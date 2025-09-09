https://sarabic.ae/20250909/الأمم-المتحدة-أكثر-من-16-مليون-سوري-بحاجة-إلى-مساعدة-إنسانية----1104645764.html
الأمم المتحدة: أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية
الأمم المتحدة: أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية
سبوتنيك عربي
أوضح منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا، آدم عبد المولى، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية، لافتًا إلى أنه لا يزال... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T08:38+0000
2025-09-09T08:38+0000
2025-09-09T08:38+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096474712_0:147:2800:1722_1920x0_80_0_0_ce2ebb531e398557162c7304ff890529.jpg
وقال عبد المولى، في مؤتمر صحفي قبيل اختتام مهمته لاستعراض عمل الأمم المتحدة في سوريا، إن "هناك نحو 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية... ولا تزال سوريا تعاني من أزمة النزوح، حيث هناك أكثر من 6 ملايين سوري نازحين داخل البلاد، وأكثر من 6 ملايين لاجئ في جميع أنحاء العالم".وأشار إلى وجود 2.5 مليون عائد سواء من النازحين في الداخل السوري أو اللاجئين العائدين من خارج البلاد، والكثير منهم بيوتهم مهدمة.وأوضح أنه "حتى الآن لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لعام 2025، سوى 14 بالمئة من الـ3.2 مليارات دولار المطلوبين للخطة".وتقدم عبد الولى في اختتام المؤتمر الصحفي، بجزيل الشكر للحكومة السورية على تعاونها الوثيق والمتزايد في دعم عمل الأمم المتحدة في سوريا، وأكد أن دور الأمم المتحدة هو دعم الأولويات الوطنية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة في مشاورات مستمرة لمناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز ذلك.غارات إسرائيلية تستهدف حمص واللاذقية في سوريا... فيديوإعلام: لقاء إسرائيلي - سوري جديد مرتقب في الأسبوع الجاري
https://sarabic.ae/20250909/الخارجية-السورية-تعلق-على-غارات-إسرائيلية-استهدفت-حمص-واللاذقية-1104645592.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096474712_155:0:2646:1868_1920x0_80_0_0_87c255992d08da8a182e76f388c67a8e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية
أوضح منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا، آدم عبد المولى، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية، لافتًا إلى أنه لا يزال يوجد 6 ملايين سوري نازحين داخل البلاد، وأكثر من 6 ملايين لاجئ حول العالم.
وقال عبد المولى، في مؤتمر صحفي قبيل اختتام مهمته لاستعراض عمل الأمم المتحدة في سوريا، إن "هناك نحو 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية... ولا تزال سوريا تعاني من أزمة النزوح، حيث هناك أكثر من 6 ملايين سوري نازحين داخل البلاد، وأكثر من 6 ملايين لاجئ في جميع أنحاء العالم".
وأشار إلى وجود 2.5 مليون عائد سواء من النازحين في الداخل السوري أو اللاجئين العائدين من خارج البلاد، والكثير منهم بيوتهم مهدمة.
وأضاف عبد المولى أن "نحو 24 بالمئة من المساكن في سوريا تعرّض للأضرار أو للتدمير خلال السنوات السابقة، ورغم صعوبة الوضع فإن التمويل الذي تتلقاه الأمم المتحدة للدعم بهذا الخصوص يعد شحيحاً للغاية".
وأوضح أنه "حتى الآن لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية
في سوريا لعام 2025، سوى 14 بالمئة من الـ3.2 مليارات دولار المطلوبين للخطة".
وتقدم عبد الولى في اختتام المؤتمر الصحفي، بجزيل الشكر للحكومة السورية
على تعاونها الوثيق والمتزايد في دعم عمل الأمم المتحدة في سوريا، وأكد أن دور الأمم المتحدة هو دعم الأولويات الوطنية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة في مشاورات مستمرة لمناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز ذلك.