لافروف: "اللعب" بورقة الأكراد نحو "حكم ذاتي" في سوريا قد يؤدي إلى انفجار بدول أخرى

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأنه إذا أسفرت "المناورات" المتعلقة بالأكراد السوريين نحو "الحكم الذاتي والانفصال" إلى خطوات عملية، فإن...

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105454406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6b9a7b70b1c74e98ea1b5ad7a213f23.jpg

وقال لافروف خلال مقابلة: "الخوف التقليدي للكثيرين هو أن تنفجر القضية الكردية، لأنه إذا أسفرت هذه "المناورات" مع أكراد سوريا "من أجل الحكم الذاتي والانفصال" عن نتائج ملموسة،، فقد تنفجر القضية الكردية في جميع دول المنطقة الأخرى. وهذه مخاطر جسيمة".وأكد لافروف أن روسيا ستدعم شركاءها السوريين بكل الطرق الممكنة، وهي مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى التي لها مصالح في الجمهورية العربية السورية.وقال: "سندعم شركاءنا السوريين من جميع الجوانب. نحن مستعدون للتعاون في هذه القضايا مع الدول الأخرى التي، بطريقة أو بأخرى، تدعم مصالحها في الجمهورية العربية السورية. وستكون مشاركة رئيس الحكومة الانتقالية، السيد أحمد الشرع، في القمة الروسية العربية الأولى في 15 أكتوبر/تشرين الأول ذات أهمية خاصة".وأشار إلى أن "العقاب الجماعي" للشعب الفلسطيني على هجوم "حماس" على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.وقال: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023 ضد المدنيين. هذه جريمة، لكن "العقاب الجماعي" لمثل هذه الهجمات الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله يعد أيضًا انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي".وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي: "وفقا لمعلومات واردة، تصاعد الوضع في حلب شمالي سوريا بشكل حاد، يوم الاثنين 6 أكتوبر، بالقرب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وأفادت التقارير بوقوع اشتباكات بين الجماعات المسلحة الكردية العاملة هناك والقوات الحكومية، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى".ليلة حامية الوطيس في حلب السورية... تفاصيل الأحداث والتوتر الكبير في الشيخ مقصودالقوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية تتوصل لاتفاق في حلب

