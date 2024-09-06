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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
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إعلام: أمريكا والعراق يتوصلان لتفاهم بشأن انسحاب قوات التحالف من البلاد ومغادرة قاعدة "عين الأسد"
إعلام: أمريكا والعراق يتوصلان لتفاهم بشأن انسحاب قوات التحالف من البلاد ومغادرة قاعدة "عين الأسد"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة والعراق توصلتا إلى تفاهم بشأن خطط انسحاب قوات التحالف من البلاد،... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T16:22+0000
2024-09-06T16:22+0000
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وذكرت الوسائل أنه "بموجب الخطة، ستخرج جميع قوات التحالف من "عين الأسد"... وتقلص بشكل كبير وجودها في بغداد بحلول سبتمبر 2025".وأصبح موقف بغداد أكثر وضوحا بالنسبة لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، منذ تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها كانت مصدرا لاستهداف جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن.وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن "استمرار وجود التحالف الدولي في العراق، يزعزع استقرار المنطقة"، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن"القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة".
https://sarabic.ae/20240903/خبير-مشروع-قسد-الانفصالي-مأزوم-بلعنة-الجغرافيا-1092369710.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أمريكا والعراق يتوصلان لتفاهم بشأن انسحاب قوات التحالف من البلاد ومغادرة قاعدة "عين الأسد"

16:22 GMT 06.09.2024
© Sputnik . Pavel Davidov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الأمريكية في العراق
القوات الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2024
© Sputnik . Pavel Davidov
/
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة والعراق توصلتا إلى تفاهم بشأن خطط انسحاب قوات التحالف من البلاد، ومغادرة قاعدة "عين الأسد" بحلول سبتمبر/ أيلول 2025.
وذكرت الوسائل أنه "بموجب الخطة، ستخرج جميع قوات التحالف من "عين الأسد"... وتقلص بشكل كبير وجودها في بغداد بحلول سبتمبر 2025".

ووفقا للمصادر، من المتوقع أن تبقى قوات التحالف في أربيل في كردستان العراق حتى نهاية عام 2026، لدعم العمليات المستمرة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) " (الإرهابي المحظور في روسيا)".

عناصر قوات قسد (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
خبير: مشروع "قسد" الانفصالي مأزوم بلعنة الجغرافيا
3 سبتمبر, 19:34 GMT
وأصبح موقف بغداد أكثر وضوحا بالنسبة لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، منذ تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها كانت مصدرا لاستهداف جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن.
وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن "استمرار وجود التحالف الدولي في العراق، يزعزع استقرار المنطقة"، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن"القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة".
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