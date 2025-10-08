https://sarabic.ae/20251008/لافروف-على-روسيا-إعادة-تعريف-دورها-في-سوريا-بما-يتماشى-مع-الواقع-الجديد-1105776608.html

لافروف: على روسيا إعادة تعريف دورها في سوريا بما يتماشى مع الواقع الجديد

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن عدداً من دول الشرق الأوسط معنية ببقاء الوجود الروسي في سوريا، لكنه شدد على ضرورة إعادة صياغة مهام هذا الوجود... 08.10.2025, سبوتنيك عربي

سيرغي لافروف

أخبار سوريا اليوم

الدور الروسي في سوريا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وأوضح لافروف في مقابلة مع برنامج "جسور إلى الشرق" أن: "الرئيس فلاديمير بوتين أكد مراراً أننا لن نبقى في سوريا خلافاً لإرادة قيادتها، لكن يبدو أن دمشق وعدداً من دول المنطقة مهتمون باستمرار وجودنا هناك. ومع ذلك، لم يعد هذا الوجود لأغراض دعم السلطات الشرعية عسكرياً ضد قوى المعارضة، بل ينبغي إعادة صياغة الوظائف".وأضاف الوزير أن لروسيا علاقات صداقة وتعاون وثيقة مع سوريا منذ الحقبة السوفيتية، مشيراً إلى أن موسكو أسهمت بشكل كبير في تأسيس البنية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الكوادر الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية لسوريا.وتابع لافروف أن بلاده مهتمة بمواصلة المشاريع الاقتصادية والزراعية والصناعية والطاقة التي بدأت منذ العهد السوفيتي، لكن بما يتناسب مع الظروف الجديدة.كما اقترح إنشاء مركز إنساني في سوريا، قائلاً: يأتي ذلك في ظل التحولات الميدانية والسياسية الأخيرة في سوريا، بعد أن دخلت قوات المعارضة دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، وغادر بشار الأسد البلاد، ليُعلَن لاحقاً أحمد الشرع رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية.

