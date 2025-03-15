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ترامب يؤكد مقتل أحد قادة "داعش" في العراق.. والجيش الأمريكي ينشر فيديو الاستهداف
ترامب يؤكد مقتل أحد قادة "داعش" في العراق.. والجيش الأمريكي ينشر فيديو الاستهداف
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في العراق. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T06:30+0000
2025-03-15T06:30+0000
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وقال ترامب، عبر منشور على منصة "تروث"، إنه "تم مطاردة زعيم "داعش" الهارب في العراق، بلا هوادة من قبل مقاتلينا الشجعان"، مضيفًا: "انتهت حياته البائسة، إلى جانب عضو آخر في "داعش".وأكد أن العملية كانت بالتنسيق مع الحكومة العراقية والحكومة الإقليمية الكردية، مشددًا على أن "السلام يُفرض أحيانا بالقوة".من جهتها، نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) فيديو يوثق عملية الاغتيال، وقالت في بيان عبر منصة "إكس"، إنها تمكنت من "تحييد قائد العمليات الخارجية في تنظيم "داعش" الإرهابي والذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في التنظيم".وأوضحت "سنتكوم"، أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية والقوات العراقية تحركتا إلى موقع الاستهداف، بعد ضربة جوية، حيث تم العثور على جثتي عنصرين من "داعش". وكان كلا الإرهابيين يرتديان أحزمة ناسفة غير منفجرة، وكان بحوزتهما أسلحة عدة وتمكنت القوات من التعرف على أبو خديجة، عبر تطابق الحمض النووي الذي تم جمعه خلال مداهمة سابقة كان قد نجا منها".وأعلن جهاز المخابرات الوطني في العراق، أمس الجمعة، تمكنه من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المعروف بـ "والي تنظيم داعش في العراق وسوريا".وجاء ذلك، في بيان لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، قال فيه: "يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى أبو خديجة".جاء هذا الإعلان بعد أشهر من تحذير العراق من أن تنظيم "داعش" الإرهابي، وبعد الانتصار عليه في أواخر عام 2017، تمكن من إعادة ترتيب صفوفه، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستيلائه على كميات من الأسلحة في أعقاب انهيار الجيش السوري السابق.وفي السياق نفسه، حذرت السلطات العراقية، في وقت سابق، من خطورة هروب عناصر "داعش" من السجون السورية، وانفلات الوضع في معسكر "الهول" الواقع شمال شرقي سوريا، والذي يضم أسر وعائلات التنظيم، مع ما يعكسه على الأمن في البلدين على السواء.
https://sarabic.ae/20250314/وزير-الخارجية-العراقي-يقترح-إنشاء-مجلس-تعاون-مع-سوريا-واستمرار-التعاون-في-مكافحة-داعش-1098673037.html
https://sarabic.ae/20241222/وزير-الخارجية-التركي-لا-حاجة-للوجود-الأمريكي-في-سوريا-بعد-حل-مسألة-معتقلي-داعش-1096060278.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب يؤكد مقتل أحد قادة "داعش" في العراق.. والجيش الأمريكي ينشر فيديو الاستهداف

06:30 GMT 15.03.2025
© Photo / Iraqi Security Cellالقوات العراقية تدمر خفايا لـ"داعش" جنوبي محافظة كركوك العراق
القوات العراقية تدمر خفايا لـداعش جنوبي محافظة كركوك العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
© Photo / Iraqi Security Cell
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، مقتل أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم إرهابي محظور في روسيا ودول عدة) في العراق.
وقال ترامب، عبر منشور على منصة "تروث"، إنه "تم مطاردة زعيم "داعش" الهارب في العراق، بلا هوادة من قبل مقاتلينا الشجعان"، مضيفًا: "انتهت حياته البائسة، إلى جانب عضو آخر في "داعش".
وأكد أن العملية كانت بالتنسيق مع الحكومة العراقية والحكومة الإقليمية الكردية، مشددًا على أن "السلام يُفرض أحيانا بالقوة".
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2025
وزير الخارجية العراقي يقترح إنشاء مجلس تعاون مع سوريا واستمرار العمل لمكافحة "داعش"
أمس, 19:55 GMT
من جهتها، نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) فيديو يوثق عملية الاغتيال، وقالت في بيان عبر منصة "إكس"، إنها تمكنت من "تحييد قائد العمليات الخارجية في تنظيم "داعش" الإرهابي والذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في التنظيم".
وأوضحت "سنتكوم"، أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية والقوات العراقية تحركتا إلى موقع الاستهداف، بعد ضربة جوية، حيث تم العثور على جثتي عنصرين من "داعش". وكان كلا الإرهابيين يرتديان أحزمة ناسفة غير منفجرة، وكان بحوزتهما أسلحة عدة وتمكنت القوات من التعرف على أبو خديجة، عبر تطابق الحمض النووي الذي تم جمعه خلال مداهمة سابقة كان قد نجا منها".
وأعلن جهاز المخابرات الوطني في العراق، أمس الجمعة، تمكنه من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المعروف بـ "والي تنظيم داعش في العراق وسوريا".
وجاء ذلك، في بيان لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، قال فيه: "يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى أبو خديجة".
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
وزير الخارجية التركي: لا حاجة للوجود الأمريكي في سوريا بعد حل مسألة معتقلي "داعش"
22 ديسمبر 2024, 15:52 GMT

وبيّن السوداني أن الإرهابي كان "يشغل منصب ما يسمّى "نائب الخليفة"، وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية، ويعد أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم"، مضيفًا: "‏نبارك للعراق والعراقيين وجميع الشعوب المحبة للسلام هذا الإنجاز الأمني المهم".

جاء هذا الإعلان بعد أشهر من تحذير العراق من أن تنظيم "داعش" الإرهابي، وبعد الانتصار عليه في أواخر عام 2017، تمكن من إعادة ترتيب صفوفه، عقب رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واستيلائه على كميات من الأسلحة في أعقاب انهيار الجيش السوري السابق.
وفي السياق نفسه، حذرت السلطات العراقية، في وقت سابق، من خطورة هروب عناصر "داعش" من السجون السورية، وانفلات الوضع في معسكر "الهول" الواقع شمال شرقي سوريا، والذي يضم أسر وعائلات التنظيم، مع ما يعكسه على الأمن في البلدين على السواء.
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