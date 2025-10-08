لافروف: "اللعب" بورقة الأكراد نحو "حكم ذاتي" في سوريا قد يؤدي إلى انفجار بدول أخرى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/لافروف-اللعب-بورقة-الأكراد-نحو-حكم-ذاتي-في-سوريا-قد-يؤدي-إلى-انفجار-بدول-أخرى-1105768237.html
لافروف: "اللعب" بورقة الأكراد نحو "حكم ذاتي" في سوريا قد يؤدي إلى انفجار بدول أخرى
لافروف: "اللعب" بورقة الأكراد نحو "حكم ذاتي" في سوريا قد يؤدي إلى انفجار بدول أخرى
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأنه إذا أسفرت "المناورات" المتعلقة بالأكراد السوريين نحو "الحكم الذاتي والانفصال" إلى خطوات عملية، فإن... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
لافروف: "اللعب" بورقة الأكراد نحو "حكم ذاتي" في سوريا قد يؤدي إلى انفجار بدول أخرى

17:29 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 17:30 GMT 08.10.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأنه إذا أسفرت "المناورات" المتعلقة بالأكراد السوريين نحو "الحكم الذاتي والانفصال" إلى خطوات عملية، فإن القضية الكردية قد تنفجر في سائر دول المنطقة، مما ينذر بمخاطر جسيمة.
وقال لافروف خلال مقابلة: "الخوف التقليدي للكثيرين هو أن تنفجر القضية الكردية، لأنه إذا أسفرت هذه "المناورات" مع أكراد سوريا "من أجل الحكم الذاتي والانفصال" عن نتائج ملموسة،، فقد تنفجر القضية الكردية في جميع دول المنطقة الأخرى. وهذه مخاطر جسيمة".

وأضاف: "وحدة سوريا يجب أن تكون موضع اهتمام جميع البلدان التي لديها بعض النفوذ على الوضع في دمشق، أو على مختلف المجموعات العرقية والدينية والسياسية في أجزاء أخرى من البلاد".

وأكد لافروف أن روسيا ستدعم شركاءها السوريين بكل الطرق الممكنة، وهي مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى التي لها مصالح في الجمهورية العربية السورية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
الخارجية الروسية: موسكو تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات من جديد في سوريا
14:09 GMT
وقال: "سندعم شركاءنا السوريين من جميع الجوانب. نحن مستعدون للتعاون في هذه القضايا مع الدول الأخرى التي، بطريقة أو بأخرى، تدعم مصالحها في الجمهورية العربية السورية. وستكون مشاركة رئيس الحكومة الانتقالية، السيد أحمد الشرع، في القمة الروسية العربية الأولى في 15 أكتوبر/تشرين الأول ذات أهمية خاصة".

وفي السياق ذاته، أكد لافروف أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الصراع في قطاع غزة هي الحل الأمثل حاليا لإنهاء الصراع من حيث قبول العرب لها وعدم رفض إسرائيل لها.

وأشار إلى أن "العقاب الجماعي" للشعب الفلسطيني على هجوم "حماس" على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
مواجهة عسكرية بين قسد وحكومة الشرع تلوح بالأفق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
وفد تفاوض شمال وشرق سوريا يكشف البنود التي تمت مباحثها مع سلطة دمشق
أمس, 19:50 GMT
وقال: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023 ضد المدنيين. هذه جريمة، لكن "العقاب الجماعي" لمثل هذه الهجمات الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله يعد أيضًا انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات من جديد في سوريا وتأمل في تهيئة الظروف لتجنب إراقة الدماء.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "وفقا لمعلومات واردة، تصاعد الوضع في حلب شمالي سوريا بشكل حاد، يوم الاثنين 6 أكتوبر، بالقرب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأفادت التقارير بوقوع اشتباكات بين الجماعات المسلحة الكردية العاملة هناك والقوات الحكومية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى".
ليلة حامية الوطيس في حلب السورية... تفاصيل الأحداث والتوتر الكبير في الشيخ مقصود
القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية تتوصل لاتفاق في حلب
