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اختناقا بغاز الميثان.. تفاصيل مقتل 5 جنود أتراك داخل كهف في العراق
اختناقا بغاز الميثان.. تفاصيل مقتل 5 جنود أتراك داخل كهف في العراق
سبوتنيك عربي
لقي 5 جنود أتراك مصرعهم إثر تعرضهم لاختناق بغاز الميثان داخل كهف جبلي شمالي العراق، خلال عملية للجيش التركي استهدفت مواقع سابقة لمقاتلي حزب "العمال... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T06:18+0000
2025-07-07T06:18+0000
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أعلنت ذلك وزارة الدفاع التركية، يوم أمس الأحد، وأضافت أن "الكهف يقع على ارتفاع 852 مترا، وكان يستخدم في السابق كمستشفى ميداني تابع للتنظيم"، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.وتابعت وزارة الدفاع التركية: "19 جنديا تعرضوا لاستنشاق الغاز وتم إسعافهم بشكل فوري، إلا أن 5 منهم فارقوا الحياة".وكان الجنود الأتراك يشاركون في مهمة بحث عن رفات أحد زملائهم المفقودين في المنطقة خلال عملية عسكرية، نُفذت في مايو/ أيار 2022، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.وأعرب الوفد عن حزنه العميق، وقدم تعازيه لعائلات القتلى.وكان الحزب المصنف "منظمة إرهابية" في تركيا، قد أعلن حل نفسه في 12 مايو الماضي، بعد أكثر من 4 عقود من النزاع المسلح، الذي تسبب بمقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص.وبدأ الصراع المسلح بين السلطات التركية وحزب "العمال الكردستاني"، عام 1984 وتجدد عام 2015.وكانت توجد في شمال العراق قواعد للحزب، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها بشكل متكرر، بينما أصبح وجود القوات التركية في معسكر "زليكان" شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، إذ تبرر الأخيرة انتشارها بأنه "ضروري".
https://sarabic.ae/20240814/الجيش-التركي-يعلن-ضبط-كمية-من-أسلحة-بي-كي-كي-شمالي-العراق-1091749848.html
https://sarabic.ae/20220524/مقتل-3-جنود-أتراك-وإصابة-5-شمالي-العراق-1062652497.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, العراق

اختناقا بغاز الميثان.. تفاصيل مقتل 5 جنود أتراك داخل كهف في العراق

06:18 GMT 07.07.2025
© AP Photoجنود أتراك
جنود أتراك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
لقي 5 جنود أتراك مصرعهم إثر تعرضهم لاختناق بغاز الميثان داخل كهف جبلي شمالي العراق، خلال عملية للجيش التركي استهدفت مواقع سابقة لمقاتلي حزب "العمال الكردستاني".
أعلنت ذلك وزارة الدفاع التركية، يوم أمس الأحد، وأضافت أن "الكهف يقع على ارتفاع 852 مترا، وكان يستخدم في السابق كمستشفى ميداني تابع للتنظيم"، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.
عناصر من حزب العمال الكردستاني بي كي كي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
الجيش التركي يعلن ضبط كمية من أسلحة "بي كي كي" شمالي العراق
14 أغسطس 2024, 20:13 GMT
وتابعت وزارة الدفاع التركية: "19 جنديا تعرضوا لاستنشاق الغاز وتم إسعافهم بشكل فوري، إلا أن 5 منهم فارقوا الحياة".
وكان الجنود الأتراك يشاركون في مهمة بحث عن رفات أحد زملائهم المفقودين في المنطقة خلال عملية عسكرية، نُفذت في مايو/ أيار 2022، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.
وتزامن الحادث مع زيارة وفد من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" لعبد الله أوجلان، مؤسس "العمال الكردستاني"، في إطار مسار السلام مع الحكومة التركية.
وأعرب الوفد عن حزنه العميق، وقدم تعازيه لعائلات القتلى.
وكان الحزب المصنف "منظمة إرهابية" في تركيا، قد أعلن حل نفسه في 12 مايو الماضي، بعد أكثر من 4 عقود من النزاع المسلح، الذي تسبب بمقتل ما لا يقل عن 40 ألف شخص.
قوات تركية على الحدود مع سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 5 شمالي العراق
24 مايو 2022, 12:04 GMT
وبدأ الصراع المسلح بين السلطات التركية وحزب "العمال الكردستاني"، عام 1984 وتجدد عام 2015.
وكانت توجد في شمال العراق قواعد للحزب، حيث تقوم القوات المسلحة التركية بعمليات جوية وبرية ضدها بشكل متكرر، بينما أصبح وجود القوات التركية في معسكر "زليكان" شمال شرقي الموصل، نقطة خلاف بين بغداد وأنقرة، إذ تبرر الأخيرة انتشارها بأنه "ضروري".
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