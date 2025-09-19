عربي
إعلام: ترامب يخطط للقاء الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة
© Photo / Saudi Royal Palaceالرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية
الرئيس دونالد ترامب (على اليمين) وهو يصافح الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Photo / Saudi Royal Palace
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم لقاء الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضافت: "سيكون الشرع، الذي لا يزال مدرجا على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، أول زعيم سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة منذ 67 عاما". مشيرة إلى أنه سيكون هذا ثاني لقاء مباشر بين ترامب والشرع.
وفي السياق ذاته، كانت وسائل إعلام عبرية كشفت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي بالرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، في واشنطن في سبتمبر/أيلول القادم.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
إعلام: لقاء مرتقب بين الشرع ونتنياهو في واشنطن
8 يوليو, 19:17 GMT
ومن المقرر أن ينعقد هذا اللقاء النادر بين قادة إسرائيل وسوريا قبل الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته القناة الـ24 الإسرائيلية.
وتشير المصادر إلى أن الاجتماع سيركز على اتفاقية أمنية محتملة بين إسرائيل وسوريا، والتي ستكون الخطوة الأولى نحو اتفاقية تطبيع بين البلدين على غرار اتفاقيات إبراهيم.

ويأتي الاجتماع، الذي يمثل تطورا دبلوماسيا مفاجئا، بعد عدة أشهر من المحادثات غير الرسمية عبر قنوات خلفية بين إسرائيل وسوريا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
ترامب يعلق على احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل
29 يونيو, 16:16 GMT
ومن المتوقع أن يكون لهذا اللقاء المحتمل تأثير عميق على توازن القوى الإقليمي، خاصة في ضوء محاولات سوريا الأخيرة لاستعادة نفوذها في المنطقة بعد سنوات من العزلة بسبب الحرب الأهلية.
وأضافت المصادر أن إحدى العقبات أمام الاتفاق هي إصرار الحكومة السورية الجديدة على انسحاب إسرائيل من الجانب السوري من مرتفعات الجولان، التي استولت عليها إسرائيل كمنطقة عازلة أمنية بعد الإطاحة بنظام الأسد أواخر عام2024.
وفي وقت سابق، أعرب الشرع عن استعداد بلاده للسلام مع إسرائيل وبحث التسوية السياسية معها، بما في ذلك ملف الجولان، على حد قوله.
لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2025
البيت الأبيض: ترامب دعا الشرع إلى الانضمام لاتفاقات "أبراهام" مع إسرائيل
14 مايو, 09:00 GMT
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى أحمد الشرع في 13 مايو/أيار الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن جميع أنحاء سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ إجراءات عدة، على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ومنذ رحيل حكومة بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام1974.
ويعمل الجيش الإسرائيلي على بناء تسعة مواقع عسكرية في المنطقة، في خطوة لتعزيز انتشاره العسكري على المدى الطويل، بحسب وسائل إعلام عربية.
