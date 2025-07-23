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الأول من نوعه... السعودية تنظم منتدى استثماريا ضخما في دمشق
الأول من نوعه... السعودية تنظم منتدى استثماريا ضخما في دمشق
سبوتنيك عربي
تحتضن العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، منتدى سعودي - سوري يهدف إلى بحث فرص التعاون وإبرام صفقات لتعزيز التنمية المستدامة. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T07:14+0000
2025-07-23T07:14+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "وفدا يضم رجال أعمال ومستثمرين سعوديين سيصل اليوم إلى العاصمة السورية بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك".وأضافت أنه "من المقرر أن تشهد الزيارة إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات متعددة".من جانبها، ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أن وزير الاستثمار السعودي سيرأس وفد بلاده، مضيفة أنه "من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)".وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن ‏إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.كما تعتزم الوزارة تنظّيم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "هذه الخطوة تأتي بناءً على حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع الجمهورية العربية السورية، واستمراراً للجهود التي تبذلها قيادة المملكة لدعم سوريا بما يسهم في استقرارها، ولتعافي اقتصادها وتعزيز مصالح شعبها،وبناءً على توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء".وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، استقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وفداً سعودياً من رجال الأعمال برئاسة محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، وسليمان المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.وأعلنت السفارة السعودية في دمشق عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.وكانت المملكة العربية لسعودية، أصدرت منعا لسفر مواطنيها الى سوريا في عام 2015، بناءً على سوء الأوضاع الدائرة في ذلك الوقت.
https://sarabic.ae/20250531/السعودية-تكشف-عن-تعاون-مالي-مع-دولة-عربية-لدعم-موظفي-القطاع-العام-في-سوريا-1101166703.html
https://sarabic.ae/20250718/سوريا-تشكر-السعودية-على-مساعدة-المتضررين-من-حرائق-الساحل-1102806920.html
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أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أحمد الشرع, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أحمد الشرع, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم العربي, الأخبار

الأول من نوعه... السعودية تنظم منتدى استثماريا ضخما في دمشق

07:14 GMT 23.07.2025
© Photo / sanaوزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود في دمشق
وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Photo / sana
تابعنا عبر
تحتضن العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، منتدى سعودي - سوري يهدف إلى بحث فرص التعاون وإبرام صفقات لتعزيز التنمية المستدامة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "وفدا يضم رجال أعمال ومستثمرين سعوديين سيصل اليوم إلى العاصمة السورية بهدف استكشاف فرص التعاون المشترك".
وأضافت أنه "من المقرر أن تشهد الزيارة إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات متعددة".
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من جانبها، ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أن وزير الاستثمار السعودي سيرأس وفد بلاده، مضيفة أنه "من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع صفقات تجارية تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)".
وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن ‏إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم تبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين.
كما تعتزم الوزارة تنظّيم منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 في دمشق، بمشاركة واسعة من القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "هذه الخطوة تأتي بناءً على حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية مع الجمهورية العربية السورية، واستمراراً للجهود التي تبذلها قيادة المملكة لدعم سوريا بما يسهم في استقرارها، ولتعافي اقتصادها وتعزيز مصالح شعبها،وبناءً على توجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء".
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وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، استقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وفداً سعودياً من رجال الأعمال برئاسة محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، وسليمان المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة المهيدب، في إطار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأعلنت السفارة السعودية في دمشق عن إتاحة تراخيص السفر للراغبين من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والسوريين بما يسمح لهم بتبادل الزيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية في البلدين الشقيقين.
وكانت المملكة العربية لسعودية، أصدرت منعا لسفر مواطنيها الى سوريا في عام 2015، بناءً على سوء الأوضاع الدائرة في ذلك الوقت.
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