خلال لقائه مع جوزيف عون... الشيباني: سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خلال لقائه مع جوزيف عون... الشيباني: سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار
خلال لقائه مع جوزيف عون... الشيباني: سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، أن زيارته تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع.
أخبار سوريا اليوم
حصري
لبنان
العالم العربي
وأوضح الشيباني خلال لقائه بالرئيس عون من قصر بعبدا في العاصمة اللبنانية بيروت، أن زيارته تأتي بهدف تأكيد عمق العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة تقوم على الاحترام والتعاون المتبادل، وذلك حسب مراسل "سبوتنيك".وشدد الشيباني على أن "سوريا الجديدة تسعى إلى حل جميع الملفات العالقة والانطلاق نحو علاقات اقتصادية واستثمارية متينة، مستفيدة من المناخ السياسي الجديد في المنطقة بعد سقوط النظام السابق".وقال الوزير السوري: "سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار، وهذه المرحلة يجب أن تنعكس إيجابيا على لبنان وعلى العلاقة الأخوية والتاريخية بين الشعبين".وأضاف أن كافة القضايا المشتركة وُضعت على طاولة المناقشات، مشيرا إلى وجود لجان متخصصة تبحث في تفاصيله، قائلا: "نريد أن نتجاوز هذا الماضي ونبدأ علاقات منفتحة تعود بالمنفعة على الشعبين".وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين، أعرب الشيباني عن شكر بلاده للبنان وشعبه على "الكرم وحسن الاستضافة"، منوها إلى أن "نزوح السوريين لم يكن خيارا، بل نتيجة حرب مدمرة قادها النظام السابق".وكشف الوزير عن وجود "خطط نناقشها حاليا بدعم دولي" تهدف إلى تأمين "عودة كريمة ومستدامة" للاجئين، بالتزامن مع معالجة أوضاع ما بعد الحرب في سوريا عبر إعادة تأهيل البنية التحتية وإطلاق عجلة الإعمار.
خلال لقائه مع جوزيف عون... الشيباني: سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار

11:08 GMT 10.10.2025
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، أن زيارته تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع.
وأوضح الشيباني خلال لقائه بالرئيس عون من قصر بعبدا في العاصمة اللبنانية بيروت، أن زيارته تأتي بهدف تأكيد عمق العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة تقوم على الاحترام والتعاون المتبادل، وذلك حسب مراسل "سبوتنيك".
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد
09:47 GMT
وشدد الشيباني على أن "سوريا الجديدة تسعى إلى حل جميع الملفات العالقة والانطلاق نحو علاقات اقتصادية واستثمارية متينة، مستفيدة من المناخ السياسي الجديد في المنطقة بعد سقوط النظام السابق".
وقال الوزير السوري: "سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار، وهذه المرحلة يجب أن تنعكس إيجابيا على لبنان وعلى العلاقة الأخوية والتاريخية بين الشعبين".
وأضاف أن كافة القضايا المشتركة وُضعت على طاولة المناقشات، مشيرا إلى وجود لجان متخصصة تبحث في تفاصيله، قائلا: "نريد أن نتجاوز هذا الماضي ونبدأ علاقات منفتحة تعود بالمنفعة على الشعبين".
وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين، أعرب الشيباني عن شكر بلاده للبنان وشعبه على "الكرم وحسن الاستضافة"، منوها إلى أن "نزوح السوريين لم يكن خيارا، بل نتيجة حرب مدمرة قادها النظام السابق".
وكشف الوزير عن وجود "خطط نناقشها حاليا بدعم دولي" تهدف إلى تأمين "عودة كريمة ومستدامة" للاجئين، بالتزامن مع معالجة أوضاع ما بعد الحرب في سوريا عبر إعادة تأهيل البنية التحتية وإطلاق عجلة الإعمار.
