"قسد" والحكومة الانتقالية السورية بين التصعيد العسكري وتعثر الحوار السياسي

"قسد" والحكومة الانتقالية السورية بين التصعيد العسكري وتعثر الحوار السياسي

أعادت المناوشات الميدانية الأخيرة بين القوات الحكومية السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في ريفي حلب الشرقي شمالي سوريا ودير الزور شرقيها، الجدل حول... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

المؤشرات الميدانية أظهرت حشدا متبادلا للقوات على خطوط التماس، وفي هذا السياق، قال نواف خليل، مدير مركز "الدراسات الكردية"، في حديث لـ"سبوتنيك": "الحكومة الانتقالية في دمشق تتعمد التصعيد والتهرب من استحقاقات الاتفاق، إذ تركز فقط على بند الاندماج، لكنها تطرحه بصيغة حل "قوات سوريا الديمقراطية"، لا دمجها، متجاهلة البنود الأخرى المتعلقة بالمشاركة السياسية والعسكرية وضمان حقوق الأكراد دستوريًا".وبحسب خليل، فإن "دمشق لم تكن تنوي منذ البداية تطبيق بنود اتفاق 10 آذار، بل لجأت إليه كمخرج مؤقت من أزمتها بعد أحداث الساحل"، لافتًا إلى أن "خطاب الحكومة يتسم بالليونة فقط عندما تواجه أزمات داخلية، كما حصل في السويداء".وأضاف خليل: "المشكلة الأعمق تكمن في غياب رؤية استراتيجية واضحة لدى الحكومة الانتقالية في علاقتها مع "قسد" ومع بقية المكونات السورية، إذ تتصرف كأنها سلطة دائمة وليست انتقالية، وتعيد إنتاج نموذج الحكم المركزي السابق دون أي التزام بخطاب ديمقراطي، حتى على مستوى الشعارات".لا تطبيق لـ"اتفاق آذار" في المدى المنظوروأضاف: هناك نقاط تفاهم محتملة قد تفتح المجال أمام تفاهمات محدودة برعاية أمريكية، وتتمثل في:1. ملف الموارد: ولا سيما النفط والقمح، حيث قد تدفع واشنطن نحو تفاهمات غير مباشرة لتأمين الاستقرار في مناطق الإنتاج.2. الجانب الأمني والعسكري: إذ من الممكن أن تؤدي المواجهات مع المتشددين داخل حكومة الشرع، إلى تنسيق ميداني محدود مع "قسد".3. الاعتبارات الإقليمية: التفاهمات الدولية، سواء تركية–أمريكية أو روسية–أمريكية، قد تفرض على الطرفين الدخول في تسويات سياسية أو ميدانية، على حد قوله.وفي 10 مارس الماضي، تم توقيع اتفاق بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، ينص على دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ بنوده. غير أن الاتفاق سرعان ما واجه عقبات بسبب تباين التفسيرات المتعلقة بمضامينه.

