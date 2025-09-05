https://sarabic.ae/20250905/حزب-كردي-مستعدون-للتفاوض-مع-حكومة-دمشق-حول-نظام-لا-مركزي-1104533876.html

حزب كردي: مستعدون للتفاوض مع حكومة دمشق حول "نظام لا مركزي"

حزب كردي: مستعدون للتفاوض مع حكومة دمشق حول "نظام لا مركزي"

أكد عضو هيئة رئاسة "حزب الاتحاد الديمقراطي"، شمال شرقي سوريا، صالح مسلم، استعدادهم للتفاوض مع الحكومة السورية المؤقتة في دمشق، بشأن تطبيق نظام حكم لا مركزي في... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال مسلم في حديث خاص لموقع "رووداو": "الوفد الكردي المشترك جاهز للتفاوض مع دمشق، وقد طلب الاجتماع وينتظر رد الحكومة السورية، ولكن الحكومة تتجنب تحديد موعد".كما تطرق مسلم إلى إمكانية تطبيق "نظام الرئاسة المشتركة" في كامل سوريا إن أمكنهم ذلك، حسب قوله.وأضاف: "لجنة التفاوض جاهزة وقد تم تسميتها. الرؤساء المشتركون للجنة مستعدون، والوفد جاهز وكل شيء واضح. المشكلة ليست منا وإنما من الحكومة السورية".وشدد مسلم على أن "وجود الكرد، والإدارة الذاتية، وحقوق المرأة، هي خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها".وحول مصطلحه "الأمة الديمقراطية"، أوضح مسلم، أن "مشروعهم لا يقوم على أساس قومي كردي فقط، بل يشمل العرب والسريان والمكونات الأخرى، ويمتد ليشمل مناطق مثل الرقة ودير الزور".وتابع مسلم، قائلاً: "نحن شركاء في هذا البلد، سواء كان ذلك في الإدارة الذاتية أو غيرها. نحن شركاء في هذا البلد، يجب ألا يتم شيء من دوننا؛ إذا أجريت انتخابات، فنحن موجودون فيها، إذا وضع دستور، فنحن موجودون فيه، إذا شكلت حكومة، فنحن موجودون فيها، إذا أنشأت إدارة، فنحن موجودون فيها، إذا أسس اقتصاد، فنحن موجودون فيه. في كل شيء نحن شركاء بهذا البلد. هذا ما نريده، ويمكننا التحدث عن شكل هذه الشراكة".ويأتي ذلك بعد تعثر التوصل إلى اتفاق بين قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، وبين الحكومة السورية المؤقتة في دمشق، بعد أن تم توقيع اتفاق بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وعبدي، في 10 مارس/آذار الماضي، ينص على دمج قوات "قسد" في مؤسسات الدولة وتشكيل لجان خاصة لمتابعة تنفيذ بنوده. غير أن الاتفاق سرعان ما واجه عقبات بسبب تباين التفسيرات المتعلقة بمضامينه.

