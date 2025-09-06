https://sarabic.ae/20250906/الدفاع-التركية-تهدد-قسد-مجددا-ضغوط-سياسية-أم-تمهيد-لمواجهة؟-1104568964.html

الدفاع التركية تهدد قسد مجددا.. ضغوط سياسية أم تمهيد لمواجهة؟

وأكدت الوزارة أنه ينبغي على "تنظيم قسد الإرهابي"، بحسب وصفها، التخلي عن أي نشاط أو خطاب من شأنه المساس بوحدة البلاد، والانخراط الكامل في صفوف الجيش السوري كخطوة نحو الاستقرار الوطني.وشددت الدفاع التركية على استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لسوريا، سواء بهدف تعزيز استقرارها الداخلي أو لضمان أمن تركيا القومي، في حال اقتضت الضرورة ذلك.وجاء هذا التصريح، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول، في سياق تأكيد تركيا على موقفها الثابت من ملف شمال شرق سوريا، وتحديداً تجاه قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية.تعليقاً على تلك التصريحات قال الباحث والمحلل السياسي، شيزاد يزيدي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن وزارة الدفاع التركية صعدت من لهجتها تجاه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في سلسلة من التصريحات التي باتت مألوفة، تصدر تارةً عن وزارة الدفاع، وتارةً عن الخارجية، وأحيانا عن الرئاسة.وأضاف أن هذا التصعيد يعكس تناقضا واضحا في السياسات التركية تجاه سوريا، يصعب تفسيره منطقيا، ويبدو أقرب إلى التخبط منه إلى استراتيجية مدروسة.التهديدات التركية: أدوات ضغط لا أكثريصف يزيدي التهديدات المتكررة تجاه قسد والإدارة الذاتية بأنها باتت جزءا من أدوات الضغط السياسي، تهدف إلى دفع الطرف الكردي للرضوخ للرؤية التركية. لكنها لم تعد تُحدث تأثيرا فعليا، خاصة في ظل وجود قنوات تفاوض مفتوحة بين الطرفين، تشمل حتى وزارة الخارجية التركية، وهو تطور إيجابي يجب البناء عليه.في المقابل، تتبنى السلطة في دمشق تفسيرا أحاديا لأي اتفاق محتمل مع الإدارة الذاتية، وتعتبره استسلاماً كاملا. هذا الطرح غير واقعي، فالاتفاقات المطروحة تقوم على اندماج تكاملي ضمن نظام ديمقراطي لا مركزي، يحفظ خصوصية شمال شرق سوريا، ويحول مؤسساتها إلى جزء من منظومة الدفاع الوطنية المستقبلية.وأضاف يزيدي: "لا يمكن الحديث حاليا عن جيش سوري وطني جامع، بل ما هو قائم هو تشكيلات ذات عقيدة جهادية تكفيرية، ترتكب انتهاكات بحق مكونات الشعب السوري، وتخضع لأجندات خارجية، ما يُضعف أي دعوة للاندماج العسكري دون إصلاح جذري".الحوار الكردي–التركي: فرصة استراتيجيةيؤكد المحلل السياسي ان الجانب الكردي في شمال شرق سوريا لا يسعى إلى التصعيد، بل إلى علاقات حسن جوار وتعاون. تركيا دولة إقليمية مؤثرة، ويمكن أن تعزز نفوذها الإيجابي عبر البوابة الكردية، لا من خلال فرض الوصاية أو التهديدات العسكرية.واضاف أن الحوار مع الأكراد في سوريا يخدم المصالح التركية الاستراتيجية، كما أن السلام مع الأكراد داخل تركيا، الذين يشكلون أكثر من ربع السكان، هو ضرورة وطنية. النظرة الضيقة للقضية الكردية تُسيء لتركيا وتُهدد وحدتها، بينما المصالحة تُعزز الاستقرار وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي. هل تلجأ الحكومة السورية لعمل عسكري ضد قسد؟يقول الخبير العسكري سليمان سليمان لسبوتنيك إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمثل اليوم واحدة من أكثر القوى العسكرية تنظيما في سوريا. فهي تضم ما يقارب 90 ألف عنصر، مدربين بشكل احترافي، ويمتلكون خبرة ميدانية واسعة اكتسبوها من معارك شرسة ضد تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، حيث أثبتوا قدرة عالية على المناورة، الصمود، والتكتيك العسكري المتقدم.تتمتع قسد بـ تسليح نوعي متطور، معظمُه أمريكي الصنع، يشمل عربات مدرعة، منظومات اتصال حديثة، وأسلحة دقيقة، ما يمنحها تفوقا واضحا على مستوى الكفاءة القتالية مقارنة بالقوات النظامية السورية التي تعاني من ضعف في التنظيم، وتفتقر إلى العقيدة العسكرية الموحدة.وبحسب سليمان أنه رغم امتلاك الجيش السوري للعدد والعتاد، إلا أن بنيته التنظيمية تعاني من تآكل داخلي، وتفتقر إلى الانضباط والمرونة العملياتية. كما أن العقيدة القتالية السائدة لا تعبر عن مشروع وطني جامع، بل تتسم بالجمود والانغلاق، ما يُضعف من قدرته على خوض مواجهة طويلة الأمد ضد قوة مثل قسد.ويؤكد سليمان أنه في حال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين قسد وحكومة دمشق، فإنها ستكون مكلفة للغاية، ولن تكون نزهة لأي طرف. قسد قادرة على الدفاع عن مناطقها، وتتمتع بعمق جغرافي واستعداد قتالي يجعل من أي محاولة لاجتياح مناطقها مغامرة محفوفة بالمخاطر.حتى لو تلقت دمشق دعما لوجستيا من أطراف إقليمية، فإن ذلك لن يُغيّر من واقع أن قسد أكثر تنظيما، وأكثر قدرة على إدارة المعركة، خاصة في بيئة تعرفها جيدا وتتمتع فيها بغطاء شعبي نسبي بحسب تعبيرهويرى سليمان أن المواجهة العسكرية لن تُفضي إلى حل، بل ستُعمّق الانقسامات وتفتح الباب أمام تدخلات جديدة. الخيار الأفضل يبقى في الاندماج التفاوضي ضمن منظومة وطنية لا مركزية، تحفظ خصوصية شمال شرق سوريا، وتعيد بناء العقيدة العسكرية السورية على أسس وطنية جامعة.وفي 10 مارس/ آذار الماضي، تم توقيع اتفاق بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، ينص على دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ بنوده. غير أن الاتفاق سرعان ما واجه عقبات بسبب تباين التفسيرات المتعلقة بمضامينه.

