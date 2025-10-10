الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
هل ستتنصل تل أبيب من بعض مندرجات الاتفاق مع حماس مما يؤدي إلى انهيار الهدنة؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251010/الشيباني-يصل-إلى-بيروت-في-أول-زيارة-لمسؤول-سوري-كبير-منذ-رحيل-حكومة-الأسد-1105828413.html
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد
سبوتنيك عربي
زار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، العاصمة اللبنانية بيروت للمرة الأولى، على رأس وفد سوري رفيع ضم وزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز... 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T09:47+0000
2025-10-10T09:48+0000
أخبار سوريا اليوم
لبنان
وفد حكومي
تعاون
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105827219_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d7a3ac0813c4ad078532acb9c1dacb93.jpg
وفي مؤتمر صحفي مشترك، عُقد في مقر وزارة الخارجية اللبنانية، رحب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بالوفد السوري قائلا: "إنها زيارة تاريخية تحصل للمرة الأولى منذ سنوات طويلة جداً. نرحّب بكم من كل قلوبنا، فاليوم فُتِحت صفحة جديدة بين لبنان وسوريا"، معبرا في الوقت ذاته عن أمله أن تكون هذه الزيارة "بذرة خير وانطلاقة لعهد جديد من التعاون والاحترام المتبادل".من جهته، أشار الشيباني إلى أن سوريا تدخل مرحلة جديدة بعد عشرة أشهر من رحيل النظام السابق، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على إعادة بناء علاقاتها السياسية على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.وختم الشيباني: "دمشق أُبلغت رسميا بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني – السوري"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين الحكومتين ستدار مستقبلا مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية، كما هو الحال بين دولتين طبيعيتين".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105827219_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_05b1fcf52d5ea21d0814b4f31e93f6ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, لبنان, وفد حكومي, تعاون, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, لبنان, وفد حكومي, تعاون, تقارير سبوتنيك, حصري

الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد

09:47 GMT 10.10.2025 (تم التحديث: 09:48 GMT 10.10.2025)
© Sputnik . Abdul kader Al Bayالشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد
الشيباني يصل إلى بيروت في أول زيارة لمسؤول سوري كبير منذ رحيل حكومة الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
حصري
زار وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، العاصمة اللبنانية بيروت للمرة الأولى، على رأس وفد سوري رفيع ضم وزير العدل مظهر الويس، ورئيس جهاز الاستخبارات السورية اللواء حسن السلامة، ومساعد وزير الداخلية وعددا من المسؤولين والسياسيين السوريين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، عُقد في مقر وزارة الخارجية اللبنانية، رحب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بالوفد السوري قائلا: "إنها زيارة تاريخية تحصل للمرة الأولى منذ سنوات طويلة جداً. نرحّب بكم من كل قلوبنا، فاليوم فُتِحت صفحة جديدة بين لبنان وسوريا"، معبرا في الوقت ذاته عن أمله أن تكون هذه الزيارة "بذرة خير وانطلاقة لعهد جديد من التعاون والاحترام المتبادل".
وأضاف رجي: "اتفق الجانبان على معالجة الملفات العالقة بروح من حسن النية"، مؤكدا "التزام دمشق الجديد باحترام سيادة لبنان واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية"، واعتبر ذلك "مؤشرا إيجابيا يمهد لمسار من السلام والازدهار الاقتصادي والتعاون بين البلدين".
من جهته، أشار الشيباني إلى أن سوريا تدخل مرحلة جديدة بعد عشرة أشهر من رحيل النظام السابق، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على إعادة بناء علاقاتها السياسية على أسس من التعاون والاحترام المتبادل.
وأكد الشيباني أن الزيارة "تعبر عن توجه سوريا الجديد تجاه لبنان، وتفتح صفحة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتطورة بدلا من العلاقات الأمنية المتوترة في الماضي"، موجها الشكر للبنان على استضافته اللاجئين السوريين رغم الظروف الصعبة.
وختم الشيباني: "دمشق أُبلغت رسميا بتعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني – السوري"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين الحكومتين ستدار مستقبلا مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية، كما هو الحال بين دولتين طبيعيتين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала