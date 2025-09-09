https://sarabic.ae/20250909/الشيباني-خلال-اجتماعه-بنوفاك-نرحب-بالتعاون-مع-روسيا-في-مجال-إعادة-الإعمار-والطاقة-والزراعة---1104656830.html
الشيباني خلال اجتماعه بنوفاك: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة
الشيباني خلال اجتماعه بنوفاك: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة
الخارجية السورية تعلق على غارات إسرائيلية استهدفت حمص واللاذقيةغارات إسرائيلية تستهدف حمص واللاذقية في سوريا... فيديو
الشيباني خلال اجتماعه بنوفاك: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة
رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة "على أساس عادل"، مؤكدا أن دمشق وموسكو تجمعها علاقة صداقة عميقة.
وقال الشيباني خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في دمشق: "نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة على أساس عادل وشفاف".
وأضاف الشيباني أنه "كلما استقرت سوريا انفتحت أمام الجميع آفاق التعاون، وكلما ضعفت زادت فرص الفوضى والإرهاب، والدعم الروسي الصريح لمسار سوريا الجديد سيكون خطوة في صالح بلدنا والمنطقة بأسرها".
وأشار الشيباني إلى أن علاقة دمشق مع موسكو عميقة ومرت بمحطات صداقة وتعاون، مؤكدا أن روسيا شريك إيجابي يقف بجانب وحدة سوريا.
ووصل، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة دمشق
وفد روسي رسمي برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك.
واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني،
نائب رئيس الوزراء الروسي، والوفد المرافق له في قصر دمشق بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.