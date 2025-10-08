https://sarabic.ae/20251008/لافروف-على-روسيا-إعادة-تعريف-دورها-في-سوريا-بما-يتماشى-مع-الواقع-الجديد-1105776608.html
لافروف: على روسيا إعادة تعريف دورها في سوريا بما يتماشى مع الواقع الجديد
لافروف: على روسيا إعادة تعريف دورها في سوريا بما يتماشى مع الواقع الجديد
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن عدداً من دول الشرق الأوسط معنية ببقاء الوجود الروسي في سوريا، لكنه شدد على ضرورة إعادة صياغة مهام هذا الوجود... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T21:35+0000
2025-10-08T21:35+0000
2025-10-08T21:35+0000
سيرغي لافروف
أخبار سوريا اليوم
الدور الروسي في سوريا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105454406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6b9a7b70b1c74e98ea1b5ad7a213f23.jpg
وأوضح لافروف في مقابلة مع برنامج "جسور إلى الشرق" أن: "الرئيس فلاديمير بوتين أكد مراراً أننا لن نبقى في سوريا خلافاً لإرادة قيادتها، لكن يبدو أن دمشق وعدداً من دول المنطقة مهتمون باستمرار وجودنا هناك. ومع ذلك، لم يعد هذا الوجود لأغراض دعم السلطات الشرعية عسكرياً ضد قوى المعارضة، بل ينبغي إعادة صياغة الوظائف".وأضاف الوزير أن لروسيا علاقات صداقة وتعاون وثيقة مع سوريا منذ الحقبة السوفيتية، مشيراً إلى أن موسكو أسهمت بشكل كبير في تأسيس البنية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الكوادر الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية لسوريا.وتابع لافروف أن بلاده مهتمة بمواصلة المشاريع الاقتصادية والزراعية والصناعية والطاقة التي بدأت منذ العهد السوفيتي، لكن بما يتناسب مع الظروف الجديدة.كما اقترح إنشاء مركز إنساني في سوريا، قائلاً: يأتي ذلك في ظل التحولات الميدانية والسياسية الأخيرة في سوريا، بعد أن دخلت قوات المعارضة دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، وغادر بشار الأسد البلاد، ليُعلَن لاحقاً أحمد الشرع رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية.
https://sarabic.ae/20251008/لافروف-اللعب-بورقة-الأكراد-نحو-حكم-ذاتي-في-سوريا-قد-يؤدي-إلى-انفجار-بدول-أخرى-1105768237.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105454406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e1917cc6ea586ffd2be693a7f178fc3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم, الدور الروسي في سوريا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف, أخبار سوريا اليوم, الدور الروسي في سوريا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
لافروف: على روسيا إعادة تعريف دورها في سوريا بما يتماشى مع الواقع الجديد
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن عدداً من دول الشرق الأوسط معنية ببقاء الوجود الروسي في سوريا، لكنه شدد على ضرورة إعادة صياغة مهام هذا الوجود وتكييفها مع الواقع الجديد.
وأوضح لافروف في مقابلة مع برنامج "جسور إلى الشرق" أن: "الرئيس فلاديمير بوتين أكد مراراً أننا لن نبقى في سوريا خلافاً لإرادة قيادتها، لكن يبدو أن دمشق وعدداً من دول المنطقة مهتمون باستمرار وجودنا هناك. ومع ذلك، لم يعد هذا الوجود لأغراض دعم السلطات الشرعية عسكرياً ضد قوى المعارضة، بل ينبغي إعادة صياغة الوظائف".
وأضاف الوزير أن لروسيا علاقات صداقة وتعاون وثيقة مع سوريا منذ الحقبة السوفيتية، مشيراً إلى أن موسكو أسهمت بشكل كبير في تأسيس البنية الاقتصادية والاجتماعية وإعداد الكوادر الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية لسوريا.
وتابع لافروف أن بلاده مهتمة بمواصلة المشاريع الاقتصادية والزراعية والصناعية والطاقة التي بدأت منذ العهد السوفيتي، لكن بما يتناسب مع الظروف الجديدة.
كما اقترح إنشاء مركز إنساني في سوريا، قائلاً:
"من الممكن استخدام الميناء والمطار لتسليم المساعدات الإنسانية من روسيا ودول الخليج إلى بلدان إفريقيا. هناك فهم مشترك بأن هذا المشروع سيكون مطلوباً، ونحن مستعدون لمناقشة التفاصيل، وهناك اهتمام متبادل".
يأتي ذلك في ظل التحولات الميدانية والسياسية الأخيرة
في سوريا، بعد أن دخلت قوات المعارضة دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، وغادر بشار الأسد البلاد، ليُعلَن لاحقاً أحمد الشرع رئيساً لسوريا خلال المرحلة الانتقالية.