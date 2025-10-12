عربي
العالم, العالم العربي

إعلام: إسرائيل قد تتسلم رفات الجاسوس إيلي كوهين المدفون في سوريا

15:00 GMT 12.10.2025
© Photo / x.comالجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين
الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
أفادت مصادر إعلامية، أن إسرائيل قد تتسلم رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين المدفون في سوريا.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن سوريا تعمل الآن على تسليم رفات الجاسوس إيلي كوهين إلى إسرائيل، وذلك بعدما تسلم الموساد وثائق سرية تخص العميل الراحل.
وفقا للقناة 12 الإسرائيلية، قد تتسلم إسرائيل قريبا جثمان الجاسوس الراحل إيلي كوهين، بعد أكثر من 60 عامًا على إعدامه شنقا.
في شهر مايو الماضي، أُعيدت أكثر من ألفي وثيقة وصورة وممتلكات تخص إيلي كوهين من سوريا إلى إسرائيل، في عملية سرية للموساد.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفذ "عمليات دقيقة" في جنوب سوريا
5 أكتوبر, 18:46 GMT

وكانت إسرائيل قد أعلنت في شهر مايو الماضي استعادة 2500 وثيقة وصورة وأغراض شخصية للجاسوس الإسرائيلي في عملية سرية قام بها الموساد، وبحسب المعلومات فقد أخذت من الأرشيف السوري الرسمي الذي يضم آلاف الأدلة التي احتفظت بها قوات الأمن السورية بشكل سري للغاية على مدى عشرات السنين. حيث سلمت حكومة دمشق أرشيف إيلي كوهين، "كإشارة من الحكومة ولفتة من الرئيس السوري الشرع إلى إسرائيل والولايات المتحدة"، بحسب "اي نيوز".

وجند كوهين من قبل الموساد ووصل إلى مهمة في سوريا كرجل أعمال باسم كمال أمين ثابت. نجح في إقامة علاقات وثيقة مع شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في البلاد – قبل أن يُكشَف أمره. بعد ذلك، أُعدِم في ساحة المرجة في وسط دمشق في 18 أيار 1965، وبعد إعدامه، أخفت السلطات السورية مكان دفنه.
