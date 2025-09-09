الشيباني خلال اجتماعه بنوفاك: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/الشيباني-خلال-اجتماعه-بنوفاك-نرحب-بالتعاون-مع-روسيا-في-مجال-إعادة-الإعمار-والطاقة-والزراعة---1104656830.html
الشيباني خلال اجتماعه بنوفاك: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة
الشيباني خلال اجتماعه بنوفاك: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة
سبوتنيك عربي
رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة "على أساس عادل"، مؤكدا أن دمشق وموسكو... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T12:27+0000
2025-09-09T12:27+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_9e39fbbffde8fc19decef3fb03c956a7.jpg
وقال الشيباني خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في دمشق: "نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة على أساس عادل وشفاف".وأضاف الشيباني أنه "كلما استقرت سوريا انفتحت أمام الجميع آفاق التعاون، وكلما ضعفت زادت فرص الفوضى والإرهاب، والدعم الروسي الصريح لمسار سوريا الجديد سيكون خطوة في صالح بلدنا والمنطقة بأسرها".ووصل، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة دمشق وفد روسي رسمي برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني، نائب رئيس الوزراء الروسي، والوفد المرافق له في قصر دمشق بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.الخارجية السورية تعلق على غارات إسرائيلية استهدفت حمص واللاذقيةغارات إسرائيلية تستهدف حمص واللاذقية في سوريا... فيديو
https://sarabic.ae/20250909/الأمم-المتحدة-أكثر-من-16-مليون-سوري-بحاجة-إلى-مساعدة-إنسانية----1104645764.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103225498_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5e4f755b4edc58b49388af71b6bc6bea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الشيباني خلال اجتماعه بنوفاك: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة

12:27 GMT 09.09.2025
© Photo / SANAوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Photo / SANA
تابعنا عبر
رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة "على أساس عادل"، مؤكدا أن دمشق وموسكو تجمعها علاقة صداقة عميقة.
وقال الشيباني خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في دمشق: "نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة على أساس عادل وشفاف".
وأضاف الشيباني أنه "كلما استقرت سوريا انفتحت أمام الجميع آفاق التعاون، وكلما ضعفت زادت فرص الفوضى والإرهاب، والدعم الروسي الصريح لمسار سوريا الجديد سيكون خطوة في صالح بلدنا والمنطقة بأسرها".

وأشار الشيباني إلى أن علاقة دمشق مع موسكو عميقة ومرت بمحطات صداقة وتعاون، مؤكدا أن روسيا شريك إيجابي يقف بجانب وحدة سوريا.

موظفو سوريا مجهولو المصير... الأزمة المعيشية تتفاقم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
الأمم المتحدة: أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية
08:38 GMT
ووصل، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة دمشق وفد روسي رسمي برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني، نائب رئيس الوزراء الروسي، والوفد المرافق له في قصر دمشق بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
الخارجية السورية تعلق على غارات إسرائيلية استهدفت حمص واللاذقية
غارات إسرائيلية تستهدف حمص واللاذقية في سوريا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала