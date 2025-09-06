خبير كردي: مسار المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" معقد وقد يصل إلى طريق مسدود

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير كردي: مسار المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" معقد وقد يصل إلى طريق مسدود
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشؤون الكردية، محمد الحسين، أن مسار المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، "معقد وقد يصل إلى طريق مسدود". 06.09.2025, سبوتنيك عربي
خبير كردي: مسار المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" معقد وقد يصل إلى طريق مسدود

15:12 GMT 06.09.2025
© Photo / Presidency Of Syrian Arab Republicالرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس "قوات سوريا الديمقراطية" يوقعان اتفاقا لاندماج "قسد" ضمن مؤسسات الجمهورية السورية
الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع ورئيس قوات سوريا الديمقراطية يوقعان اتفاقا لاندماج قسد ضمن مؤسسات الجمهورية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Photo / Presidency Of Syrian Arab Republic
تابعنا عبر
رأى الخبير في الشؤون الكردية، محمد الحسين، أن مسار المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، "معقد وقد يصل إلى طريق مسدود".
وقال الحسين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أنه "منذ توقيع الإطار السياسي بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس الماضي، بدأت مرحلة تفاوضية جاءت بمثابة تجريب أو محاولة لإعادة روابط مؤسسية بين الحكومة السورية ومؤسسات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا بعد فترات طويلة من واقع انفصالي كامل الأوصاف تقريبا".
قوات سوريا الديمقراطية في سوريا والمعروفة بـ قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
أستاذ الفلسفة السياسية: مشاركة "قسد" في الحكم مرهونة بتسليم دير الزور والرقة وآبار النفط
25 أغسطس, 09:37 GMT
وأضاف أن "مسار التفاوض شهد تباطؤا وبدأت سلسلة تراجعات من عقد جولات تبعتها جولات تفاوضية متقطعة ليصبح المسار التفاوضي معقدا وعلى وشك الوصول إلى طريق مسدودة".
وتابع الخبير الكردي: "بدا من الجولات السابقة وجود رغبة من الحكومة السورية بحل جميع المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية لدى الإدارة الذاتية التي ترى أن الدمج يجب أن يكون ارتباطا وتكاملا دون إلغاء للمؤسسات وهنا تكمن المعضلة الأساسية".
واعتبر محمد الحسين أن "خطوات تطبيق الاتفاق اصطدمت بالدمج الأمني والعسكري وتقاسم الموارد اللذان أوصلا الأمور في النهاية إلى طريق مسدود وعادت الأوضاع إلى التوتر وفقدان الثقة بين الطرفين إلى ما كانت عليه قبل اللقاء".
ولفت إلى أن سلسلة جولات متابعة جرت بين وفود من الطرفين لكن التنفيذ العملي راوح في مكانه ومَنعته خلافات تكتيكية وسياسية وتدخلات إقليمية ودولية".
وأشار الخبير الكردي إلى أن "هناك تدخلات إقليمية خاصة من تركيا ودولية من قبل الولايات المتحدة بالدرجة الأولى وفرنسا بدرجة أقل، أثرت على المسار التفاوضي، وبدأ فصل جديد مارست فيه هذه الأطراف ضغوطاً متفاوتة على كلا الطرفين فحاولت إضعاف موقف الإدارة الذاتية ومنعت أي صيغة قد تعطي مكاسب ولو معنوية لقسد التي تعتبرها أنقرة مرتبطة بمنظومات كحزب العمال الكردستاني، بينما مورست ضُغوط غربية نحو حل يقلّل الفراغ الأمني بما يتيح مواصلة محاربة تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا] ويُعزّز عودة الخدمات إلى تلك المناطق لتأمين قسط جيد من الاستقرار هناك".
وأوضح أن "هناك تباينا بين أهداف الطرفين، فالحكومة السورية تريد فقط تحقيق أهداف تكتيكية مثل استعادة سيادة المؤسسات والظهور بمظهر الدولة الناجحة المسيطرة والفوز بعائدات اقتصادية من النفط والمعابر وإقفال ملف التقسيم من دون أن تقوم بأية خطوة لجعل احتمالات التقسيم خارج الحسبان لدى عدة مكونات أساسية في سوريا وليس لدى الأكراد فقط".
عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
الإدارة الذاتية في سوريا تطالب بإشراك "قسد" في العملية السياسية... توتر عسكري في حلب بين الطرفين
13 أغسطس, 06:08 GMT
وشدد الخبير الكردي على أن "الإدارة الذاتية تسعى إلى ضمان حقوق دستورية وسياسية للمكون الكردي الذي من أبسط حقوقه الحفاظ على هويته وحماية العاملين في مؤسساتها وتأمين ضمانات أمنية من قبل دمشق والحفاظ على إنجازات إدارية وخدمية حققتها بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الكردي على مدار سنوات طويلة"، على حد تعبيره.
ويشار إلى أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في 10 آذار/مارس الماضي، قد وقعا اتفاقا يقضي باندماج "قسد" ضمن المؤسسات السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.
وعقد في القامشلي، في 26 نيسان/أبريل، مؤتمر وحدة الموقف الكردي والذي دعا في بيانه الختامي إلى نظام حكم لامركزي برلماني بغرفتين يعتمد التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، كما يعتمد مجالسا للمناطق في إطار النظام اللامركزي.
إلا أن الرئاسة السورية أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت أي مسمى، سواء الفيدرالية أو الإدارة الذاتية، وذلك ردا على مطالبة قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بنظام حكم لامركزي في سوريا.
ومطلع آب/أغسطس الماضي، عُقد في الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمر "وحدة المكونات" الذي ضم شخصيات كردية وعربية وسريانية آشورية وتركمانية وأرمنية وشركسية، بمشاركة عبر الفيديو للرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، ورئيس المجلس العلوي الشيخ غزال غزال.
مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
"قسد": اشتبكنا مع قوات حكومية في حلب شمالي سوريا
4 أغسطس, 13:25 GMT
ودعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى "صياغة دستور جديد وتأسيس نظام لامركزي في البلاد، والالتزام بالمسار الوطني الديمقراطي الجامع، القائم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية".
إلا أن الحكومة السورية اعتبرت أن هذا المؤتمر "محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية".
ودعت الحكومة السورية قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.
