https://sarabic.ae/20250531/السعودية-تكشف-عن-تعاون-مالي-مع-دولة-عربية-لدعم-موظفي-القطاع-العام-في-سوريا-1101166703.html
السعودية تكشف عن تعاون مالي مع دولة عربية لدعم موظفي القطاع العام في سوريا
السعودية تكشف عن تعاون مالي مع دولة عربية لدعم موظفي القطاع العام في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن المملكة ستقدم مع دولة عربية دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T14:46+0000
2025-05-31T14:46+0000
2025-05-31T14:46+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ابن فرحان مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى دمشق.وأضاف فرحان: "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل لتحقيق ذلك".وتابع وزير الخارجية السعودي: "استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".وأكد أن رفع العقوبات عن دمشق "سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته".استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار مسعى سعودي لـ"تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار" في سوريا.وبحسب البيان، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كما سيعقد أعضاء الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري.
https://sarabic.ae/20250531/وزير-الخارجية-السعودي-يصل-إلى-دمشق-على-رأس-وفد-اقتصادي-1101163290.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية
السعودية تكشف عن تعاون مالي مع دولة عربية لدعم موظفي القطاع العام في سوريا
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن المملكة ستقدم مع دولة عربية دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ابن فرحان مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى دمشق.
وقال الوزير السعودي: "سنقدم مع دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري".
وأضاف فرحان: "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل لتحقيق ذلك".
وتابع وزير الخارجية السعودي: "استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".
وأكد أن رفع العقوبات عن دمشق "سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته".
وبدوره صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال المؤتمر الصحفي، أنه "يسرنا أن نعلن أن سوريا والمملكة العربية السعودية تدخلان في مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصاد المشترك".
استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار مسعى سعودي لـ"تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار" في سوريا.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، إن الوفد الاقتصادي السعودي يضم المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التوبجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.
وبحسب البيان، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كما سيعقد أعضاء الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري.