بعد تفجيره من قبل "داعش"... السوداني يفتتح الجامع النوري الكبير في الموصل

بعد تفجيره من قبل "داعش"... السوداني يفتتح الجامع النوري الكبير في الموصل

افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في قلب مدينة الموصل القديمة شمالي العراق، بعد إعادة إعمارهما... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

ويعدّ الجامع النوري الكبير من أبرز وأقدم المعالم الإسلامية في محافظة نينوى شمالي العراق، إذ يعود بناؤه إلى عهد الدولة الأتابيكية قبل نحو 900 عام.ويقع الجامع في الجانب الغربي من الموصل، ويحتل قلب المدينة القديمة، التي تمتد على مساحة 4 كيلومترات مربعة، والتي كانت مركز انطلاق توسع المدينة لتصبح ما هي عليه اليوم.وبالتزامن مع بدء العمليات العسكرية العراقية لتحرير مدينة الموصل القديمة في يونيو عام 2017، ومع اقتراب القوات العراقية من الوصول لجامع النوري، أقدم تنظيم "داعش"، على تفجيره، الأمر الذي حوّله إلى ركام مع تدمير منارته الشهيرة المعروفة باسم "منارة الحدباء".استعادة لهوية المدينة وذاكرتهاوأشار إلى أن "جامع النوري ومنارة الحدباء كانا رمزًا قويا للموصل، سيطرة التنظيم عليهما كانت محاولة لطمس هوية المكان والمجتمع معا".وأضاف يونس: "إعادة إعمار الجامع والمنارة اليوم، تمثل استعادة للهوية والذاكرة الجماعية لمدينة عانت من أبشع صور الإرهاب في العصر الحديث"، مشيرًا إلى أن "منارة الحدباء، كانت من أبرز رموز الموصل التاريخية، قبل أن يقدم التنظيم على تفجيرها عام 2017، أثناء حصاره في المدينة القديمة وتقدم القوات العراقية لتحريرها".ولفت يونس إلى حديث محافظ نينوى، الذي أكد أنه "وصف المرحلة الحالية بأنها الفترة الذهبية للموصل بفضل مشاريع إعمار الآثار، التي تعيد للمدينة هويتها وتاريخها".

