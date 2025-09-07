بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تطلق برامج إنسانية وتنموية في سوريا.. صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تطلق برامج إنسانية وتنموية في سوريا.. صور
سبوتنيك عربي
استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، اليوم الأحد، وفدا سعوديا برئاسة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20250829/من-النفط-إلى-الكهرباء7-صفقات-ضخمة-في-مجال-الطاقة-بين-السعودية-وسوريا--1104262357.html
السعودية
سبوتنيك عربي
بتوجيه من الملك سلمان.. السعودية تطلق برامج إنسانية وتنموية في سوريا.. صور

07:10 GMT 07.09.2025
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Amr Nabil
استقبل وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري، رائد الصالح، اليوم الأحد، وفدا سعوديا برئاسة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، في مطار دمشق الدولي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، صباح اليوم الأحد، عن الصالح، أن زيارة الوفد السعودي إلى بلاده تؤكد على العلاقات القوية بين البلدين، وتأتي في سياق دعم عدد من المشاريع الصحية والتنموية مع استمرار التعاون المشترك في شتى المجالات.
ومن جانبه، أوضح الربيعة أن زيارته إلى سوريا جاءت بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والهدف منها هو تدشين مجموعة من البرامج الإنسانية والتنموية في البلاد.
من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات طاقة ضخمة بين السعودية وسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات ضخمة في مجال الطاقة بين السعودية وسوريا
29 أغسطس, 08:58 GMT
وتأتي هذه الخطوة في سياق الدعم السعودي المستمر للحكومة السورية الجديدة، خاصة وأن الرياض كانت وجهة أول زيارة خارجية للرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، في شهر شباط/فبراير الماضي.
ويشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد جمعت بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الرياض في مايو/آيار الماضي، حيث تعهد الأخير برفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما قام به رسميا في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق أواخر مايو، أن الرياض ستكون في طليعة الدول الداعمة لسوريا في مرحلة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّعت السعودية، اتفاقيات استثمارية مع سوريا، تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لسوريا، وذلك خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص.
وكانت وزارة الاستثمارات السعودية ذكرت في وقت سابق أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.
