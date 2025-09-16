https://sarabic.ae/20250916/إعلام-باريس-تقترح-نقل-اللقاء-بين-الحكومة-السورية-وقسد-إلى-دولة-ثالثة-هل-وافقت-دمشق؟-1104902256.html
إعلام: باريس تقترح نقل اللقاء بين الحكومة السورية و"قسد" إلى دولة ثالثة.. هل وافقت دمشق؟
إعلام: باريس تقترح نقل اللقاء بين الحكومة السورية و"قسد" إلى دولة ثالثة.. هل وافقت دمشق؟
سبوتنيك عربي
في ظل استمرار تعثر الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالتوصل إلى اتفاق للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه في مارس/ اَذار الماضي، اقترحت... 16.09.2025
إعلام: باريس تقترح نقل اللقاء بين الحكومة السورية و"قسد" إلى دولة ثالثة.. هل وافقت دمشق؟
في ظل استمرار تعثر الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالتوصل إلى اتفاق للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه في مارس/ اَذار الماضي، اقترحت فرنسا تغيير مكان عقد اللقاء بين الحكومة السورية ووفد "قسد" من باريس إلى دولة عربية.
ووفقا لوسائل إعلام سورية، فإن "الخارجية الفرنسية اقترحت على دمشق و"قسد" عقد اللقاء المتعثر في دولة أخرى مثل الأردن أو السعودية أو إقليم كردستان العراق".
كما ناقشت الخارجية الفرنسية مع مسؤولين في "قسد"، "إمكانية توسيع قائمة الدول الضامنة لأي اتفاق مع الحكومة السورية لتشمل دولا عربية وإقليمية، بينها تركيا".
وبحسب وسيلة إعلامية سورية، نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطّلع"، "رفضت الحكومة السورية المقترح الفرنسي، وتشبثت بعقد اللقاء في دمشق"، معتبرة أن "المشاكل مع "قسد
" قضايا داخلية ووطنية ويجب أن تحل وتناقش بين السوريين أنفسهم داخل البلاد وليس خارجها".
بالتوازي، أكد مصدر مقرّب من "قسد" لوسائل إعلامية، أن "المفاوضات السياسية بين الحكومة السورية الانتقالية و"قسد" توقفت حتى قبل إعلان دمشق رفضها المشاركة في اجتماع باريس، وذلك ردًا على مؤتمر المكونات، الذي نظمته الأخيرة في الحسكة، خلال أغسطس/ آب الماضي".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه "لا توجد بوادر لاستئناف المفاوضات قريبا بين الطرفين، وإن كانت اللقاءات مستمرة في سياق منع التصعيد والحفاظ على التنسيق والتواصل، برعاية واشنطن وباريس".
وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن المؤسسات السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
وعّقد في منطقة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في 26 نيسان/ أبريل الماضي، مؤتمر "وحدة الموقف الكردي"، والذي دعا في بيانه الختامي إلى "نظام حكم لامركزي برلماني بغرفتين يعتمد التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، كما يعتمد مجالسا للمناطق في إطار النظام اللامركزي".
إلا أن الرئاسة السورية أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات لفرض "واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت أي مسمى، سواء الفيدرالية أو الإدارة الذاتية"، وذلك ردًا على مطالبة قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بنظام حكم لامركزي في سوريا
.
ومطلع أغسطس الماضي، عُقد في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمر "وحدة المكونات"
، الذي ضم شخصيات كردية وعربية وسريانية آشورية وتركمانية وأرمنية وشركسية، بمشاركة عبر الفيديو للرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، ورئيس المجلس العلوي الشيخ غزال غزال.
ودعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى "صياغة دستور جديد وتأسيس نظام لامركزي في البلاد، والالتزام بالمسار الوطني الديمقراطي الجامع، القائم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية"، إلا أن الحكومة السورية اعتبرت أن هذا المؤتمر "محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية
، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل "قسد" تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية".
ودعت الحكومة السورية، قوات "قسد"، للـ"انخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس الماضي، فضلًا عن حثّ الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق، باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".
يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة
بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.