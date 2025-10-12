https://sarabic.ae/20251012/إعلام-إسرائيل-قد-تتسلم-رفات-الجاسوس-إيلي-كوهين-المدفون-في-سوريا-1105911163.html
إعلام: إسرائيل قد تتسلم رفات الجاسوس إيلي كوهين المدفون في سوريا
إعلام: إسرائيل قد تتسلم رفات الجاسوس إيلي كوهين المدفون في سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر إعلامية، أن إسرائيل قد تتسلم رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين المدفون في سوريا. 12.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-12T15:00+0000
2025-10-12T15:00+0000
2025-10-12T15:00+0000
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105911251_61:0:1181:630_1920x0_80_0_0_643a2fbc6cd253ee2688a308775555ce.jpg
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن سوريا تعمل الآن على تسليم رفات الجاسوس إيلي كوهين إلى إسرائيل، وذلك بعدما تسلم الموساد وثائق سرية تخص العميل الراحل.في شهر مايو الماضي، أُعيدت أكثر من ألفي وثيقة وصورة وممتلكات تخص إيلي كوهين من سوريا إلى إسرائيل، في عملية سرية للموساد.وجند كوهين من قبل الموساد ووصل إلى مهمة في سوريا كرجل أعمال باسم كمال أمين ثابت. نجح في إقامة علاقات وثيقة مع شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في البلاد – قبل أن يُكشَف أمره. بعد ذلك، أُعدِم في ساحة المرجة في وسط دمشق في 18 أيار 1965، وبعد إعدامه، أخفت السلطات السورية مكان دفنه.
https://sarabic.ae/20251005/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفذ-عمليات-دقيقة-في-جنوب-سوريا-1105656309.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0c/1105911251_201:0:1041:630_1920x0_80_0_0_09eae4952189d2d6e8bca56e4c2f125c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, العالم العربي
إعلام: إسرائيل قد تتسلم رفات الجاسوس إيلي كوهين المدفون في سوريا
أفادت مصادر إعلامية، أن إسرائيل قد تتسلم رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين المدفون في سوريا.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن سوريا تعمل الآن على تسليم رفات الجاسوس إيلي كوهين إلى إسرائيل، وذلك بعدما تسلم الموساد وثائق سرية تخص العميل الراحل.
وفقا للقناة 12 الإسرائيلية، قد تتسلم إسرائيل قريبا جثمان الجاسوس الراحل إيلي كوهين، بعد أكثر من 60 عامًا على إعدامه شنقا.
في شهر مايو الماضي، أُعيدت أكثر من ألفي وثيقة وصورة وممتلكات تخص إيلي كوهين من سوريا إلى إسرائيل، في عملية سرية للموساد.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في شهر مايو الماضي استعادة 2500 وثيقة وصورة وأغراض شخصية للجاسوس الإسرائيلي في عملية سرية قام بها الموساد، وبحسب المعلومات فقد أخذت من الأرشيف السوري الرسمي الذي يضم آلاف الأدلة التي احتفظت بها قوات الأمن السورية بشكل سري للغاية على مدى عشرات السنين. حيث سلمت حكومة دمشق أرشيف إيلي كوهين، "كإشارة من الحكومة ولفتة من الرئيس السوري الشرع إلى إسرائيل والولايات المتحدة"، بحسب "اي نيوز".
وجند كوهين من قبل الموساد ووصل إلى مهمة في سوريا كرجل أعمال باسم كمال أمين ثابت. نجح في إقامة علاقات وثيقة مع شخصيات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى في البلاد – قبل أن يُكشَف أمره. بعد ذلك، أُعدِم في ساحة المرجة في وسط دمشق في 18 أيار 1965، وبعد إعدامه، أخفت السلطات السورية مكان دفنه.