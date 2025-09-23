تصويت... هل الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يلبي مصالح دمشق أم تل أبيب؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/تصويت-هل-الاتفاق-الأمني-بين-سوريا-وإسرائيل-يلبي-مصالح-دمشق-أم-تل-أبيب؟--1105158191.html
تصويت... هل الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يلبي مصالح دمشق أم تل أبيب؟
تصويت... هل الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يلبي مصالح دمشق أم تل أبيب؟
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في كلمة ألقاها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "محادثات أمنية متقدمة جارية مع إسرائيل"،
وأوضح الشرع أن "المرحلة الأولى تركز على اتفاقيات أمنية، مع إمكانية مناقشة أي مخاوف إسرائيلية عبر وسطاء"، مشيرًا إلى أن الغضب الداخلي والدولي يؤثر على موقف بلاده تجاه اتفاقات "أبراهام".وكشف الشرع، الجمعة الماضية، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يوقّع قريبًا.ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله"، فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".برأيك... هل الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يلبي مصالح دمشق أم تل أبيب؟تصويت... برأيك هل يبصر الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل النور قريبا؟بين إعلانها ورفضها... برأيك هل ستحسم "خارطة الطريق" نحو السويداء مستقبل وحدة سوريا؟
تصويت... هل الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يلبي مصالح دمشق أم تل أبيب؟

10:15 GMT 23.09.2025
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في كلمة ألقاها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "محادثات أمنية متقدمة جارية مع إسرائيل"، معربًا عن أمله في أن تضمن هذه المفاوضات احترام سيادة سوريا وتخفيف المخاوف الأمنية لدى الجانب الإسرائيلي.
وأوضح الشرع أن "المرحلة الأولى تركز على اتفاقيات أمنية، مع إمكانية مناقشة أي مخاوف إسرائيلية عبر وسطاء"، مشيرًا إلى أن الغضب الداخلي والدولي يؤثر على موقف بلاده تجاه اتفاقات "أبراهام".
وكشف الشرع، الجمعة الماضية، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يوقّع قريبًا.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، عن وجود تقدم بالمفاوضات مع سوريا، منوّهًا إلى أن "الأمر ما زال بعيد المنال".

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله"، فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".
برأيك... هل الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يلبي مصالح دمشق أم تل أبيب؟
عدد الأصوات41
تصويت... برأيك هل يبصر الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل النور قريبا؟
بين إعلانها ورفضها... برأيك هل ستحسم "خارطة الطريق" نحو السويداء مستقبل وحدة سوريا؟
