46:0:805:569_1920x0_80_0_0_ad4deec6284621ae8feb78fc747917aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط

إعلام: رتل عسكري إسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا

06:45 GMT 30.08.2025
© Sputnik . Ali Hashemمقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة
مقتل مواطنين سوريين وإصابة ثالث باعتدائين إسرائيليين على ريف القنيطرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، في قرية العشة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل والمواقع، بحسب وسائل إعلام عربية.
وبدأت القوات الإسرائيلية، بعد ساعات قليلة، بالانسحاب عائدة إلى منطقة الجولان السوري المحتل، وفق ما أوردته مصادر قناة "العربية".

وشهدت الجنوب السوري، أمس الجمعة، تحليقا مكثفا للطيران الإسرائيلي فوق محافظتي القنيطرة ودرعا، تزامنا مع توغل آليات عسكرية إسرائيلية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قواته عثرت خلال عمليات ليلية على "وسائل قتالية" في مواقع بجنوب سوريا، واعتقلت "عددا من المتورطين في نشاطات معادية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
جندي إسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
قوة إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة وتعتقل 6 أشخاص بينهم طفل
7 يوليو, 09:49 GMT
وتأتي هذه التحركات في سياق تصعيد إسرائيلي ملحوظ في الجنوب السوري منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن "إسرائيل تريد إنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بما فيها السويداء".
مراسل سبوتنيك: طائرة إسرائيلية تستهدف تلال عن المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
الجيش الإسرائيلي يواصل تجريف الأراضي الحراجية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا وينذر الأهالي بالإخلاء
18 يونيو, 10:44 GMT
وأضاف نتنياهو: "نجري اتصالات ومناقشات حول إمكانية نزع السلاح من جنوبي سوريا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيه إن إس" الإسرائيلية، الخميس الماضي، التي أشارت إلى أن هذه التصريحات جاءت على هامش لقائه بشيخ عقل الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف.
وأكد نتنياهو أن المنطقة المستهدفة لتكون منزوعة السلاح تبدأ من مرتفعات الجولان (المحتلة) حتى مرتفعات جنوب دمشق.
وفي سياق متصل، علّق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، على التقارير المتداولة بشأن تسليم منطقتين لسوريا، مقابل وقف المطالبة بالجولان السوري المحتل.
ونفى مكتب نتنياهو، صدور أي موقف من إسرائيل بشأن تسليم الحكومة السورية مزارع شبعا وجبل "روس"، مقابل وقف المطالبة بالجولان، معتبرًا أن "تلك الأنباء أكاذيب"، على حد قوله.
وكشف إعلام إسرائيلي، في وقت سابق، عن "تفاصيل اتفاقية أمنية وشيكة بين سوريا وإسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية، وبدعم من دول الخليج".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала