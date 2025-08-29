https://sarabic.ae/20250829/من-النفط-إلى-الكهرباء7-صفقات-ضخمة-في-مجال-الطاقة-بين-السعودية-وسوريا--1104262357.html

من النفط إلى الكهرباء...7 صفقات ضخمة في مجال الطاقة بين السعودية وسوريا

وقّعت السعودية وسوريا، 7 صفقات في مجال الطاقة، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين، والإسهام بدعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا، في مجالات الكهرباء والنفط... 29.08.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104262591_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_e37d358be95c2b428a66bc27c3d0e0a7.jpg

وتم توقيع اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المختلفة بين عدد من الشركات السعودية ووزارة الطاقة السورية، بإشراف وزارة الطاقة السعودية، وذلك على هامش مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.محطات الطاقة الشمسيةوقّعت شركة سعودية متخصصة في مشروعات الطاقة المتجددة اتفاقية مع وزارة الطاقة السورية، لإجراء الدراسات اللازمة لإعداد عروض تطوير مشروعات إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الكهرباء، بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط.وتضمنت الاتفاقية تقييم المحطات القائمة ضمن نظام الكهرباء في سوريا، وتقديم العروض اللازمة لإعادة تأهيلها أو تطويرها أو إبرام عقود التشغيل والصيانة المناسبة، بالإضافة لتنفيذ دراسة فنية لتقييم الشبكة الكهربائية واستقرارها وتحديد مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء في سوريا.قطاع الطاقةوُقّعت 6 مذكرات تفاهم بين شركات سعودية ووزارة الطاقة في سوريا، تضمنت الاستكشاف، وإنتاج حقول الغاز القائمة في سوريا وتطويرها، وحفر الآبار وإكمالها.وجاءت المذكرات الخاصة بمشروعات النفط والغاز في سوريا كالتالي:- وَقّعت شركتا "طاقة" و"أديس القابضة" مذكرتي تفاهم في مجال تقديم الحلول المتكاملة لتطوير حقول النفط والغاز وإدارتها.- وَقّعت شركة "الحفر العربية" مذكرة تفاهم في مجال خدمات الحقول النفطية، وحفر الآبار وصيانتها، والتدريب الفني وتطوير الأيدي العاملة.- وقَّعت "الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة" مذكرة تفاهم في مجال إجراء المسوح الجيوفيزيائية والجيولوجية.في مجال الطاقة الكهربائية، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، وتقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال الكهرباء.وتأتي الاتفاقية ومذكرات التفاهم في إطار ما تشهده العلاقة الوطيدة بين البلدين من نمو وتصاعُد خلال المدة القريبة الماضية، ومنها علاقاتهما في مجالات الطاقة.وتشارك السعودية في النسخة الـ62 من معرض دمشق الدولي، كضيف شرف، من خلال عدد من الجهات الحكومية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وإبراز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق الإقليمية.وتتضمن الجهات السعودية المشاركة في المعرض كلًا من وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار وهيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الأعمال السعودي السوري وبنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافة إلى أكثر من 80 شركة وطنية من قطاعات متنوعة.وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّعت السعودية، اتفاقيات استثمارية مع سوريا، تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لسوريا، وذلك خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص.وكانت وزارة الاستثمارات السعودية ذكرت في وقت سابق أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية، بما في ذلك: العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة والاستثمار، والرعاية الصحية، والموارد البشرية، والخدمات المالية.

