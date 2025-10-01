عربي
https://sarabic.ae/20251001/وفد-سوري-يزور-بيروت-لبحث-ملف-السجناء-السوريين-في-لبنان-1105490342.html
وفد سوري يزور بيروت لبحث ملف السجناء السوريين في لبنان
وفد سوري يزور بيروت لبحث ملف السجناء السوريين في لبنان
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وفدا سوريا رسميا توجه إلى بيروت بعد وصوله إلى منطقة المصنع الحدودية، لإجراء مباحثات حول ملف السجناء السوريين في لبنان. 01.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-01T09:59+0000
2025-10-01T09:59+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
لبنان
أحمد الشرع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103931/14/1039311432_0:113:6000:3488_1920x0_80_0_0_9c03336b252c1cfd814e23e207a51a5c.jpg
وقالت صحيفة "الأخبار"، اليوم الأربعاء، إن عددا من أهالي الموقوفين وبعض المتضامنين معهم تجمعوا على طريق الوفد السوري عند مفرق راشيا، رافعين صور أبنائهم بانتظار الوفد، الذي لم يتوقف للتحدث معهم.وتقول الصحيفة إنه من الواضح أن الوفد السوري جاء إلى لبنان في مهمة محددة محصورة بالموقوفين السوريين فقط، مشيرة إلى أن موضوع الموقوفين اللبنانيين، هو مسألة لبنانية داخلية.وكانت الحدود السورية اللبنانية، قد شهدت توترات في مارس/ آذار الماضي، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل وإصابة عدد من عناصرها إثر كمين، قالت إن مسلحين تابعين لـ"حزب الله" اللبناني نفذوه، ثم اندلعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني دامت لعدة أيام قبل أن تعلن وزارتا دفاعي البلدين عن التوصل لاتفاق لوقف الاشتباكات.وفي أغسطس/ آب الماضي، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس السلطة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، أوعز بزيارة وفد سوري للبنان للإعداد لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى، وذلك بعد مساع لتفعيل العلاقات اللبنانية - السورية، عبر وساطة قام بها المبعوث السعودي يزيد بن فرحان.وذكرت صحيفة "الأخبار" المحلية، أن الشرع شكل لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل لزيارة بيروت ولمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا العالقة بين البلدين ومنها ملف السجناء السوريين في لبنان.وفي طلب مسبق، التمس الجانب السوري من لبنان تصنيف السجناء بين محكومين وموقوفين من دون محاكمة مع تحديد التهم الموجهة إليهم.وأوضح السوريون أنهم يفترضون حسن النية من لبنان، بإطلاق سراح كل من أمضى أكثر من عشر سنوات فوراً، مع خفض مدة العقوبة للباقين، وإطلاق كل من كان متهماً بارتكاب أعمال كانت تُصنف سابقاً بأنها معادية للحكم السوري، باعتبار أن سقوط النظام يلغي الجرم نفسه.وكان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أصدر مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب، يقضي بالعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان، على أن يشمل السوريين الذين تطالب بهم دمشق.وفي طيّات المشروع، يسعى سلام إلى خفض عدد المساجين في لبنان إلى نحو النصف تقريبا، مع استثناء كل من تورط في دماء عسكريين لبنانيين، حسب وسائل إعلام لبنانية.
https://sarabic.ae/20250915/الرئيس-اللبناني-يبحث-مع-الشرع-ملف-ترسيم-الحدود-البحرية-وموضوع-النازحين-السوريين-1104885365.html
https://sarabic.ae/20250825/أول-وفد-سوري-إلى-لبنان-طلب-عاجل-من-دمشق-ولبنان-يعد-مشروع-عفو-عام-عن-المساجين-1104101860.html
وفد سوري يزور بيروت لبحث ملف السجناء السوريين في لبنان

09:59 GMT 01.10.2025
© Sputnik . Zahraa al-Amirمناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2025
© Sputnik . Zahraa al-Amir
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن وفدا سوريا رسميا توجه إلى بيروت بعد وصوله إلى منطقة المصنع الحدودية، لإجراء مباحثات حول ملف السجناء السوريين في لبنان.
وقالت صحيفة "الأخبار"، اليوم الأربعاء، إن عددا من أهالي الموقوفين وبعض المتضامنين معهم تجمعوا على طريق الوفد السوري عند مفرق راشيا، رافعين صور أبنائهم بانتظار الوفد، الذي لم يتوقف للتحدث معهم.
وتقول الصحيفة إنه من الواضح أن الوفد السوري جاء إلى لبنان في مهمة محددة محصورة بالموقوفين السوريين فقط، مشيرة إلى أن موضوع الموقوفين اللبنانيين، هو مسألة لبنانية داخلية.
الرئيس اللبناني، جوزيف عون، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية الجديدة، مصر، 4 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
الرئيس اللبناني يبحث مع الشرع ملف ترسيم الحدود البحرية وموضوع النازحين السوريين
15 سبتمبر, 19:19 GMT
وكانت الحدود السورية اللبنانية، قد شهدت توترات في مارس/ آذار الماضي، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل وإصابة عدد من عناصرها إثر كمين، قالت إن مسلحين تابعين لـ"حزب الله" اللبناني نفذوه، ثم اندلعت اشتباكات بين الجيشين السوري واللبناني دامت لعدة أيام قبل أن تعلن وزارتا دفاعي البلدين عن التوصل لاتفاق لوقف الاشتباكات.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أفادت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس السلطة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، أوعز بزيارة وفد سوري للبنان للإعداد لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى، وذلك بعد مساع لتفعيل العلاقات اللبنانية - السورية، عبر وساطة قام بها المبعوث السعودي يزيد بن فرحان.
بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
أول وفد سوري إلى لبنان... طلب عاجل من دمشق ولبنان يعد مشروع عفو عام عن المساجين
25 أغسطس, 07:19 GMT
وذكرت صحيفة "الأخبار" المحلية، أن الشرع شكل لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل لزيارة بيروت ولمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا العالقة بين البلدين ومنها ملف السجناء السوريين في لبنان.
وفي طلب مسبق، التمس الجانب السوري من لبنان تصنيف السجناء بين محكومين وموقوفين من دون محاكمة مع تحديد التهم الموجهة إليهم.
وأوضح السوريون أنهم يفترضون حسن النية من لبنان، بإطلاق سراح كل من أمضى أكثر من عشر سنوات فوراً، مع خفض مدة العقوبة للباقين، وإطلاق كل من كان متهماً بارتكاب أعمال كانت تُصنف سابقاً بأنها معادية للحكم السوري، باعتبار أن سقوط النظام يلغي الجرم نفسه.
وكان رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أصدر مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب، يقضي بالعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان، على أن يشمل السوريين الذين تطالب بهم دمشق.
وفي طيّات المشروع، يسعى سلام إلى خفض عدد المساجين في لبنان إلى نحو النصف تقريبا، مع استثناء كل من تورط في دماء عسكريين لبنانيين، حسب وسائل إعلام لبنانية.
