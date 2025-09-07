عربي
جاء ذلك بعد مقتل 4 من عناصر الشرطة الاتحادية، بينهم ضابطان، وإصابة 9 آخرين في هجوم مسلح استهدف قوة أمنية أثناء فض نزاع عشائري مسلح شرقي بغداد.وأكد الشمري أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا"، موجها باستمرار العمليات الأمنية حتى القبض على المتورطين وإنزال العقاب العادل بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد على أن الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية تمثل خطرا مشتركا يهدد السلم المجتمعي، مشددا أن القانون سيبقى فوق الجميع وأن الرد سيكون "حاسما ورادعا".ودعا وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، وجهاء العشائر وأبناء العراق إلى دعم القوات الأمنية ونبذ الفتن المسلحة، باعتبار أن مواجهة هذه التحديات "معركة وطنية مشتركة لا يمكن أن تنتصر فيها الدولة وحدها".وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، مساء أمس السبت، مقتل 4 أشخاص، بينهم ضابطان من الشرطة الاتحادية، خلال نزاع عشائري مسلح في منطقة السعادة بشرق بغداد قرب معمل الغاز، وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.وأوضحت الوزارة في بيان صدر، فجر اليوم الأحد، أن القوة الأمنية تعرضت لهجوم مباشر من المتسببين بالنزاع، ما دفعها للرد، وأسفر الاشتباك عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى اعتقال ستة متورطين.وأكدت الداخلية أن إجراءاتها ستكون "حاسمة ورادعة" ضد كل من يثير الفتن العشائرية أو ينخرط في النزاعات المسلحة، متعهدة بملاحقتهم دون تهاون.ويأتي الحادث في سياق تزايد النزاعات العشائرية في العراق، الذي شهد خلال العقود الماضية حروبا وأعمال عنف طائفية ومعارك، أبرزها الغزو الأمريكي عام 2003، وسيطرة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) بين عامي 2014 و2017، ما خلف مئات الآلاف من القتلى وأدى إلى انتشار واسع للسلاح في البلاد.
بعد مقتل ضابطين... العراق يعلن "حربا مفتوحة" على الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية

12:35 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 12:36 GMT 07.09.2025)
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
الشرطة العراقية
© MOADH AL-DULAIMI
تابعنا عبر
أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إطلاق "حرب مفتوحة" ضد الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية، متعهدا بملاحقة كل من يعبث بأمن البلاد دون تهاون.
جاء ذلك بعد مقتل 4 من عناصر الشرطة الاتحادية، بينهم ضابطان، وإصابة 9 آخرين في هجوم مسلح استهدف قوة أمنية أثناء فض نزاع عشائري مسلح شرقي بغداد.
وأكد الشمري أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا"، موجها باستمرار العمليات الأمنية حتى القبض على المتورطين وإنزال العقاب العادل بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وشدد على أن الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية تمثل خطرا مشتركا يهدد السلم المجتمعي، مشددا أن القانون سيبقى فوق الجميع وأن الرد سيكون "حاسما ورادعا".
جنود أتراك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
اختناقا بغاز الميثان.. تفاصيل مقتل 5 جنود أتراك داخل كهف في العراق
7 يوليو, 06:18 GMT
ودعا وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، وجهاء العشائر وأبناء العراق إلى دعم القوات الأمنية ونبذ الفتن المسلحة، باعتبار أن مواجهة هذه التحديات "معركة وطنية مشتركة لا يمكن أن تنتصر فيها الدولة وحدها".
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، مساء أمس السبت، مقتل 4 أشخاص، بينهم ضابطان من الشرطة الاتحادية، خلال نزاع عشائري مسلح في منطقة السعادة بشرق بغداد قرب معمل الغاز، وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر، فجر اليوم الأحد، أن القوة الأمنية تعرضت لهجوم مباشر من المتسببين بالنزاع، ما دفعها للرد، وأسفر الاشتباك عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى اعتقال ستة متورطين.
القوات العراقية تدمر خفايا لـداعش جنوبي محافظة كركوك العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
ترامب يؤكد مقتل أحد قادة "داعش" في العراق.. والجيش الأمريكي ينشر فيديو الاستهداف
15 مارس, 06:30 GMT
وأكدت الداخلية أن إجراءاتها ستكون "حاسمة ورادعة" ضد كل من يثير الفتن العشائرية أو ينخرط في النزاعات المسلحة، متعهدة بملاحقتهم دون تهاون.
ويأتي الحادث في سياق تزايد النزاعات العشائرية في العراق، الذي شهد خلال العقود الماضية حروبا وأعمال عنف طائفية ومعارك، أبرزها الغزو الأمريكي عام 2003، وسيطرة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) بين عامي 2014 و2017، ما خلف مئات الآلاف من القتلى وأدى إلى انتشار واسع للسلاح في البلاد.
