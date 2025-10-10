https://sarabic.ae/20251010/الشيباني-يصل-إلى-بيروت-في-أول-زيارة-لمسؤول-سوري-كبير-منذ-رحيل-حكومة-الأسد-1105828413.html
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد
وفي مؤتمر صحفي مشترك، عُقد في مقر وزارة الخارجية اللبنانية، رحب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بالوفد السوري قائلا: "إنها زيارة تاريخية تحصل للمرة الأولى منذ سنوات طويلة جداً. نرحّب بكم من كل قلوبنا، فاليوم فُتِحت صفحة جديدة بين لبنان وسوريا"، معبرا في الوقت ذاته عن أمله أن تكون هذه الزيارة "بذرة خير وانطلاقة لعهد جديد من التعاون والاحترام المتبادل".من جهته، أشار الشيباني إلى أن سوريا تدخل مرحلة جديدة بعد عشرة أشهر من رحيل النظام السابق، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على إعادة بناء علاقاتها السياسية على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.وختم الشيباني: "دمشق أُبلغت رسميا بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني – السوري"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين الحكومتين ستدار مستقبلا مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية، كما هو الحال بين دولتين طبيعيتين".
زار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، العاصمة اللبنانية بيروت للمرة الأولى، على رأس وفد سوري رفيع ضم وزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية اللواء حسن السلامة، ومساعد وزير الداخلية وعددا من المسؤولين والسياسيين السوريين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، عُقد في مقر وزارة الخارجية اللبنانية، رحب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بالوفد السوري قائلا: "إنها زيارة تاريخية تحصل للمرة الأولى منذ سنوات طويلة جداً. نرحّب بكم من كل قلوبنا، فاليوم فُتِحت صفحة جديدة بين لبنان وسوريا"، معبرا في الوقت ذاته عن أمله أن تكون هذه الزيارة "بذرة خير وانطلاقة لعهد جديد من التعاون والاحترام المتبادل".
وأضاف رجي: "اتفق الجانبان على معالجة الملفات العالقة بروح من حسن النية"، مؤكدا "التزام دمشق الجديد باحترام سيادة لبنان واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية"، واعتبر ذلك "مؤشرا إيجابيا يمهد لمسار من السلام والازدهار الاقتصادي والتعاون بين البلدين".
من جهته، أشار الشيباني إلى أن سوريا تدخل مرحلة جديدة بعد عشرة أشهر من رحيل النظام السابق، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على إعادة بناء علاقاتها السياسية على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.
وأكد الشيباني أن الزيارة "تعبر عن توجه سوريا الجديد تجاه لبنان، وتفتح صفحة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتطورة بدلا من العلاقات الأمنية المتوترة في الماضي"، موجها الشكر للبنان على استضافته اللاجئين السوريين رغم الظروف الصعبة.
وختم الشيباني: "دمشق أُبلغت رسميا بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني – السوري
"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين الحكومتين ستدار مستقبلا مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية، كما هو الحال بين دولتين طبيعيتين".