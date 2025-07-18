https://sarabic.ae/20250718/سوريا-تشكر-السعودية-على-مساعدة-المتضررين-من-حرائق-الساحل-1102806920.html
سوريا تشكر السعودية على مساعدة المتضررين من حرائق الساحل
سوريا تشكر السعودية على مساعدة المتضررين من حرائق الساحل
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، رائد الصالح، اليوم الجمعة، عن شكره للمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة على استجابتهما العاجلة لمساعدة... 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T17:10+0000
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وقال على منصة "إكس": "أتوجه بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على الاستجابة العاجلة والدعم الذي وصل على مدار اليومين الماضيين، لمساعدة المتضررين من حرائق محافظة اللاذقية، هذه المساعدات رسالة تضامن عربية أصيلة نعتز بها، وستُسهم في تعزيز جهود الاستجابة وتخفيف المعاناة عن أهلنا في المناطق المتضررة". وتابع: "يمثّل هذا الدعم خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة و وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تعزز التعاون في مجالات الاستجابة العاجلة والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث في سوريا".ووصلت اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى سوريا، ضمن حملة المساعدات المخصصة للمتضررين.يذكر أن مناطق متفرقة في ريف اللاذقية الشمالي شهدت في الآونة الأخيرة، موجة حرائق واسعة، اندلعت في غابات وأحراش كثيفة نتيجة عوامل مناخية وظروف تضاريسية صعبة، أبرزها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
سوريا تشكر السعودية على مساعدة المتضررين من حرائق الساحل
أعرب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا، رائد الصالح، اليوم الجمعة، عن شكره للمملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان للإغاثة على استجابتهما العاجلة لمساعدة المتضررين من حرائق اللاذقية.
وقال على منصة "إكس": "أتوجه بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على الاستجابة العاجلة والدعم الذي وصل على مدار اليومين الماضيين، لمساعدة المتضررين من حرائق محافظة اللاذقية، هذه المساعدات رسالة تضامن عربية أصيلة نعتز بها، وستُسهم في تعزيز جهود الاستجابة وتخفيف المعاناة عن أهلنا في المناطق المتضررة".
وتابع: "يمثّل هذا الدعم خطوة مهمة نحو بناء شراكة استراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة و وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تعزز التعاون في مجالات الاستجابة العاجلة والتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث في سوريا".
ووصلت اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية إلى سوريا، ضمن حملة المساعدات المخصصة للمتضررين.
يذكر أن مناطق متفرقة في ريف اللاذقية الشمالي شهدت في الآونة الأخيرة، موجة حرائق واسعة،
اندلعت في غابات وأحراش كثيفة نتيجة عوامل مناخية وظروف تضاريسية صعبة، أبرزها الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.