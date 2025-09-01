عربي
بوتين يلتقي مع بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
أمساليوم
بث مباشر
بعد تفجيره من قبل "داعش"... السوداني يفتتح الجامع النوري الكبير في الموصل
بعد تفجيره من قبل "داعش"... السوداني يفتتح الجامع النوري الكبير في الموصل
سبوتنيك عربي
افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في قلب مدينة الموصل القديمة شمالي العراق، بعد إعادة إعمارهما... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
ويعدّ الجامع النوري الكبير من أبرز وأقدم المعالم الإسلامية في محافظة نينوى شمالي العراق، إذ يعود بناؤه إلى عهد الدولة الأتابيكية قبل نحو 900 عام.ويقع الجامع في الجانب الغربي من الموصل، ويحتل قلب المدينة القديمة، التي تمتد على مساحة 4 كيلومترات مربعة، والتي كانت مركز انطلاق توسع المدينة لتصبح ما هي عليه اليوم.وبالتزامن مع بدء العمليات العسكرية العراقية لتحرير مدينة الموصل القديمة في يونيو عام 2017، ومع اقتراب القوات العراقية من الوصول لجامع النوري، أقدم تنظيم "داعش"، على تفجيره، الأمر الذي حوّله إلى ركام مع تدمير منارته الشهيرة المعروفة باسم "منارة الحدباء".استعادة لهوية المدينة وذاكرتهاوأشار إلى أن "جامع النوري ومنارة الحدباء كانا رمزًا قويا للموصل، سيطرة التنظيم عليهما كانت محاولة لطمس هوية المكان والمجتمع معا".وأضاف يونس: "إعادة إعمار الجامع والمنارة اليوم، تمثل استعادة للهوية والذاكرة الجماعية لمدينة عانت من أبشع صور الإرهاب في العصر الحديث"، مشيرًا إلى أن "منارة الحدباء، كانت من أبرز رموز الموصل التاريخية، قبل أن يقدم التنظيم على تفجيرها عام 2017، أثناء حصاره في المدينة القديمة وتقدم القوات العراقية لتحريرها".ولفت يونس إلى حديث محافظ نينوى، الذي أكد أنه "وصف المرحلة الحالية بأنها الفترة الذهبية للموصل بفضل مشاريع إعمار الآثار، التي تعيد للمدينة هويتها وتاريخها".
بعد تفجيره من قبل "داعش"... السوداني يفتتح الجامع النوري الكبير في الموصل

13:00 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 13:21 GMT 01.09.2025)
حصري
افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في قلب مدينة الموصل القديمة شمالي العراق، بعد إعادة إعمارهما ضمن مشروع "إحياء روح الموصل".
ويعدّ الجامع النوري الكبير من أبرز وأقدم المعالم الإسلامية في محافظة نينوى شمالي العراق، إذ يعود بناؤه إلى عهد الدولة الأتابيكية قبل نحو 900 عام.

وقام نور الدين الزنكي، ببناء الجامع في القرن السادس الهجري، ويُعد هذا الجامع ثاني جامع ينشأ في الموصل بعد الجامع الأموي، وقد خضع لعمليات إعادة إعمار عدة، كان آخرها في عام 1363هـ / 1944م.

ويقع الجامع في الجانب الغربي من الموصل، ويحتل قلب المدينة القديمة، التي تمتد على مساحة 4 كيلومترات مربعة، والتي كانت مركز انطلاق توسع المدينة لتصبح ما هي عليه اليوم.

واختار تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، الجامع في يوليو/ تموز 2014، مكانا لإعلان "دولة الخلافة"، حسب زعمهم، حيث ألقى زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، خطبته "الشهيرة" بعد اجتياح التنظيم لمساحات واسعة من العراق، في 10 يونيو/ حزيران عام 2014.

وبالتزامن مع بدء العمليات العسكرية العراقية لتحرير مدينة الموصل القديمة في يونيو عام 2017، ومع اقتراب القوات العراقية من الوصول لجامع النوري، أقدم تنظيم "داعش"، على تفجيره، الأمر الذي حوّله إلى ركام مع تدمير منارته الشهيرة المعروفة باسم "منارة الحدباء".
استعادة لهوية المدينة وذاكرتها

ويقول الناشط الموصلي ذنون يونس، في حديث لـ"سبوتنيك": "كانت سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل مرحلة مظلمة في تاريخها، حيث اتخذ التنظيم من جامع النوري الكبير ومنارته الحدباء منبرًا لخطبه وفرض أحكامه المتشددة، ما أدى إلى تغييب الحياة الطبيعية في المدينة وفرض تقاليد غريبة عن المجتمع الموصلي".
وأشار إلى أن "جامع النوري ومنارة الحدباء كانا رمزًا قويا للموصل، سيطرة التنظيم عليهما كانت محاولة لطمس هوية المكان والمجتمع معا".
وأضاف يونس: "إعادة إعمار الجامع والمنارة اليوم، تمثل استعادة للهوية والذاكرة الجماعية لمدينة عانت من أبشع صور الإرهاب في العصر الحديث"، مشيرًا إلى أن "منارة الحدباء، كانت من أبرز رموز الموصل التاريخية، قبل أن يقدم التنظيم على تفجيرها عام 2017، أثناء حصاره في المدينة القديمة وتقدم القوات العراقية لتحريرها".

وأكد يونس أن "تفجير جامع النوري ومنارته خلّف جرحًا عميقًا في نفوس أهالي الموصل، وأن إعمار هذه المعالم التاريخية اليوم يعكس عودة الروح للمدينة".

ولفت يونس إلى حديث محافظ نينوى، الذي أكد أنه "وصف المرحلة الحالية بأنها الفترة الذهبية للموصل بفضل مشاريع إعمار الآثار، التي تعيد للمدينة هويتها وتاريخها".
