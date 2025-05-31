https://sarabic.ae/20250531/السعودية-تكشف-عن-تعاون-مالي-مع-دولة-عربية-لدعم-موظفي-القطاع-العام-في-سوريا-1101166703.html

السعودية تكشف عن تعاون مالي مع دولة عربية لدعم موظفي القطاع العام في سوريا

السعودية تكشف عن تعاون مالي مع دولة عربية لدعم موظفي القطاع العام في سوريا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن المملكة ستقدم مع دولة عربية دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري. 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T14:46+0000

2025-05-31T14:46+0000

2025-05-31T14:46+0000

العالم العربي

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السعودية

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ابن فرحان مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى دمشق.وأضاف فرحان: "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل لتحقيق ذلك".وتابع وزير الخارجية السعودي: "استعرضنا فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي، ونتطلع لتعزيز الشراكة بين البلدين".وأكد أن رفع العقوبات عن دمشق "سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وسينعكس إيجابا على الشعب السوري وتحسين معيشته".استقبل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار مسعى سعودي لـ"تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار" في سوريا.وبحسب البيان، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، كما سيعقد أعضاء الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري.

https://sarabic.ae/20250531/وزير-الخارجية-السعودي-يصل-إلى-دمشق-على-رأس-وفد-اقتصادي-1101163290.html

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