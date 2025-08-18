وفد اقتصادي سوري يزور الرياض لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع المملكة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
وفد اقتصادي سوري يزور الرياض لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع المملكة
وفد اقتصادي سوري يزور الرياض لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع المملكة
سبوتنيك عربي
يقوم وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد محمد الشعار، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدولتين، بحسب وسائل... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الوفد الذي وصل إلى الرياض، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، يجري مباحثات مع الجانب السعودي بحضور ممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين.وتأتي الزيارة استكمالا لمخرجات "المنتدى الاستثماري السعودي - السوري"، الذي انعقد الشهر الماضي، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية.وأسفر المنتدى عن توقيع 47 مشروعا استثماريا بإجمالي يتجاوز 24 مليار ريال، شملت قطاعات العقارات والبنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة والسياحة والصحة والتجارة.وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تؤكد التزام المملكة بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، ويعزز دورها الاستثماري عالميا.وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين بالقطاع العام في سوريا، لمدة 3 أشهر، وذلك استمرارا لجهود الدولتين في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية في سوريا.
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-تعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-سوريا-1102981879.html
https://sarabic.ae/20250602/السعودية-وقطر-تقدمان-دعما-ماليا-مشتركا-للقطاع-العام-في-سوريا-1101212999.html
وفد اقتصادي سوري يزور الرياض لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع المملكة

18.08.2025
العاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
يقوم وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد محمد الشعار، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدولتين، بحسب وسائل إعلام سعودية.
الوفد الذي وصل إلى الرياض، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، يجري مباحثات مع الجانب السعودي بحضور ممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين.
الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
السعودية تعلن عن استثمارات ضخمة في سوريا
24 يوليو, 09:33 GMT
وتأتي الزيارة استكمالا لمخرجات "المنتدى الاستثماري السعودي - السوري"، الذي انعقد الشهر الماضي، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية.
وأسفر المنتدى عن توقيع 47 مشروعا استثماريا بإجمالي يتجاوز 24 مليار ريال، شملت قطاعات العقارات والبنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة والسياحة والصحة والتجارة.
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
السعودية وقطر تقدمان دعما ماليا مشتركا للقطاع العام في سوريا
2 يونيو, 11:09 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تؤكد التزام المملكة بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، ويعزز دورها الاستثماري عالميا.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ذلك يتماشى مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين بالقطاع العام في سوريا، لمدة 3 أشهر، وذلك استمرارا لجهود الدولتين في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية في سوريا.
