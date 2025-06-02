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السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سوريا
السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك استمرارا لجهود الدولتين في دعم وتسريع وتيرة... 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T11:09+0000
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السعودية
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "يأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث".وذكرت "واس" أن "الدولتين أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق".وكان البنك الدولي أعلن في مايو/ أيار 2025، عن سداد الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر.
https://sarabic.ae/20250516/البنك-الدولي-السعودية-وقطر-تسددان-ديون-سوريا-البالغة-نحو-155-مليون-دولار-1100628931.html
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السعودية, قطر, أخبار سوريا اليوم, الدعم, القطاع العام, العالم العربي, الموظفين
السعودية, قطر, أخبار سوريا اليوم, الدعم, القطاع العام, العالم العربي, الموظفين

السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سوريا

11:09 GMT 02.06.2025 (تم التحديث: 11:10 GMT 02.06.2025)
© Getty Images / Anadoluسوريا
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
© Getty Images / Anadolu
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أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك استمرارا لجهود الدولتين في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "يأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري الشقيق، وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث".
كما أكدت أن "هذا الدعم يأتي امتدادا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي (15) مليون دولار".
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وأضافت: "تؤكد المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق".
وذكرت "واس" أن "الدولتين أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق".
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يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أعلن السبت الماضي، أن المملكة ستقدم مع دولة عربية دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.
وكان البنك الدولي أعلن في مايو/ أيار 2025، عن سداد الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر.
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