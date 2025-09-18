عربي
اليوم
بث مباشر
الشيباني يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية هي الأولى لوزير خارجية سوري منذ 25 عاما
الشيباني يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية هي الأولى لوزير خارجية سوري منذ 25 عاما
وذكر موقع "أكسيوس" أن الشيباني وصل إلى واشنطن لبحث رفع العقوبات عن دمشق والمفاوضات مع إسرائيل حول اتفاقية أمنية جديدة.وقال الموقع إن "وزير الخارجية السوري يزور واشنطن يوم الخميس للضغط على الكونغرس لرفع العقوبات الأخيرة ومناقشة المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية أمنية جديدة".وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، صرح بأنه يتوقع لقاء الشيباني، اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين لمناقشة الرفع الدائم للعقوبات بموجب قانون "قيصر".وبدوره، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأربعاء، إن "المحادثات الأمنية الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة".ووصف الشرع، الاتفاق الأمني مع إسرائيل بأنه "ضرورة"، مشيرا إلى أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها والخضوع لمراقبة الأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام غربية.جنوب سوريا "معزول بالأمر الواقع"... أمريكا تقوم بترتيبات جديدة تمهيدا لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيلالخارجية السورية: الاتفاق بين سوريا والأردن وأمريكا يتضمن نشر قوات شرطة مدربة على طريق السويداء دمشق
الشيباني يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية هي الأولى لوزير خارجية سوري منذ 25 عاما

09:58 GMT 18.09.2025
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Photo / SANA
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في أول زيارة رسمية هي الأولى لوزير خارجية سوري منذ 25 عاما.
وذكر موقع "أكسيوس" أن الشيباني وصل إلى واشنطن لبحث رفع العقوبات عن دمشق والمفاوضات مع إسرائيل حول اتفاقية أمنية جديدة.
وقال الموقع إن "وزير الخارجية السوري يزور واشنطن يوم الخميس للضغط على الكونغرس لرفع العقوبات الأخيرة ومناقشة المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية أمنية جديدة".
وتابع: "هذه هي أول زيارة لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عاما. وتأتي الزيارة في ظل جهود وساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاقية أمنية جديدة بين إسرائيل وسوريا".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
الشرع: هناك بحث متقدم بشأن اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل
24 أغسطس, 19:27 GMT
وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، صرح بأنه يتوقع لقاء الشيباني، اليوم الخميس، مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين لمناقشة الرفع الدائم للعقوبات بموجب قانون "قيصر".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الشرع: المحادثات الأمنية مع إسرائيل قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة
أمس, 21:20 GMT
وبدوره، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، أمس الأربعاء، إن "المحادثات الأمنية الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج في الأيام المقبلة".
ووصف الشرع، الاتفاق الأمني مع إسرائيل بأنه "ضرورة"، مشيرا إلى أنه سيتطلب احترام مجال سوريا الجوي ووحدة أراضيها والخضوع لمراقبة الأمم المتحدة، وفقا لوسائل إعلام غربية.
جنوب سوريا "معزول بالأمر الواقع"... أمريكا تقوم بترتيبات جديدة تمهيدا لتوقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
الخارجية السورية: الاتفاق بين سوريا والأردن وأمريكا يتضمن نشر قوات شرطة مدربة على طريق السويداء دمشق
