الجيش الأمريكي يشن غارة في سوريا تسفر عن مقتل مسؤول كبير في "داعش"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن تنفيذ قواتها، اليوم الجمعة، غارة في سوريا أسفرت عن مقتل عنصر بارز في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة)،... 19.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشارت في بيان لها إلى أن "مقتل، عمر عبد القادر، العضو في "داعش" الذي سعى بنشاط لمهاجمة أمريكا، يُضعف قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط وتنفيذ هجمات مستقبلية تهدد الأمريكيين وشركائنا".ونقلت القيادة في بيانها عن قائدها، الأدميرال براد كوبر: "لن نتراجع في ملاحقتنا للإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة أمريكا أو قواتنا أو حلفائنا وشركائنا في الخارج".وأضاف كوبر: "أشيد بجهود مقاتلينا المهرة وكل من دعمهم خلال المهمة".يأتي هذا بعدما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، مقتل أحد أبرز قيادات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) في سوريا.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، عن بيان صادر لجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، نجاح قواته في القضاء على عمر عبد القادر بسام المكنى "عبد الرحمن الحلبي"، أحد أبرز قيادات "داعش" الإرهابي.وأوضح البيان العراقي أنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وإسناد قيادة العمليات المشتركة وإشراف رئيس الجهاز، نعلن القضاء على "عبد الرحمن الحلبي" وذلك في عملية جرت فجر يوم الجمعة داخل الأراضي السورية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي".وأكد البيان العراقي أن "المجرم "الحلبي" يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي ويتحمل مسؤولية التخطيط والإشراف على ما يسمى "الولايات البعيدة"، بالإضافة إلى ضلوعه المباشر في تفجير السفارة الإيرانية في لبنان، ومحاولات تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، تم إحباطها بجهود استخبارية دقيقة". وبحسب البيان، جاءت العملية النوعية ثمرة متابعة استخبارية دقيقة ودعم قضائي عراقي استمرت لعدة أشهر، تمكن خلالها جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من تحديد تحركات الهدف ومكان تواجده، ليتم تنفيذ الضربة الجوية من قبل قوات التحالف الدولي ليتم تحييده نهائيا.وتمثل الضربة خسارة استراتيجية كبرى للعصابات الإرهابية في العراق، حيث يأتي القضاء على "الحلبي" بعد سلسلة من العمليات الناجحة خلال الشهرين الماضيين، أسفرت عن قتل أكثر من ستة قياديين من الصف الأول لتنظيم "داعش".وتابع البيان العراقي أن "جهاز مكافحة الإرهاب يعاهد شعبنا العزيز بأننا مستمرون في حماية العراق والمنطقة من شرور الإرهاب، وملاحقة فلول داعش أينما وجدوا، حتى اجتثاثهم بالكامل وتجفيف منابع فكرهم المنحرف".

