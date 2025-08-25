عربي
أستاذ الفلسفة السياسية: مشاركة "قسد" في الحكم مرهونة بتسليم دير الزور والرقة وآبار النفط
وقال العلي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تأجيل الانتخابات في الحسكة ومناطق سيطرة "قسد" والسويداء يعود إلى كون هذه المناطق خارج نطاق سيطرة الحكومة السورية حتى إداريًا، ما يعيق إجراء الانتخابات فيها لوجستيًا"، نافيًا أي "إقصاء للأكراد الذين يوجد أغلبهم خارج هذه المناطق التي يشكل العرب فيها نسبة 70%".وأكد العلي أن "قسد لا تمثل القضية الكردية، بل هي تنظيم سياسي وعسكري تشكل لمحاربة "داعش" بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن "المشاركة في الحكم وفي الانتخابات لا تتم إلا بعد تسليم المناطق".كما لفت إلى أن "تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك تشكل أساسًا للمفاوضات، لكن اللامركزية تعني المادة 107 من الدستور السوري التي تتيح وجود إدارة محلية".وختم العلي: "الاتفاق الأمني يقوم أساسًا على اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، لكن وجود ميليشيات مسلحة خارج سيطرة الدولة في السويداء أمر مرفوض جملة وتفصيلًا".
حصري
علّق أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس، الدكتور رامي الخليفة العلي، على موضوع الانتخابات التشريعية السورية، مشيرًا إلى أنها "قانونية، وتشكل جزءًا أساسيًا من العملية الانتقالية".
وقال العلي، في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تأجيل الانتخابات في الحسكة ومناطق سيطرة "قسد" والسويداء يعود إلى كون هذه المناطق خارج نطاق سيطرة الحكومة السورية حتى إداريًا، ما يعيق إجراء الانتخابات فيها لوجستيًا"، نافيًا أي "إقصاء للأكراد الذين يوجد أغلبهم خارج هذه المناطق التي يشكل العرب فيها نسبة 70%".
وأوضح العلي أن "الاتفاق بين الحكومة و"قسد" يترنح بسبب عدم التزام الأخيرة بتسليم آبار النفط ومحافظتي دير الزور والرقة للحكومة السورية، حيث لا وجود للأكراد هناك"، لافتًا إلى أن "الضغوط على الحكومة تتزايد في هذا الإطار عبر ما وصفه بـ"الاستفزاز" من خلال تحالف الأقليات الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر الحسكة، بتناغم بين الدروز في السويداء وممثليهم، والطائفة العلوية في الساحل، وقسد، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمال صدام عسكري بين الحكومة وقسد".
انسحاب الدفعة الثانية من قوات قسد الموجودة في مدينة حلب شمالي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
"قسد" والحكومة الانتقالية السورية بين التصعيد العسكري وتعثر الحوار السياسي
18 أغسطس, 09:40 GMT
وأكد العلي أن "قسد لا تمثل القضية الكردية، بل هي تنظيم سياسي وعسكري تشكل لمحاربة "داعش" بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن "المشاركة في الحكم وفي الانتخابات لا تتم إلا بعد تسليم المناطق".
كما لفت إلى أن "تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك تشكل أساسًا للمفاوضات، لكن اللامركزية تعني المادة 107 من الدستور السوري التي تتيح وجود إدارة محلية".
العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
معادلة الأكراد والسلطة المؤقتة... أزمة بين خياري الاندماج والحكم الذاتي
14 أغسطس, 08:14 GMT
وعن الاتفاق الأمني بين إسرائيل وسوريا، أشار العلي إلى أنه "ما زال بحاجة إلى مزيد من جولات التفاوض"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي ممر إنساني بين إسرائيل والسويداء، وأن الممر الوحيد الممكن هو بين دمشق والسويداء".
وختم العلي: "الاتفاق الأمني يقوم أساسًا على اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، لكن وجود ميليشيات مسلحة خارج سيطرة الدولة في السويداء أمر مرفوض جملة وتفصيلًا".
