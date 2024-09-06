https://sarabic.ae/20240906/إعلام-أمريكا-والعراق-يتوصلان-لتفاهم-بشأن-انسحاب-قوات-التحالف-من-البلاد-ومغادرة-قاعدة-عين-الأسد-1092461355.html
إعلام: أمريكا والعراق يتوصلان لتفاهم بشأن انسحاب قوات التحالف من البلاد ومغادرة قاعدة "عين الأسد"
إعلام: أمريكا والعراق يتوصلان لتفاهم بشأن انسحاب قوات التحالف من البلاد ومغادرة قاعدة "عين الأسد"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة والعراق توصلتا إلى تفاهم بشأن خطط انسحاب قوات التحالف من البلاد،... 06.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-06T16:22+0000
2024-09-06T16:22+0000
2024-09-06T16:22+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/18/1013351870_0:947:1393:1731_1920x0_80_0_0_e8c4de8cf6125b7bc468b24b54dabf7b.jpg
وذكرت الوسائل أنه "بموجب الخطة، ستخرج جميع قوات التحالف من "عين الأسد"... وتقلص بشكل كبير وجودها في بغداد بحلول سبتمبر 2025".وأصبح موقف بغداد أكثر وضوحا بالنسبة لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، منذ تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها كانت مصدرا لاستهداف جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن.وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن "استمرار وجود التحالف الدولي في العراق، يزعزع استقرار المنطقة"، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن"القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة".
https://sarabic.ae/20240903/خبير-مشروع-قسد-الانفصالي-مأزوم-بلعنة-الجغرافيا-1092369710.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101335/18/1013351870_0:817:1393:1862_1920x0_80_0_0_9f59aaace3678a142727b53a91e47dde.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أمريكا والعراق يتوصلان لتفاهم بشأن انسحاب قوات التحالف من البلاد ومغادرة قاعدة "عين الأسد"
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة والعراق توصلتا إلى تفاهم بشأن خطط انسحاب قوات التحالف من البلاد، ومغادرة قاعدة "عين الأسد" بحلول سبتمبر/ أيلول 2025.
وذكرت الوسائل أنه "بموجب الخطة، ستخرج جميع قوات التحالف من "عين الأسد"... وتقلص بشكل كبير وجودها في بغداد بحلول سبتمبر 2025".
ووفقا للمصادر، من المتوقع أن تبقى قوات التحالف في أربيل في كردستان العراق حتى نهاية عام 2026، لدعم العمليات المستمرة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) " (الإرهابي المحظور في روسيا)".
وأصبح موقف بغداد أكثر وضوحا بالنسبة لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، منذ تنفيذ واشنطن ضربات جوية على مواقع في سوريا والعراق، قالت إنها كانت مصدرا لاستهداف جنودها في قاعدة عسكرية بالأردن.
وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن "استمرار وجود التحالف الدولي في العراق، يزعزع استقرار المنطقة"، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن"القوات الأجنبية
لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق، يمتلك قدرات أمنية متطورة".