إعلام: السلطات السورية تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدم استكمال الاجراءات التحضيرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250914/إعلام-السلطات-السورية-تقرر-تأجيل-الانتخابات-البرلمانية-لعدم-استكمال-الاجراءات-التحضيرية-1104836335.html
إعلام: السلطات السورية تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدم استكمال الاجراءات التحضيرية
إعلام: السلطات السورية تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدم استكمال الاجراءات التحضيرية
سبوتنيك عربي
أجلت السلطات السورية الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول، لعدم استكمالها بعض الأنشطة التحضيرية. 14.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-14T13:21+0000
2025-09-14T13:21+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095771048_0:105:1001:668_1920x0_80_0_0_9698bc429aa4b37d7293c3714abe161f.jpg
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، اليوم الأحد، نقلاً عن ممثل اللجنة الانتخابية السورية، نوار نجمة، "اللجنة الانتخابية لم تُكمل بعد تشكيل الهياكل المسؤولة عن تنظيم التصويت وقبول المرشحين للانتخابات".وأشار مصدر الوكالة إلى أن "التأجيل سيتيح وقتا للنظر في أسماء المرشحين لشغل مناصب في الهيئات الانتخابية ودراسة الطلبات الواردة".وتُشير "إفي" إلى أن سوريا لديها نظام انتخابات برلمانية معقد، حيث لا يصوت المواطنون مباشرةً لمرشح دون آخر.وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلًا عن مصادر، يوم 23 أغسطس/ آب، بإرجاء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في 3 محافظات، بسبب "التحديات الأمنية، إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها".وقالت المصادر: "حرصًا من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة)، ونظرًا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".وسبق أن أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
https://sarabic.ae/20250913/سوريا-تعلن-وصول-سفينتين-محملتين-بـ31-ألف-طن-من-القمح-إلى-ميناء-طرطوس-1104807819.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095771048_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_e5f374120c4f64ef16a6f0dc142e3293.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

إعلام: السلطات السورية تقرر تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدم استكمال الاجراءات التحضيرية

13:21 GMT 14.09.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
تابعنا عبر
أجلت السلطات السورية الانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر/أيلول، لعدم استكمالها بعض الأنشطة التحضيرية.
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، اليوم الأحد، نقلاً عن ممثل اللجنة الانتخابية السورية، نوار نجمة، "اللجنة الانتخابية لم تُكمل بعد تشكيل الهياكل المسؤولة عن تنظيم التصويت وقبول المرشحين للانتخابات".
وأشار مصدر الوكالة إلى أن "التأجيل سيتيح وقتا للنظر في أسماء المرشحين لشغل مناصب في الهيئات الانتخابية ودراسة الطلبات الواردة".

ولم تعلن السلطات السورية بعد عن الموعد النهائي لإجراء التصويت، وفقا للصحيفة.

وتُشير "إفي" إلى أن سوريا لديها نظام انتخابات برلمانية معقد، حيث لا يصوت المواطنون مباشرةً لمرشح دون آخر.
وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلًا عن مصادر، يوم 23 أغسطس/ آب، بإرجاء انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) في 3 محافظات، بسبب "التحديات الأمنية، إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها".
سفينة مساعدات إنسانية بلغارية تؤم ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
سوريا تعلن وصول سفينتين محملتين بـ31 ألف طن من القمح إلى ميناء طرطوس
أمس, 10:32 GMT
وقالت المصادر: "حرصًا من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة)، ونظرًا لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".
وانطلقت أمس الجمعة، الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وسبق أن أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، المرسوم رقم (143) لعام 2025، القاضي بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري.
