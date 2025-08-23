https://sarabic.ae/20250823/ردا-على-بيان-السفارة-الأمريكية-العراق-يؤكد-سيطرته-على-تهديد-داعش-1104070418.html
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء صباح النعمان، اليوم السبت، أن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) لا يشكل خطرا على
وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح النعمان أن "القوات الأمنية العراقية في حالة تأهب دائم، وتجري عمليات أمنية واستخباراتية يومية ضد عناصر داعش، التي تتلقى ضربات مستمرة بفضل يقظة وكفاءة هذه القوات". وأشار النعمان إلى أن "المخاوف الدولية من داعش لا تعكس الوضع في العراق، حيث يُعتبر التنظيم مشلولا ويواجه ضربات متواصلة من القوات الأمنية العراقية".وكانت السفارة الأمريكية في العراق قد حذرت، في وقت سابق من اليوم السبت، من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، مشيرة إلى استمرار عملياتهما وتوسعهما الإقليمي في المنطقة.وأكدت الولايات المتحدة، في بيان صادر عن السفارة على منصة "إكس"، التزامها بتعزيز الشراكات مع الحلفاء والجهات الإقليمية لمواجهة الإرهاب، معربة عن "قلق عميق" إزاء التهديدات التي يشكلها التنظيمان.وأشادت الولايات المتحدة بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تواصل الضغط لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا والصومال، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت في الحد من عمليات "داعش". وشدد البيان على أهمية التعاون الدولي للتصدي للتهديدات الإرهابية ومنع تمددها في المنطقة.
ردا على بيان السفارة الأمريكية... العراق يؤكد سيطرته على تهديد "داعش"
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء صباح النعمان، اليوم السبت، أن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) لا يشكل خطرا على أمن العراق، مشددا على قدرة القوات الأمنية على التصدي لأي تهديدات محتملة.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح النعمان أن "القوات الأمنية العراقية في حالة تأهب دائم، وتجري عمليات أمنية واستخباراتية يومية ضد عناصر داعش، التي تتلقى ضربات مستمرة بفضل يقظة وكفاءة هذه القوات".
وأضاف: "الحدود العراقية مؤمنة بالكامل، ولا تأثير مباشر للتطورات الإقليمية على أمن البلاد، ونحن واثقون من قدرات قواتنا الميدانية والاستخباراتية".
وأشار النعمان إلى أن "المخاوف الدولية من داعش لا تعكس الوضع في العراق، حيث يُعتبر التنظيم مشلولا ويواجه ضربات متواصلة من القوات الأمنية العراقية".
وأكد أن "داعش يمثل خطرا إقليميا ودوليا بسبب وجوده في دول أخرى، لكن في العراق، فإن الوضع تحت السيطرة بفضل جهود القوات الأمنية المستمرة".
وكانت السفارة الأمريكية
في العراق قد حذرت، في وقت سابق من اليوم السبت، من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، مشيرة إلى استمرار عملياتهما وتوسعهما الإقليمي في المنطقة.
وأكدت الولايات المتحدة، في بيان صادر عن السفارة على منصة "إكس"، التزامها بتعزيز الشراكات مع الحلفاء والجهات الإقليمية لمواجهة الإرهاب، معربة عن "قلق عميق" إزاء التهديدات التي يشكلها التنظيمان.
وأشادت الولايات المتحدة بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تواصل الضغط لمكافحة الإرهاب
في العراق وسوريا والصومال، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت في الحد من عمليات "داعش".
وشدد البيان على أهمية التعاون الدولي للتصدي للتهديدات الإرهابية ومنع تمددها في المنطقة.