عربي
الشرع يبحث مع رئيس المخابرات التركية تطورات الاتفاق مع "قسد"
الشرع يبحث مع رئيس المخابرات التركية تطورات الاتفاق مع "قسد"
استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، في دمشق، رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، أن الشرع بحث مع قالن تطورات الاتفاق مع قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وأكدا على وحدة الأراضي السورية وسلامتها.ونقلت الوكالة عن بيان للرئاسة السورية أن اللقاء تناول المستجدات الإقليمية.وجاءت زيارة قالن لدمشق غداة الإعلان عن التوصل إلى "خريطة طريق" بشأن حل الأزمة في محافظة السويداء جنوبي سوريا توصلت إليها سوريا والأردن والولايات المتحدة.كما جاءت زيارة رئيس جهاز المخابرات التركي بعد يومين من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأحمد الشرع في الدوحة على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.وتركزت مباحثات الشرع وقالن على التطورات في سوريا والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وما تشهده المنطقة من تطورات في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.وكانت وزارة الخارجية التركية قد رحّبت بـ"خارطة الطريق" لحل أزمة محافظة السويداء جنوبي سوريا، مجددة تأكيدها بأن بلادها "ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، على أساس مبادئ احترام سلامة الأراضي ووحدتها وسيادتها".وتشير "الخارطة"، إلى أن "السويداء جزء أصيل من سوريا ولا مستقبل لها خارجها، وأن أبناء المحافظة مواطنون سوريون متساوون في الحقوق والواجبات".في وقت تسعى فيه "خارطة الطريق" إلى تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء، وتوفير الأسس العملية لمعالجة الأوضاع السياسية والإنسانية في المحافظة.
https://sarabic.ae/20250917/بين-إعلانها-ورفضها-برأيك-هل-ستحسم-خارطة-الطريق-نحو-السويداء-مستقبل-وحدة-سوريا؟-1104944666.html
سبوتنيك عربي
الشرع يبحث مع رئيس المخابرات التركية تطورات الاتفاق مع "قسد"

استقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، في دمشق، رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، أن الشرع بحث مع قالن تطورات الاتفاق مع قيادة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وأكدا على وحدة الأراضي السورية وسلامتها.
ونقلت الوكالة عن بيان للرئاسة السورية أن اللقاء تناول المستجدات الإقليمية.
وجاءت زيارة قالن لدمشق غداة الإعلان عن التوصل إلى "خريطة طريق" بشأن حل الأزمة في محافظة السويداء جنوبي سوريا توصلت إليها سوريا والأردن والولايات المتحدة.
كما جاءت زيارة رئيس جهاز المخابرات التركي بعد يومين من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأحمد الشرع في الدوحة على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.
وتركزت مباحثات الشرع وقالن على التطورات في سوريا والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وما تشهده المنطقة من تطورات في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد رحّبت بـ"خارطة الطريق" لحل أزمة محافظة السويداء جنوبي سوريا، مجددة تأكيدها بأن بلادها "ستواصل دعمها للجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار لجميع مكونات الشعب السوري، على أساس مبادئ احترام سلامة الأراضي ووحدتها وسيادتها".
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك، "خارطة الطريق" مكونة من 7 خطوات لحل الأزمة في محافظة السويداء جنوبي البلاد.
وتشير "الخارطة"، إلى أن "السويداء جزء أصيل من سوريا ولا مستقبل لها خارجها، وأن أبناء المحافظة مواطنون سوريون متساوون في الحقوق والواجبات".
في وقت تسعى فيه "خارطة الطريق" إلى تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء، وتوفير الأسس العملية لمعالجة الأوضاع السياسية والإنسانية في المحافظة.
