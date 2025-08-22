https://sarabic.ae/20250822/انسحاب-أمريكي-من-أكبر-قاعدة-عسكرية-في-العراق-خطوة-تكتيكية-أم-تحول-استراتيجي-1104017653.html

انسحاب أمريكي من أكبر قاعدة عسكرية في العراق.. خطوة تكتيكية أم تحول استراتيجي؟

انسحاب أمريكي من أكبر قاعدة عسكرية في العراق.. خطوة تكتيكية أم تحول استراتيجي؟

ذكرت وسائل إعلام عراقية أن القوات الأمريكية، بدأت بالانسحاب من قاعدة "عين الأسد" الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق، والتي تعد أحد أكبر القواعد العسكرية...

وبحسب ما نقلته شبكة "السومرية نيوز" عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، فإن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من القاعدة، منذ مساء أمس الخميس.وقالت الشبكة إنه "تم نقل بعض الأفراد والمعدات جوا من القاعدة"، مشيرة إلى قول مصادر إن "هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في القاعدة".وبحسب ما نقلته الشبكة عن مصادر أمنية عراقية، فإنه من المتوقع أن يخلي الجيش الأمريكي قاعدة "عين الأسد" بصورة كاملة بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.وتشهد القاعدة منذ انطلاق الانسحاب تحركات مكثفة للقوات الأمريكية، من خلال قوافل تحمل مركبات عسكرية ومعدات إلى خارجها.يذكر أن هذا الانسحاب من القاعدة يأتي ضمن اتفاق ثنائي تم إبرامه سابقا بين واشنطن وبغداد، يقضي بإنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي في العراق، وتحويل العلاقة بين الطرفين إلى تعاون أمني مدني.وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من القاعدة عام 2011، قبل أن تعود إليها في 2014 ضمن التحالف الدولي، بينما تشير وسائل إعلام عراقية إلى أنه بعد انسحابها منها هذه المرة ستتحول القاعدة إلى قاعدة عسكرية رئيسية للقوات العراقية في محافظة الأنبار.

