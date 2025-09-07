https://sarabic.ae/20250907/بعد-مقتل-ضابطين-العراق-يعلن-حربا-مفتوحة-على-الإرهاب-والمخدرات-والنزاعات-العشائرية-1104591343.html

بعد مقتل ضابطين... العراق يعلن "حربا مفتوحة" على الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية

بعد مقتل ضابطين... العراق يعلن "حربا مفتوحة" على الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، إطلاق "حرب مفتوحة" ضد الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية، متعهدا بملاحقة كل من يعبث بأمن البلاد... 07.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-07T12:35+0000

2025-09-07T12:35+0000

2025-09-07T12:36+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/24/1019972484_0:212:3476:2167_1920x0_80_0_0_ceb169fe329df4adb7bfabe32f585897.jpg

جاء ذلك بعد مقتل 4 من عناصر الشرطة الاتحادية، بينهم ضابطان، وإصابة 9 آخرين في هجوم مسلح استهدف قوة أمنية أثناء فض نزاع عشائري مسلح شرقي بغداد.وأكد الشمري أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا"، موجها باستمرار العمليات الأمنية حتى القبض على المتورطين وإنزال العقاب العادل بحقهم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد على أن الإرهاب والمخدرات والنزاعات العشائرية تمثل خطرا مشتركا يهدد السلم المجتمعي، مشددا أن القانون سيبقى فوق الجميع وأن الرد سيكون "حاسما ورادعا".ودعا وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، وجهاء العشائر وأبناء العراق إلى دعم القوات الأمنية ونبذ الفتن المسلحة، باعتبار أن مواجهة هذه التحديات "معركة وطنية مشتركة لا يمكن أن تنتصر فيها الدولة وحدها".وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، مساء أمس السبت، مقتل 4 أشخاص، بينهم ضابطان من الشرطة الاتحادية، خلال نزاع عشائري مسلح في منطقة السعادة بشرق بغداد قرب معمل الغاز، وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة.وأوضحت الوزارة في بيان صدر، فجر اليوم الأحد، أن القوة الأمنية تعرضت لهجوم مباشر من المتسببين بالنزاع، ما دفعها للرد، وأسفر الاشتباك عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين، إضافة إلى اعتقال ستة متورطين.وأكدت الداخلية أن إجراءاتها ستكون "حاسمة ورادعة" ضد كل من يثير الفتن العشائرية أو ينخرط في النزاعات المسلحة، متعهدة بملاحقتهم دون تهاون.ويأتي الحادث في سياق تزايد النزاعات العشائرية في العراق، الذي شهد خلال العقود الماضية حروبا وأعمال عنف طائفية ومعارك، أبرزها الغزو الأمريكي عام 2003، وسيطرة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) بين عامي 2014 و2017، ما خلف مئات الآلاف من القتلى وأدى إلى انتشار واسع للسلاح في البلاد.

https://sarabic.ae/20250707/اختناقا-بغاز-الميثان-تفاصيل-مقتل-5-جنود-أتراك-داخل-كهف-في-العراق-1102426880.html

https://sarabic.ae/20250315/ترامب-يؤكد-مقتل-أحد-قادة-داعش-في-العراق-والجيش-الأمريكي-ينشر-فيديو-الاستهداف-1098676365.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار