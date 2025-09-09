الخارجية السورية تعلق على غارات إسرائيلية استهدفت حمص واللاذقية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: دعوة أوربان مقبولة لدى روسيا بشكل كبير ولا نعلم إلى أي درجة سيقتنع الأوربيون
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-السورية-تعلق-على-غارات-إسرائيلية-استهدفت-حمص-واللاذقية-1104645592.html
الخارجية السورية تعلق على غارات إسرائيلية استهدفت حمص واللاذقية
الخارجية السورية تعلق على غارات إسرائيلية استهدفت حمص واللاذقية
سبوتنيك عربي
أكدت سوريا إدانتها الشديد للغارات الجوية الإسرائيلية التي ضربت عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية السوريتين، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T08:29+0000
2025-09-09T08:29+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_17fc8d7daf44a92c64fdfba9458c32f9.jpg
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية السورية على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن تلك الغارات تمثل تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها الإقليمي.ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية تندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية، مؤكدة "رفض دمشق لأي محاولة للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".وقال البيان إن دمشق تدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف واضح لوضع حد لهذه الاعتداء الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا.وشن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على محيط مدينتي حمص، واللاذقية وسط وغربي سوريا.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة صواريخ أحد المواقع العسكرية '"كتيبة الدفاع الجوي" على أطراف مدينة حمص وسط سوريا، مساء أمس الاثنين.
https://sarabic.ae/20250908/غارات-إسرائيلية-تستهدف-حمص-واللاذقية-في-سوريافيديو-1104637825.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103511/90/1035119067_72:0:2000:1446_1920x0_80_0_0_a05e727a4ec1227de5ff9b2f6fd90382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

الخارجية السورية تعلق على غارات إسرائيلية استهدفت حمص واللاذقية

08:29 GMT 09.09.2025
© AP Photo / Joe Cavarettaمقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Joe Cavaretta
تابعنا عبر
أكدت سوريا إدانتها الشديد للغارات الجوية الإسرائيلية التي ضربت عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية السوريتين، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية السورية على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن تلك الغارات تمثل تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها الإقليمي.
ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية تندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية، مؤكدة "رفض دمشق لأي محاولة للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".
وقال البيان إن دمشق تدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف واضح لوضع حد لهذه الاعتداء الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا.
سوريا..غارات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
غارات إسرائيلية تستهدف حمص واللاذقية في سوريا... فيديو
أمس, 21:02 GMT
وشن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على محيط مدينتي حمص، واللاذقية وسط وغربي سوريا.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة صواريخ أحد المواقع العسكرية '"كتيبة الدفاع الجوي" على أطراف مدينة حمص وسط سوريا، مساء أمس الاثنين.
