https://sarabic.ae/20250708/محافظ-حوالي-14-ألف-هكتار-مساحة-الحرائق-المستمرة-في-غابات-اللاذقية-غرب-سوريا-1102506501.html

المحافظ: نحو 14 ألف هكتار مساحة الحرائق المستمرة في غابات اللاذقية غربي سوريا

المحافظ: نحو 14 ألف هكتار مساحة الحرائق المستمرة في غابات اللاذقية غربي سوريا

سبوتنيك عربي

كشف محافظ اللاذقية، محمد عثمان، أن مساحة الحرائق في غابات اللاذقية غربي سوريا المستمرة منذ 6 أيام فاقت 14 ألف هكتار. 08.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-08T22:30+0000

2025-07-08T22:30+0000

2025-07-09T05:33+0000

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موسكو –سبوتنيك. وقال عثمان في تصريح للصحفيين، إن "مساحة الحرائق تعدت 14 ألف هكتار".من جهته، نفى وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن تكون هذه الحرائق مفتعلة، وذلك بعد ورود أنباء عن قيام أشخاص بإحراق الغابات بشكل متعمد.وقال خطاب: "لا دليل حتى الآن على أن الحرائق في ريف اللاذقية مفتعلة".إلى ذلك أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، أمس الثلاثاء، استعداد الاتحاد دعم الجهود المبذولة لمكافحة الحرائق المندلعة في الساحل السوري.وقال ميخائيل أونماخت في تغريدة له على منصة "إكس": "بحضور رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، ناقشنا مع وزير الخارجية أسعد الشيباني آخر التطورات في سوريا والمنطقة وشرحنا خلاصات مجلس الاتحاد الأوروبي الأخيرة وأعربنا عن استعدادنا لدعم جهود مكافحة الحرائق في منطقة الساحل".وفي المجال الإغاثي، بيّن المسؤول الإعلامي في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في اللاذقية، سائر غياث، في تصريح صحفي أنه سيتم توزيع 1000 سلة غذائية مع التمر والبطانيات للعوائل المتضررة من الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي، من المساعدات المقدمة من السعودية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال.وفي 3 يوليو/ تموز الجاري، شبت حرائق في الغابات بريف اللاذقية الشمالي لتمتد الحرائق إلى المناطق السكنية، ما أسفر عن نزوح الأهالي إلى القرى المجاورة.

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أخبار سوريا اليوم, حرائق الغابات, العالم العربي, اللاذقية