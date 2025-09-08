https://sarabic.ae/20250908/غارات-إسرائيلية-تستهدف-حمص-واللاذقية-في-سوريافيديو-1104637825.html

غارات إسرائيلية تستهدف حمص واللاذقية في سوريا..فيديو

غارات إسرائيلية تستهدف حمص واللاذقية في سوريا..فيديو

شن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم الأثنين، غارات على محيط مدينتي حمص، واللاذقية وسط وغربي سوريا. 08.09.2025, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات على محيط مدينة حمص وسط سوريا"، وأضافت: "كما شنت غارة على محيط مدينة اللاذقية".وبحسب مراسل "سبوتنيك"، "استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة صواريخ أحد المواقع العسكرية '"كتيبة الدفاع الجوي"على أطراف مدينة حمص وسط سوريا".وكانت دورية من قوات الجيش الإسرائيلي، أقتحمت الأسبوع الماضي، بلدة جباتا الخشب شمال غربي مدينة القنيطرة جنوبي سوريا، واعتقلت عددا من الأشخاص.وبينت أن "الجيش الإسرائيلي ، برتل مؤلف من 16 سيارة في قرية الأصبح بريف القنيطرة، وأنشأ حاجزا وفتش عددا من المنازل، وسط تحليق للطائرات المسيرة في أجواء المنطقة".ويوم السبت الماضي، توغلت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية، في قرية العشة بريف القنيطرة، حيث نفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل والمواقع، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال مواطنين سوريين، بذريعة "الاشتباه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية" ضد قوات الاحتلال.وقال جيش الاحتلال في بيان: "خلال مجموعة من العمليات الليلية في جنوبي سوريا، اعتقلت قوات الفرقة 210 وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504 في الأيام الأخيرة عددا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي".كما زعم أن قوات الاحتلال عثرت خلال عمليات التمشيط على "وسائل قتالية" في المناطق التي عملت بها، مضيفا: "قوات الفرقة 210 تواصل انتشارها في المنطقة وتعمل على إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب، بهدف ضمان أمن مواطني إسرائيل"، على حد وصفه.

