https://sarabic.ae/20251008/لافروف-اللعب-بورقة-الأكراد-نحو-حكم-ذاتي-في-سوريا-قد-يؤدي-إلى-انفجار-بدول-أخرى-1105768237.html
لافروف: "اللعب" بورقة الأكراد نحو "حكم ذاتي" في سوريا قد يؤدي إلى انفجار بدول أخرى
لافروف: "اللعب" بورقة الأكراد نحو "حكم ذاتي" في سوريا قد يؤدي إلى انفجار بدول أخرى
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأنه إذا أسفرت "المناورات" المتعلقة بالأكراد السوريين نحو "الحكم الذاتي والانفصال" إلى خطوات عملية، فإن... 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T17:29+0000
2025-10-08T17:29+0000
2025-10-08T17:30+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105454406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6b9a7b70b1c74e98ea1b5ad7a213f23.jpg
وقال لافروف خلال مقابلة: "الخوف التقليدي للكثيرين هو أن تنفجر القضية الكردية، لأنه إذا أسفرت هذه "المناورات" مع أكراد سوريا "من أجل الحكم الذاتي والانفصال" عن نتائج ملموسة،، فقد تنفجر القضية الكردية في جميع دول المنطقة الأخرى. وهذه مخاطر جسيمة".وأكد لافروف أن روسيا ستدعم شركاءها السوريين بكل الطرق الممكنة، وهي مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى التي لها مصالح في الجمهورية العربية السورية.وقال: "سندعم شركاءنا السوريين من جميع الجوانب. نحن مستعدون للتعاون في هذه القضايا مع الدول الأخرى التي، بطريقة أو بأخرى، تدعم مصالحها في الجمهورية العربية السورية. وستكون مشاركة رئيس الحكومة الانتقالية، السيد أحمد الشرع، في القمة الروسية العربية الأولى في 15 أكتوبر/تشرين الأول ذات أهمية خاصة".وأشار إلى أن "العقاب الجماعي" للشعب الفلسطيني على هجوم "حماس" على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.وقال: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023 ضد المدنيين. هذه جريمة، لكن "العقاب الجماعي" لمثل هذه الهجمات الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله يعد أيضًا انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "وفقا لمعلومات واردة، تصاعد الوضع في حلب شمالي سوريا بشكل حاد، يوم الاثنين 6 أكتوبر، بالقرب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأفادت التقارير بوقوع اشتباكات بين الجماعات المسلحة الكردية العاملة هناك والقوات الحكومية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى".ليلة حامية الوطيس في حلب السورية... تفاصيل الأحداث والتوتر الكبير في الشيخ مقصودالقوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية تتوصل لاتفاق في حلب
https://sarabic.ae/20251008/الخارجية-الروسية-موسكو-تشعر-بالقلق-إزاء-تصاعد-التوترات-من-جديد-في-سوريا--1105761100.html
https://sarabic.ae/20251007/-وفد-تفاوض-شمال-وشرق-سوريا-يكشف-البنود-التي-تمت-مباحثها-مع-سلطة-دمشق-1105739789.html
فلسطين المحتلة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105454406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e1917cc6ea586ffd2be693a7f178fc3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لافروف: "اللعب" بورقة الأكراد نحو "حكم ذاتي" في سوريا قد يؤدي إلى انفجار بدول أخرى
17:29 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 17:30 GMT 08.10.2025)
صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأنه إذا أسفرت "المناورات" المتعلقة بالأكراد السوريين نحو "الحكم الذاتي والانفصال" إلى خطوات عملية، فإن القضية الكردية قد تنفجر في سائر دول المنطقة، مما ينذر بمخاطر جسيمة.
وقال لافروف خلال مقابلة: "الخوف التقليدي للكثيرين هو أن تنفجر القضية الكردية، لأنه إذا أسفرت هذه "المناورات" مع أكراد سوريا "من أجل الحكم الذاتي والانفصال" عن نتائج ملموسة،، فقد تنفجر القضية الكردية في جميع دول المنطقة الأخرى. وهذه مخاطر جسيمة".
وأضاف: "وحدة سوريا يجب أن تكون موضع اهتمام جميع البلدان التي لديها بعض النفوذ على الوضع في دمشق، أو على مختلف المجموعات العرقية والدينية والسياسية في أجزاء أخرى من البلاد".
وأكد لافروف أن روسيا ستدعم شركاءها السوريين بكل الطرق الممكنة، وهي مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى التي لها مصالح في الجمهورية العربية السورية.
وقال: "سندعم شركاءنا السوريين من جميع الجوانب. نحن مستعدون للتعاون في هذه القضايا مع الدول الأخرى التي، بطريقة أو بأخرى، تدعم مصالحها في الجمهورية العربية السورية. وستكون مشاركة رئيس الحكومة الانتقالية، السيد أحمد الشرع، في القمة الروسية العربية الأولى في 15 أكتوبر/تشرين الأول ذات أهمية خاصة".
وفي السياق ذاته، أكد لافروف أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الصراع في قطاع غزة هي الحل الأمثل حاليا لإنهاء الصراع من حيث قبول العرب لها وعدم رفض إسرائيل لها.
وأشار إلى أن "العقاب الجماعي" للشعب الفلسطيني على هجوم "حماس" على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.
وقال: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023 ضد المدنيين. هذه جريمة، لكن "العقاب الجماعي" لمثل هذه الهجمات الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله يعد أيضًا انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات من جديد في سوريا وتأمل في تهيئة الظروف لتجنب إراقة الدماء.
وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "وفقا لمعلومات واردة، تصاعد الوضع في حلب شمالي سوريا بشكل حاد
، يوم الاثنين 6 أكتوبر، بالقرب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأفادت التقارير بوقوع اشتباكات بين الجماعات المسلحة الكردية العاملة هناك والقوات الحكومية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى".