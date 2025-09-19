https://sarabic.ae/20250919/إعلام-ترامب-يخطط-للقاء-الشرع-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة--1105041054.html

إعلام: ترامب يخطط للقاء الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم لقاء الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم... 19.09.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0e/1100524619_0:0:2271:1277_1920x0_80_0_0_d4a4262887fba018c3096ccd38c9919f.jpg

وأضافت: "سيكون الشرع، الذي لا يزال مدرجا على قائمة الأمم المتحدة للإرهاب، أول زعيم سوري يلقي كلمة أمام الجمعية العامة منذ 67 عاما". مشيرة إلى أنه سيكون هذا ثاني لقاء مباشر بين ترامب والشرع.ومن المقرر أن ينعقد هذا اللقاء النادر بين قادة إسرائيل وسوريا قبل الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته القناة الـ24 الإسرائيلية.وتشير المصادر إلى أن الاجتماع سيركز على اتفاقية أمنية محتملة بين إسرائيل وسوريا، والتي ستكون الخطوة الأولى نحو اتفاقية تطبيع بين البلدين على غرار اتفاقيات إبراهيم.ومن المتوقع أن يكون لهذا اللقاء المحتمل تأثير عميق على توازن القوى الإقليمي، خاصة في ضوء محاولات سوريا الأخيرة لاستعادة نفوذها في المنطقة بعد سنوات من العزلة بسبب الحرب الأهلية.وأضافت المصادر أن إحدى العقبات أمام الاتفاق هي إصرار الحكومة السورية الجديدة على انسحاب إسرائيل من الجانب السوري من مرتفعات الجولان، التي استولت عليها إسرائيل كمنطقة عازلة أمنية بعد الإطاحة بنظام الأسد أواخر عام2024.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى أحمد الشرع في 13 مايو/أيار الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن جميع أنحاء سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ إجراءات عدة، على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.ويعمل الجيش الإسرائيلي على بناء تسعة مواقع عسكرية في المنطقة، في خطوة لتعزيز انتشاره العسكري على المدى الطويل، بحسب وسائل إعلام عربية.

