https://sarabic.ae/20250723/السعودية-تستثمر-أكثر-من-5-مليارات-دولار-في-دولة-عربية-لدعمها-اقتصاديا-1102960004.html

السعودية تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في دولة عربية لدعمها اقتصاديا

السعودية تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في دولة عربية لدعمها اقتصاديا

سبوتنيك عربي

وقّعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، اتفاقيات استثمارية مع سوريا، تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي لسوريا، بعد... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T18:23+0000

2025-07-23T18:23+0000

2025-07-23T18:23+0000

العالم العربي

أخبار الشرق الأوسط

أخبار السعودية اليوم

أخبار سوريا اليوم

أخبار قطر اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097408423_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_d20badd8ceb93758aafdec462436d9c9.jpg

ويأتي الإعلان، خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد يضم أكثر من 150 ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص، وفقا لوسائل إعلام عربية.من جانبها، أفادت وزارة الاستثمار السعودية، بأن الاتفاقيات التي بلغت 38 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وُقّعت خلال "منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025" في العاصمة دمشق.من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن إطلاق مشروع مصنع "فيحاء للإسمنت الأبيض" في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، ضمن إطار هذه الزيارة.يشار إلى أن المملكة العربية السعودية وقطر أعلنتا، مطلع الشهر الماضي، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين بالقطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر.كما أكدت الوكالة أن "هذا الدعم يأتي امتدادا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار".وأضافت الوكالة السعودية: "تؤكد المملكة العربية السعودية ودولة قطر، أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق".يذكر أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد أعلن في أواخر مايو/ أيار 2025، أن المملكة ستقدم مع دولة عربية دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام السوري.وكان البنك الدولي أعلن في مايو/ أيار 2025، عن سداد الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، وذلك بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر.

https://sarabic.ae/20250718/سوريا-تشكر-السعودية-على-مساعدة-المتضررين-من-حرائق-الساحل-1102806920.html

https://sarabic.ae/20250602/السعودية-وقطر-تقدمان-دعما-ماليا-مشتركا-للقطاع-العام-في-سوريا-1101212999.html

https://sarabic.ae/20250601/تحركات-سعودية-مكثفة-باتجاه-سوريا-ما-وراء-زيارة-وزير-خارجية-المملكة-لدمشق-1101184944.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار قطر اليوم