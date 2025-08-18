https://sarabic.ae/20250818/وفد-اقتصادي-سوري-يزور-الرياض-لتعزيز-الشراكة-الاستثمارية-مع-المملكة-1103865241.html
وفد اقتصادي سوري يزور الرياض لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع المملكة
سبوتنيك عربي
يقوم وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد محمد الشعار، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدولتين، بحسب وسائل... 18.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-18T05:45+0000
2025-08-18T05:45+0000
2025-08-18T05:45+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097871008_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_49c7edf4e87737a11699321ca1b7d0a5.jpg
الوفد الذي وصل إلى الرياض، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، يجري مباحثات مع الجانب السعودي بحضور ممثلين عن القطاع الخاص من الجانبين.وتأتي الزيارة استكمالا لمخرجات "المنتدى الاستثماري السعودي - السوري"، الذي انعقد الشهر الماضي، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية.وأسفر المنتدى عن توقيع 47 مشروعا استثماريا بإجمالي يتجاوز 24 مليار ريال، شملت قطاعات العقارات والبنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة والسياحة والصحة والتجارة.وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تؤكد التزام المملكة بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، ويعزز دورها الاستثماري عالميا.وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين بالقطاع العام في سوريا، لمدة 3 أشهر، وذلك استمرارا لجهود الدولتين في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري.وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية في سوريا.
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-تعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-سوريا-1102981879.html
https://sarabic.ae/20250602/السعودية-وقطر-تقدمان-دعما-ماليا-مشتركا-للقطاع-العام-في-سوريا-1101212999.html
وأسفر المنتدى عن توقيع 47 مشروعا استثماريا بإجمالي يتجاوز 24 مليار ريال، شملت قطاعات العقارات والبنية التحتية، الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة والسياحة والصحة والتجارة.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تؤكد التزام المملكة بتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة، ويعزز دورها الاستثماري عالميا.
كما أشارت الصحيفة إلى أن ذلك يتماشى مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية وقطر، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين بالقطاع العام في سوريا، لمدة 3 أشهر، وذلك استمرارا لجهود الدولتين في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري.
وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية أن الاستثمارات ستغطي قطاعات حيوية واستراتيجية في سوريا.