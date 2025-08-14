https://sarabic.ae/20250814/معادلة-الأكراد-والسلطة-المؤقتة-أزمة-بين-خياري-الاندماج-والحكم-الذاتي-1103709109.html

معادلة الأكراد والسلطة المؤقتة... أزمة بين خياري الاندماج والحكم الذاتي

معادلة الأكراد والسلطة المؤقتة... أزمة بين خياري الاندماج والحكم الذاتي

تمر سوريا بمرحلة حرجة في التعامل مع المكونات الكردية، وسط مخاوف دمشق وأنقرة من أي انفلات قد يؤدي إلى الفوضى أو تقسيم الأراضي السورية.

وتتزامن هذه المخاوف مع اجتماعات ومباحثات سياسية، بدأت تتجه نحو تسريع آليات الاندماج بين المجموعات الكردية والدولة السورية، وسط تحديات كبيرة على الأرض ومعضلات مستمرة على صعيد السيادة والقرار المحلي.تحذيرات السلطة المؤقتة من الفوضىوأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، يوم أمس الأربعاء، على خطورة دعم الفوضى في سوريا، موضحا أن بلاده تواجه تحديات كبيرة نتيجة التدخلات الخارجية التي تهدف إلى خلق وقائع تقسيمية على الأرض.وقال الشيباني إن "سوريا مصممة على حماية سيادتها ووحدة أراضيها، ولن تسمح لأي جهة خارجية بتقويض هذا الهدف".وشدد الشيباني على أن دمشق تسعى إلى معالجة القضايا الداخلية عبر الحوار الوطني بين السوريين، مشددا على أن أي تدخل خارجي في ملفات مثل القامشلي أو المناطق الكردية يعد "مساسا بالسيادة الوطنية"، ويهدد الاستقرار الذي تسعى الحكومة إلى ترسيخه بعد سنوات من الحرب والمعاناة.ودعا فيدان المقاتلين الأكراد، من وحدات حماية الشعب ومجلس قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلى الالتزام باتفاقيات الاندماج مع الحكومة السورية، مؤكدا على "ضرورة القضاء على أي تهديدات من عناصر مسلحة ضمن مناطقهم لضمان الأمن والاستقرار"."قسد" تطالب بتحقيق الانتقال السياسيأكدت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم الثلاثاء الماضي، على ضرورة مشاركة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كطرف رئيسي في أي عملية سياسية.وجاء في بيان الإدارة الذاتية أنها "جاهزة للمشاركة في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، وتشكيل هيئة حكم انتقالي شاملة".وتابع: "نعتبر قرار مجلس الأمن 2254 الإطار الوحيد لتحقيق انتقال سياسي حقيقي في سوريا".مؤتمر الحسكة ومطالب بالتعدديةواختتم مؤتمر "كونفرانس وحدة الموقف"، في 8 أغسطس/ آب، لمكونات شمال وشرق سوريا أعماله، في مدينة الحسكة، بإصدار بيان ختامي شدّد فيه المشاركون على ضرورة ترسيخ التعدد القومي والديني والثقافي في البنى السياسية، واعتماد دستور ديمقراطي يضمن لا مركزية الحكم والمشاركة الفعلية لجميع المكونات.كما دعا البيان إلى عقد مؤتمر وطني سوري شامل، وإطلاق مسار للعدالة الانتقالية يضمن عودة آمنة وكريمة للمهجّرين، ورفض التغيير الديمغرافي، وفق ما ذكرت وكالة "هاوار" الكردية.وشارك في المؤتمر شخصيات وزعامات اجتماعية ودينية من كافة الأطياف السورية.حكومة دمشق تندد بالمؤتمروأعربت الحكومة السورية عن رفضها الشديد للمؤتمر الذي عقدته قوات "قسد" مع مكونات سورية أخرى، معتبرةً أنه "خرق واضح" لاتفاق 10 آذار (مارس)، ومحاولة لـ"تدويل الشأن السوري" واستجلاب التدخلات الأجنبية.ونقلت الوكالة السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في الحكومة السورية بيانا انتقد فيه المؤتمر الذي عقدته قوات "قسد" مؤخرا مع بعض المكونات السورية الأخرى، معتبرا أنه "خروج عن الإطار الوطني" و"خرق صارخ" للاتفاقيات الموقعة.وأكد المصدر أن "الحكومة السورية تضمن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء على المستويين المحلي والوطني، شريطة أن يتم ذلك في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يحافظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا وسيادة".توترات عسكريةوتأتي هذه الظروف في ظل توتر أمني بين قسد ودمشق المؤقتة، حيث أعلنت وزارة الدفاع السورية، يوم الثلاثاء الماضي، مقتل جندي خلال اشتباكات وقعت بين قوات الحكومة السورية المؤقتة و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شرق محافظة حلب شمالي سوريا.وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: "قامت مجموعتان تابعتان لقوات "قسد"، حوالي الساعة 02:35 صباحا، بالتسلل نحو نقاط انتشار الجيش العربي السوري في منطقة تل ماعز شرق حلب، واندلعت إثر هذه الخطوة التصعيدية اشتباكات عنيفة في المنطقة، أسفرت عن مقتل أحد جنود الجيش"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".محافظ السويداء: نجري تحقيقات في واقعة المستشفى وجهود لإعادة الإعمار

