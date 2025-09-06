https://sarabic.ae/20250906/خبير-كردي-مسار-المفاوضات-بين-الحكومة-السورية-وقسد-معقد-وقد-يصل-إلى-طريق-مسدود-1104575103.html

خبير كردي: مسار المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" معقد وقد يصل إلى طريق مسدود

خبير كردي: مسار المفاوضات بين الحكومة السورية و"قسد" معقد وقد يصل إلى طريق مسدود

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشؤون الكردية، محمد الحسين، أن مسار المفاوضات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، "معقد وقد يصل إلى طريق مسدود". 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T15:12+0000

2025-09-06T15:12+0000

2025-09-06T15:12+0000

قسد

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098563060_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_664d8e5c5f5a38d6e88a2b631c4ac2d3.jpg

وقال الحسين، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أنه "منذ توقيع الإطار السياسي بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس الماضي، بدأت مرحلة تفاوضية جاءت بمثابة تجريب أو محاولة لإعادة روابط مؤسسية بين الحكومة السورية ومؤسسات الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا بعد فترات طويلة من واقع انفصالي كامل الأوصاف تقريبا".وأضاف أن "مسار التفاوض شهد تباطؤا وبدأت سلسلة تراجعات من عقد جولات تبعتها جولات تفاوضية متقطعة ليصبح المسار التفاوضي معقدا وعلى وشك الوصول إلى طريق مسدودة".وتابع الخبير الكردي: "بدا من الجولات السابقة وجود رغبة من الحكومة السورية بحل جميع المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية لدى الإدارة الذاتية التي ترى أن الدمج يجب أن يكون ارتباطا وتكاملا دون إلغاء للمؤسسات وهنا تكمن المعضلة الأساسية".واعتبر محمد الحسين أن "خطوات تطبيق الاتفاق اصطدمت بالدمج الأمني والعسكري وتقاسم الموارد اللذان أوصلا الأمور في النهاية إلى طريق مسدود وعادت الأوضاع إلى التوتر وفقدان الثقة بين الطرفين إلى ما كانت عليه قبل اللقاء".ولفت إلى أن سلسلة جولات متابعة جرت بين وفود من الطرفين لكن التنفيذ العملي راوح في مكانه ومَنعته خلافات تكتيكية وسياسية وتدخلات إقليمية ودولية".وأشار الخبير الكردي إلى أن "هناك تدخلات إقليمية خاصة من تركيا ودولية من قبل الولايات المتحدة بالدرجة الأولى وفرنسا بدرجة أقل، أثرت على المسار التفاوضي، وبدأ فصل جديد مارست فيه هذه الأطراف ضغوطاً متفاوتة على كلا الطرفين فحاولت إضعاف موقف الإدارة الذاتية ومنعت أي صيغة قد تعطي مكاسب ولو معنوية لقسد التي تعتبرها أنقرة مرتبطة بمنظومات كحزب العمال الكردستاني، بينما مورست ضُغوط غربية نحو حل يقلّل الفراغ الأمني بما يتيح مواصلة محاربة تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا] ويُعزّز عودة الخدمات إلى تلك المناطق لتأمين قسط جيد من الاستقرار هناك".وأوضح أن "هناك تباينا بين أهداف الطرفين، فالحكومة السورية تريد فقط تحقيق أهداف تكتيكية مثل استعادة سيادة المؤسسات والظهور بمظهر الدولة الناجحة المسيطرة والفوز بعائدات اقتصادية من النفط والمعابر وإقفال ملف التقسيم من دون أن تقوم بأية خطوة لجعل احتمالات التقسيم خارج الحسبان لدى عدة مكونات أساسية في سوريا وليس لدى الأكراد فقط".وشدد الخبير الكردي على أن "الإدارة الذاتية تسعى إلى ضمان حقوق دستورية وسياسية للمكون الكردي الذي من أبسط حقوقه الحفاظ على هويته وحماية العاملين في مؤسساتها وتأمين ضمانات أمنية من قبل دمشق والحفاظ على إنجازات إدارية وخدمية حققتها بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الكردي على مدار سنوات طويلة"، على حد تعبيره.ويشار إلى أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في 10 آذار/مارس الماضي، قد وقعا اتفاقا يقضي باندماج "قسد" ضمن المؤسسات السورية والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم.وعقد في القامشلي، في 26 نيسان/أبريل، مؤتمر وحدة الموقف الكردي والذي دعا في بيانه الختامي إلى نظام حكم لامركزي برلماني بغرفتين يعتمد التعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، كما يعتمد مجالسا للمناطق في إطار النظام اللامركزي.إلا أن الرئاسة السورية أعربت عن رفضها القاطع لأي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت أي مسمى، سواء الفيدرالية أو الإدارة الذاتية، وذلك ردا على مطالبة قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بنظام حكم لامركزي في سوريا.ومطلع آب/أغسطس الماضي، عُقد في الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمر "وحدة المكونات" الذي ضم شخصيات كردية وعربية وسريانية آشورية وتركمانية وأرمنية وشركسية، بمشاركة عبر الفيديو للرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، ورئيس المجلس العلوي الشيخ غزال غزال.ودعا المؤتمر في بيانه الختامي إلى "صياغة دستور جديد وتأسيس نظام لامركزي في البلاد، والالتزام بالمسار الوطني الديمقراطي الجامع، القائم على التنوع والشراكة والمواطنة المتساوية".إلا أن الحكومة السورية اعتبرت أن هذا المؤتمر "محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية".ودعت الحكومة السورية قوات "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس، فضلا عن حث الوسطاء الدوليين على نقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا، أعلنت بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور.

https://sarabic.ae/20250825/أستاذ-الفلسفة-السياسية-مشاركة-قسد-في-الحكم-مرهونة-بتسليم-دير-الزور-والرقة-وآبار-النفط--1104104813.html

https://sarabic.ae/20250813/الإدارة-الذاتية-في-سوريا-تطالب-بإشراك-قسد-في-العملية-السياسية-توتر-عسكري-في-حلب-بين-الطرفين-1103669190.html

https://sarabic.ae/20250804/قسد-اشتبكنا-مع-قوات-حكومية-في-حلب-شمالي-سوريا-1103358198.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار