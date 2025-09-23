https://sarabic.ae/20250923/تصويت-هل-الاتفاق-الأمني-بين-سوريا-وإسرائيل-يلبي-مصالح-دمشق-أم-تل-أبيب؟--1105158191.html
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في كلمة ألقاها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "محادثات أمنية متقدمة جارية مع إسرائيل"،... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح الشرع أن "المرحلة الأولى تركز على اتفاقيات أمنية، مع إمكانية مناقشة أي مخاوف إسرائيلية عبر وسطاء"، مشيرًا إلى أن الغضب الداخلي والدولي يؤثر على موقف بلاده تجاه اتفاقات "أبراهام".وكشف الشرع، الجمعة الماضية، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يوقّع قريبًا.ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله"، فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".برأيك... هل الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يلبي مصالح دمشق أم تل أبيب؟تصويت... برأيك هل يبصر الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل النور قريبا؟بين إعلانها ورفضها... برأيك هل ستحسم "خارطة الطريق" نحو السويداء مستقبل وحدة سوريا؟
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في كلمة ألقاها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "محادثات أمنية متقدمة جارية مع إسرائيل"، معربًا عن أمله في أن تضمن هذه المفاوضات احترام سيادة سوريا وتخفيف المخاوف الأمنية لدى الجانب الإسرائيلي.
وأوضح الشرع أن "المرحلة الأولى تركز على اتفاقيات أمنية، مع إمكانية مناقشة أي مخاوف إسرائيلية عبر وسطاء"، مشيرًا إلى أن الغضب الداخلي والدولي يؤثر على موقف بلاده تجاه اتفاقات "أبراهام".
وكشف الشرع، الجمعة الماضية، أن مفاوضات تجري بوساطة أمريكية بين سوريا وإسرائيل، أوشكت على التوصل إلى اتفاق قد يوقّع قريبًا.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، عن وجود تقدم بالمفاوضات مع سوريا، منوّهًا إلى أن "الأمر ما زال بعيد المنال".
ونقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن نتنياهو، قوله خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، إن "الانتصارات التي حققناها ضد "حزب الله"، فتحت بابًا لإمكانية لم تكن حتى في الحسبان، وهي إمكانية السلام مع جيراننا من الشمال. نحن نجري اتصالات وهناك تقدم معين مع السوريين، لكن ما زال الأمر بعيد المنال".
برأيك... هل الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل يلبي مصالح دمشق أم تل أبيب؟