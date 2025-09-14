https://sarabic.ae/20250914/إعلام-السلطات-السورية-تقرر-تأجيل-الانتخابات-البرلمانية-لعدم-استكمال-الاجراءات-التحضيرية-1104836335.html

إعلام: السلطات السورية تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدم استكمال الاجراءات التحضيرية

أجلت السلطات السورية الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول، لعدم استكمالها بعض الأنشطة التحضيرية. 14.09.2025, سبوتنيك عربي

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، اليوم الأحد، نقلاً عن ممثل اللجنة الانتخابية السورية، نوار نجمة، "اللجنة الانتخابية لم تُكمل بعد تشكيل الهياكل المسؤولة عن تنظيم التصويت وقبول المرشحين للانتخابات".وأشار مصدر الوكالة إلى أن "التأجيل سيتيح وقتا للنظر في أسماء المرشحين لشغل مناصب في الهيئات الانتخابية ودراسة الطلبات الواردة".وتُشير "إفي" إلى أن سوريا لديها نظام انتخابات برلمانية معقد، حيث لا يصوت المواطنون مباشرةً لمرشح دون آخر.وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلًا عن مصادر، يوم 23 أغسطس/ آب، بإرجاء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في 3 محافظات، بسبب "التحديات الأمنية، إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها".وقالت المصادر: "حرصًا من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة)، ونظرًا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".وسبق أن أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.

