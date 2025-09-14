https://sarabic.ae/20250914/إعلام-السلطات-السورية-تقرر-تأجيل-الانتخابات-البرلمانية-لعدم-استكمال-الاجراءات-التحضيرية-1104836335.html
إعلام: السلطات السورية تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدم استكمال الاجراءات التحضيرية
أجلت السلطات السورية الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول، لعدم استكمالها بعض الأنشطة التحضيرية. 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T13:21+0000
2025-09-14T13:21+0000
2025-09-14T13:21+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095771048_0:105:1001:668_1920x0_80_0_0_9698bc429aa4b37d7293c3714abe161f.jpg
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، اليوم الأحد، نقلاً عن ممثل اللجنة الانتخابية السورية، نوار نجمة، "اللجنة الانتخابية لم تُكمل بعد تشكيل الهياكل المسؤولة عن تنظيم التصويت وقبول المرشحين للانتخابات".وأشار مصدر الوكالة إلى أن "التأجيل سيتيح وقتا للنظر في أسماء المرشحين لشغل مناصب في الهيئات الانتخابية ودراسة الطلبات الواردة".وتُشير "إفي" إلى أن سوريا لديها نظام انتخابات برلمانية معقد، حيث لا يصوت المواطنون مباشرةً لمرشح دون آخر.وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلًا عن مصادر، يوم 23 أغسطس/ آب، بإرجاء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في 3 محافظات، بسبب "التحديات الأمنية، إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها".وقالت المصادر: "حرصًا من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة)، ونظرًا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".وسبق أن أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
أجلت السلطات السورية الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول، لعدم استكمالها بعض الأنشطة التحضيرية.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، اليوم الأحد، نقلاً عن ممثل اللجنة الانتخابية السورية، نوار نجمة، "اللجنة الانتخابية لم تُكمل بعد تشكيل الهياكل المسؤولة عن تنظيم التصويت وقبول المرشحين للانتخابات".
وأشار مصدر الوكالة إلى أن "التأجيل سيتيح وقتا للنظر في أسماء المرشحين لشغل مناصب في الهيئات الانتخابية ودراسة الطلبات الواردة".
ولم تعلن السلطات السورية بعد عن الموعد النهائي لإجراء التصويت، وفقا للصحيفة.
وتُشير "إفي" إلى أن سوريا لديها نظام انتخابات برلمانية معقد، حيث لا يصوت المواطنون مباشرةً لمرشح دون آخر.
وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلًا عن مصادر، يوم 23 أغسطس/ آب، بإرجاء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في 3 محافظات، بسبب "التحديات الأمنية، إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها".
وقالت المصادر: "حرصًا من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة)، ونظرًا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".
وانطلقت أمس الجمعة، الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وسبق أن أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.