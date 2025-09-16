https://sarabic.ae/20250916/إعلام-باريس-تقترح-نقل-اللقاء-بين-الحكومة-السورية-وقسد-إلى-دولة-ثالثة-هل-وافقت-دمشق؟-1104902256.html

إعلام: باريس تقترح نقل اللقاء بين الحكومة السورية و"قسد" إلى دولة ثالثة.. هل وافقت دمشق؟

إعلام: باريس تقترح نقل اللقاء بين الحكومة السورية و"قسد" إلى دولة ثالثة.. هل وافقت دمشق؟

في ظل استمرار تعثر الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بالتوصل إلى اتفاق للمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه في مارس/ اَذار الماضي، اقترحت... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا لوسائل إعلام سورية، فإن "الخارجية الفرنسية اقترحت على دمشق و"قسد" عقد اللقاء المتعثر في دولة أخرى مثل الأردن أو السعودية أو إقليم كردستان العراق".وبحسب وسيلة إعلامية سورية، نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطّلع"، "رفضت الحكومة السورية المقترح الفرنسي، وتشبثت بعقد اللقاء في دمشق"، معتبرة أن "المشاكل مع "قسد" قضايا داخلية ووطنية ويجب أن تحل وتناقش بين السوريين أنفسهم داخل البلاد وليس خارجها".وأشار المصدر ذاته إلى أنه "لا توجد بوادر لاستئناف المفاوضات قريبا بين الطرفين، وإن كانت اللقاءات مستمرة في سياق منع التصعيد والحفاظ على التنسيق والتواصل، برعاية واشنطن وباريس".وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد قوات "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقًا يقضي باندماج "قسد" ضمن المؤسسات السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.إلا أن الرئاسة السورية أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات لفرض "واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت أي مسمى، سواء الفيدرالية أو الإدارة الذاتية"، وذلك ردًا على مطالبة قيادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بنظام حكم لامركزي في سوريا.ودعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى "صياغة دستور جديد وتأسيس نظام لامركزي في البلاد، والالتزام بالمسار الوطني الديمقراطي الجامع، القائم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية"، إلا أن الحكومة السورية اعتبرت أن هذا المؤتمر "محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل "قسد" تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية".يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

