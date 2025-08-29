من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات ضخمة في مجال الطاقة بين السعودية وسوريا

عربي
الخارجية الروسية: توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا ينبغي أن يكون شرطا بل نتيجة لتسوية سلمية
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
وتم توقيع اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المختلفة بين عدد من الشركات السعودية ووزارة الطاقة السورية، بإشراف وزارة الطاقة السعودية، وذلك على هامش مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.محطات الطاقة الشمسيةوقّعت شركة سعودية متخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية، لإجراء الدراسات اللازمة لإعداد عروض تطوير مشروعات إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الكهرباء، بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط.وتضمنت الاتفاقية تقييم المحطات القائمة ضمن نظام الكهرباء في سوريا، وتقديم العروض اللازمة لإعادة تأهيلها أو تطويرها أو إبرام عقود التشغيل والصيانة المناسبة، بالإضافة لتنفيذ دراسة فنية لتقييم الشبكة الكهربائية واستقرارها وتحديد مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء في سوريا.قطاع الطاقةوُقّعت 6 مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة في سوريا، تضمنت الاستكشاف، وإنتاج حقول الغاز القائمة في سوريا وتطويرها، وحفر الآبار وإكمالها.وجاءت المذكرات الخاصة بمشروعات النفط والغاز في سوريا كالتالي:- وَقّعت شركتا "طاقة" و"أديس القابضة" مذكرتي تفاهم في مجال تقديم الحلول المتكاملة لتطوير حقول النفط والغاز وإدارتها.- وَقّعت شركة "الحفر العربية" مذكرة تفاهم في مجال خدمات الحقول النفطية، وحفر الآبار وصيانتها، والتدريب الفني وتطوير الأيدي العاملة.- وقَّعت "الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة" مذكرة تفاهم في مجال إجراء المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية.في مجال الطاقة الكهربائية، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الكهرباء.وتأتي الاتفاقية ومذكرات التفاهم في إطار ما تشهده العلاقة الوطيدة بين البلدين من نمو وتصاعُد خلال المدة القريبة الماضية، ومنها علاقاتهما في مجالات الطاقة.وتشارك السعودية في النسخة الـ62 من معرض دمشق الدولي، كضيف شرف، من خلال عدد من الجهات الحكومية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وإبراز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الإقليمية.وتتضمن الجهات السعودية المشاركة في المعرض كلًا من وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار وهيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافة إلى أكثر من 80 شركة وطنية من قطاعات متنوعة.وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّعت السعودية، اتفاقيات استثمارية مع سوريا، تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لسوريا، وذلك خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص.وكانت وزارة الاستثمارات السعودية ذكرت في وقت سابق أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.
من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات ضخمة في مجال الطاقة بين السعودية وسوريا

وقّعت السعودية وسوريا، 7 صفقات في مجال الطاقة، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، والإسهام بدعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا، في مجالات الكهرباء والنفط والغاز.
وتم توقيع اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المختلفة بين عدد من الشركات السعودية ووزارة الطاقة السورية، بإشراف وزارة الطاقة السعودية، وذلك على هامش مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.

وتتضمن الاتفاقية ومذكرات التفاهم، بحسب منصة "الطاقة"، التعاون في مشاريع الكهرباء ومحطات النقل والتوزيع والمسوحات الجيوفيزيائية والجيولوجية وخدمات الحقول النفطية وحفر الآبار وصيانتها والتدريب الفني، وتطوير الأيدي العاملة وتقديم الحلول المتكاملة لتطوير حقول النفط والغاز وإدارتها.

العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
وفد اقتصادي سوري يزور الرياض لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع المملكة
18 أغسطس, 05:45 GMT

محطات الطاقة الشمسية

وقّعت شركة سعودية متخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية، لإجراء الدراسات اللازمة لإعداد عروض تطوير مشروعات إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الكهرباء، بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط.
كما تستهدف الشركة أيضًا تطوير محطات لاستغلال طاقة الرياح، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط.
وتضمنت الاتفاقية تقييم المحطات القائمة ضمن نظام الكهرباء في سوريا، وتقديم العروض اللازمة لإعادة تأهيلها أو تطويرها أو إبرام عقود التشغيل والصيانة المناسبة، بالإضافة لتنفيذ دراسة فنية لتقييم الشبكة الكهربائية واستقرارها وتحديد مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء في سوريا.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
السعودية تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في دولة عربية لدعمها اقتصاديا
23 يوليو, 18:23 GMT

قطاع الطاقة

وُقّعت 6 مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة في سوريا، تضمنت الاستكشاف، وإنتاج حقول الغاز القائمة في سوريا وتطويرها، وحفر الآبار وإكمالها.
كما تضمنت معالجة الغاز الطبيعي وتحويله إلى طاقة، وتنفيذ المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية، وجمع البيانات الزلزالية ومعالجتها وتفسيرها، والبحث والتطوير في علوم الأرض والدراسات الجيولوجية، وبناء القدرات بقطاع الطاقة في سوريا، من خلال نقل الخبرات والتقنية، وتعزيز فرص الاستثمار في قطاعات النفط والغاز.
وجاءت المذكرات الخاصة بمشروعات النفط والغاز في سوريا كالتالي:
- وَقّعت شركتا "طاقة" و"أديس القابضة" مذكرتي تفاهم في مجال تقديم الحلول المتكاملة لتطوير حقول النفط والغاز وإدارتها.
- وَقّعت شركة "الحفر العربية" مذكرة تفاهم في مجال خدمات الحقول النفطية، وحفر الآبار وصيانتها، والتدريب الفني وتطوير الأيدي العاملة.
- وقَّعت "الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة" مذكرة تفاهم في مجال إجراء المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية.
وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
الأول من نوعه... السعودية تنظم منتدى استثماريا ضخما في دمشق
23 يوليو, 07:14 GMT
في مجال الطاقة الكهربائية، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الكهرباء.

كما وقّعت شركة كهرباء السعودية لتطوير المشروعات مذكرة تفاهم تشمل المجالات الهندسية والاستشارية، ومشروعات محطات النقل والتوزيع الكهربائي.

وتأتي الاتفاقية ومذكرات التفاهم في إطار ما تشهده العلاقة الوطيدة بين البلدين من نمو وتصاعُد خلال المدة القريبة الماضية، ومنها علاقاتهما في مجالات الطاقة.
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
السعودية تعتزم نقل خبراتها في المجال الأمني إلى سوريا
2 يونيو, 18:53 GMT
وتشارك السعودية في النسخة الـ62 من معرض دمشق الدولي، كضيف شرف، من خلال عدد من الجهات الحكومية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وإبراز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الإقليمية.
وتتضمن الجهات السعودية المشاركة في المعرض كلًا من وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار وهيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافة إلى أكثر من 80 شركة وطنية من قطاعات متنوعة.
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سوريا
2 يونيو, 11:09 GMT
وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّعت السعودية، اتفاقيات استثمارية مع سوريا، تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لسوريا، وذلك خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص.
وكانت وزارة الاستثمارات السعودية ذكرت في وقت سابق أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.
