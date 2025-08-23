ردا على بيان السفارة الأمريكية... العراق يؤكد سيطرته على تهديد "داعش"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
ردا على بيان السفارة الأمريكية... العراق يؤكد سيطرته على تهديد "داعش"
ردا على بيان السفارة الأمريكية... العراق يؤكد سيطرته على تهديد "داعش"
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء صباح النعمان، اليوم السبت، أن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) لا يشكل خطرا على... 23.08.2025
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح النعمان أن "القوات الأمنية العراقية في حالة تأهب دائم، وتجري عمليات أمنية واستخباراتية يومية ضد عناصر داعش، التي تتلقى ضربات مستمرة بفضل يقظة وكفاءة هذه القوات". وأشار النعمان إلى أن "المخاوف الدولية من داعش لا تعكس الوضع في العراق، حيث يُعتبر التنظيم مشلولا ويواجه ضربات متواصلة من القوات الأمنية العراقية".وكانت السفارة الأمريكية في العراق قد حذرت، في وقت سابق من اليوم السبت، من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، مشيرة إلى استمرار عملياتهما وتوسعهما الإقليمي في المنطقة.وأكدت الولايات المتحدة، في بيان صادر عن السفارة على منصة "إكس"، التزامها بتعزيز الشراكات مع الحلفاء والجهات الإقليمية لمواجهة الإرهاب، معربة عن "قلق عميق" إزاء التهديدات التي يشكلها التنظيمان.وأشادت الولايات المتحدة بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تواصل الضغط لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا والصومال، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت في الحد من عمليات "داعش". وشدد البيان على أهمية التعاون الدولي للتصدي للتهديدات الإرهابية ومنع تمددها في المنطقة.
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن

ردا على بيان السفارة الأمريكية... العراق يؤكد سيطرته على تهديد "داعش"

18:26 GMT 23.08.2025
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbotأحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق
أحد أفراد مشاة البحرية الأمريكية مع الكتيبة الثانية المارينز السابع الذي يعد جزءًا من قوة الرد السريع يحمل كيسًا من الرمل أثناء تعزيز مجمع السفارة الأمريكية في بغداد في العراق
© AP Photo / Sgt. Kyle Talbot
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء صباح النعمان، اليوم السبت، أن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) لا يشكل خطرا على أمن العراق، مشددا على قدرة القوات الأمنية على التصدي لأي تهديدات محتملة.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أوضح النعمان أن "القوات الأمنية العراقية في حالة تأهب دائم، وتجري عمليات أمنية واستخباراتية يومية ضد عناصر داعش، التي تتلقى ضربات مستمرة بفضل يقظة وكفاءة هذه القوات".
وأضاف: "الحدود العراقية مؤمنة بالكامل، ولا تأثير مباشر للتطورات الإقليمية على أمن البلاد، ونحن واثقون من قدرات قواتنا الميدانية والاستخباراتية".
وأشار النعمان إلى أن "المخاوف الدولية من داعش لا تعكس الوضع في العراق، حيث يُعتبر التنظيم مشلولا ويواجه ضربات متواصلة من القوات الأمنية العراقية".
قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
انسحاب أمريكي من أكبر قاعدة عسكرية في العراق.. خطوة تكتيكية أم تحول استراتيجي؟
أمس, 07:04 GMT
وأكد أن "داعش يمثل خطرا إقليميا ودوليا بسبب وجوده في دول أخرى، لكن في العراق، فإن الوضع تحت السيطرة بفضل جهود القوات الأمنية المستمرة".
وكانت السفارة الأمريكية في العراق قد حذرت، في وقت سابق من اليوم السبت، من تصاعد خطر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" (الإرهابيين المحظورين في روسيا ودول عدة)، مشيرة إلى استمرار عملياتهما وتوسعهما الإقليمي في المنطقة.
وأكدت الولايات المتحدة، في بيان صادر عن السفارة على منصة "إكس"، التزامها بتعزيز الشراكات مع الحلفاء والجهات الإقليمية لمواجهة الإرهاب، معربة عن "قلق عميق" إزاء التهديدات التي يشكلها التنظيمان.
وأشادت الولايات المتحدة بجهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تواصل الضغط لمكافحة الإرهاب في العراق وسوريا والصومال، مؤكدة أن هذه الجهود أسهمت في الحد من عمليات "داعش".
وشدد البيان على أهمية التعاون الدولي للتصدي للتهديدات الإرهابية ومنع تمددها في المنطقة.
