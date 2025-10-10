https://sarabic.ae/20251010/خلال-لقائه-مع-جوزيف-عون-الشيباني-سوريا-تعيش-مرحلة-من-التعافي-وإعادة-الإعمار-1105830659.html

خلال لقائه مع جوزيف عون... الشيباني: سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار

خلال لقائه مع جوزيف عون... الشيباني: سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون، أن زيارته تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع. 10.10.2025, سبوتنيك عربي

وأوضح الشيباني خلال لقائه بالرئيس عون من قصر بعبدا في العاصمة اللبنانية بيروت، أن زيارته تأتي بهدف تأكيد عمق العلاقات الثنائية وفتح صفحة جديدة تقوم على الاحترام والتعاون المتبادل، وذلك حسب مراسل "سبوتنيك".وشدد الشيباني على أن "سوريا الجديدة تسعى إلى حل جميع الملفات العالقة والانطلاق نحو علاقات اقتصادية واستثمارية متينة، مستفيدة من المناخ السياسي الجديد في المنطقة بعد سقوط النظام السابق".وقال الوزير السوري: "سوريا تعيش مرحلة من التعافي وإعادة الإعمار، وهذه المرحلة يجب أن تنعكس إيجابيا على لبنان وعلى العلاقة الأخوية والتاريخية بين الشعبين".وأضاف أن كافة القضايا المشتركة وُضعت على طاولة المناقشات، مشيرا إلى وجود لجان متخصصة تبحث في تفاصيله، قائلا: "نريد أن نتجاوز هذا الماضي ونبدأ علاقات منفتحة تعود بالمنفعة على الشعبين".وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين، أعرب الشيباني عن شكر بلاده للبنان وشعبه على "الكرم وحسن الاستضافة"، منوها إلى أن "نزوح السوريين لم يكن خيارا، بل نتيجة حرب مدمرة قادها النظام السابق".وكشف الوزير عن وجود "خطط نناقشها حاليا بدعم دولي" تهدف إلى تأمين "عودة كريمة ومستدامة" للاجئين، بالتزامن مع معالجة أوضاع ما بعد الحرب في سوريا عبر إعادة تأهيل البنية التحتية وإطلاق عجلة الإعمار.

