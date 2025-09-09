https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-السورية-تعلق-على-غارات-إسرائيلية-استهدفت-حمص-واللاذقية-1104645592.html
الخارجية السورية تعلق على غارات إسرائيلية استهدفت حمص واللاذقية
الخارجية السورية تعلق على غارات إسرائيلية استهدفت حمص واللاذقية
أكدت سوريا إدانتها الشديد للغارات الجوية الإسرائيلية التي ضربت عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية السوريتين، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي...
2025-09-09T08:29+0000
2025-09-09T08:29+0000
2025-09-09T08:29+0000
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية السورية على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن تلك الغارات تمثل تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها الإقليمي.ولفتت إلى أن الغارات الإسرائيلية في حمص واللاذقية تندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية، مؤكدة "رفض دمشق لأي محاولة للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".وقال البيان إن دمشق تدعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف واضح لوضع حد لهذه الاعتداء الإسرائيلية وضمان احترام سيادة سوريا.وشن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على محيط مدينتي حمص، واللاذقية وسط وغربي سوريا.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة صواريخ أحد المواقع العسكرية '"كتيبة الدفاع الجوي" على أطراف مدينة حمص وسط سوريا، مساء أمس الاثنين.
