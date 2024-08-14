https://sarabic.ae/20240814/الجيش-التركي-يعلن-ضبط-كمية-من-أسلحة-بي-كي-كي-شمالي-العراق-1091749848.html

الجيش التركي يعلن ضبط كمية من أسلحة "بي كي كي" شمالي العراق

الجيش التركي يعلن ضبط كمية من أسلحة "بي كي كي" شمالي العراق

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، ضبط كمية كبيرة من أسلحة ومستلزمات عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" شمالي العراق. 14.08.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت الدفاع التركية، إن "عناصر الجيش تواصل الدخول إلى المغارات والمخابئ والملاجئ التي يستخدمها الإرهابيون، حيث ضبطوا عددا كبيرا من الأسلحة والمستلزمات العائدة للإرهابيين خلال أنشطة التمشيط في منطقة عملية المخلب – القفل شمالي العراق"، وفقا لوكالة "الأناضول".وفي أواخر يوليو/ تموز الماضي، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إن قوات بلاده تمكنت من تحييد 4 إرهابيين مطلوبين في عملية ضد تنظيم "بي كي كي"، الذي تعتبره تركيا إرهابياً، في ريف ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد.ونقلت وكالة "الأناضول" عن يرلي قايا بيانا قال فيه إن "الإرهابيين الذين تم تحييدهم في العملية، هم سمرا أيفيردي الملقبة بـ"بيندا آمد"، وسيدهان سنجر الملقب بـ"باران هملين"، المدرجان على القائمة البرتقالية للمطلوبين، بالإضافة إلى يعقوب نيشو الملقب بـ"صاري إبراهيم"، وبيشنك دورموش الملقبة بـ"ديستينا بوتان" المطلوبان على القائمة الرمادية".وأضاف الوزير التركي في بيانه أن الإرهابيين الذين تم تحييدهم كانوا قد شاركوا في 9 عمليات إرهابية، قتل خلالها 6 حراس من الأمن التركي و5 مدنيين أتراك، وأصيب 6 حراس أمن و11 مواطنا مدنيا بجروح.يذكر أنه في 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.يشار إلى أن القوات التركية تواجه عناصر تنظيم "بي كي كي"، الذي يستهدف القوات ومواطنين الأتراك، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.​​​​​​​ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

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