وفد تفاوض شمال وشرق سوريا يكشف البنود التي تمت مباحثها مع سلطة دمشق
وفد تفاوض شمال وشرق سوريا يكشف البنود التي تمت مباحثها مع سلطة دمشق
سبوتنيك عربي
كشف وفد تفاوض شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، عن 4 بنود تمت مناقشتها مع سلطة دمشق، مشيرا إلى أنه لم يتم التوقيع على أي ورقة رسمية خلال الاجتماع 07.10.2025, سبوتنيك عربي
وحضر الاجتماع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر.وأمس الإثنين، بحث عبدي مع وفد أمريكي ضم باراك، وكوبر، تنفيذ اتفاق 10 آذار بين "قسد" والحكومة السورية، وتناول الخطوات العملية لتطبيق الاتفاق، وتهيئة الظروف لرفع العقوبات، وتشجيع الاستثمار وعودة النازحين.وأكد الجانبان استمرار الشراكة في محاربة "داعش" وتعزيز الاستقرار في سوريا، فيما قال باراك إن "الزيارة تمثل دعما لرؤية واشنطن الهادفة إلى تمكين السوريين من الاتحاد والعمل معًا من أجل السلام والازدهار".
وجاء في بيان وفد تفاوض شمال وشرق سوريا: "لم يتم التوقيع على أي ورقة رسمية خلال الاجتماع، طرح مقترح دمج قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي شفهياً".
وتابع البيان: "الهدف من الدمج هو تأسيس جيش منظم وفعال يحمي جميع السوريين".
وأضاف: "اتفاق على وقف كامل وفوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا وحلب".
وتابع: "سيتم تعديل الدستور في سوريا بما يضمن تمثيل جميع المكونات".
ووصل وفد رفيع المستوى من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والإدارة الذاتية، برئاسة قائد "قسد"، مظلوم عبدي، في وقت سابق، إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك غداة اشتباكات دامية شهدتها مدينة حلب، ليل أمس الإثنين.
وحضر الاجتماع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر.
وأمس الإثنين، بحث عبدي مع وفد أمريكي ضم باراك، وكوبر، تنفيذ اتفاق 10 آذار بين "قسد" والحكومة السورية، وتناول الخطوات العملية لتطبيق الاتفاق، وتهيئة الظروف لرفع العقوبات، وتشجيع الاستثمار وعودة النازحين.
وأكد الجانبان استمرار الشراكة في محاربة "داعش" وتعزيز الاستقرار في سوريا، فيما قال باراك إن "الزيارة تمثل دعما لرؤية واشنطن الهادفة إلى تمكين السوريين من الاتحاد والعمل معًا من أجل السلام والازدهار".
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت، أمس الإثنين، بين قوات تابعة لحكومة دمشق و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر والمدنيين.
ووفقا لمراسل"سبوتنيك
"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.
وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك "، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية، في بيان لها، إن "تحركات الجيش تأتي ضمن خطة إعادة انتشار في شمال وشمال شرق سوريا، ردًا على "اعتداءات متكررة" من قسد استهدفت المدنيين وقوات الأمن".
وأكدت الوزارة التزامها باتفاق 10 آذار/مارس، نافيةً أي نية لشن عمليات عسكرية، مشيرةً إلى أن هدف الجيش هو حماية المدنيين وممتلكاتهم. في المقابل، أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانًا نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدةً أنها انسحبت من المنطقة بموجب تفاهمات سابقة في 1 أبريل/ نيسان الماضي.
واتهمت "قسد" فصائل تابعة لحكومة دمشق بفرض حصار أمني وإنساني على الحيين، وقطع المساعدات الإغاثية والطبية، إلى جانب اختطاف مدنيين وتصعيد الهجمات باستخدام الدبابات والقذائف، ما تسبب في سقوط ضحايا وأضرار مادية.
وأفادت مصادر رسمية بمقتل ثلاثة من قوات الأمن وإصابة آخرين جراء قصف استهدف أحياء سكنية في حلب
، بينما أصيب مراسل قناة "سوريا الآن"، بهاء الحلبي، في خاصرته نتيجة إطلاق نار وقذائف في الأحياء الكردية.