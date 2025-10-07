https://sarabic.ae/20251007/-وفد-تفاوض-شمال-وشرق-سوريا-يكشف-البنود-التي-تمت-مباحثها-مع-سلطة-دمشق-1105739789.html

وفد تفاوض شمال وشرق سوريا يكشف البنود التي تمت مباحثها مع سلطة دمشق

كشف وفد تفاوض شمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، عن 4 بنود تمت مناقشتها مع سلطة دمشق، مشيرا إلى أنه لم يتم التوقيع على أي ورقة رسمية خلال الاجتماع 07.10.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وفد تفاوض شمال وشرق سوريا: "لم يتم التوقيع على أي ورقة رسمية خلال الاجتماع، طرح مقترح دمج قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي شفهياً".وأضاف: "اتفاق على وقف كامل وفوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا وحلب".وتابع: "سيتم تعديل الدستور في سوريا بما يضمن تمثيل جميع المكونات".وحضر الاجتماع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر.وأمس الإثنين، بحث عبدي مع وفد أمريكي ضم باراك، وكوبر، تنفيذ اتفاق 10 آذار بين "قسد" والحكومة السورية، وتناول الخطوات العملية لتطبيق الاتفاق، وتهيئة الظروف لرفع العقوبات، وتشجيع الاستثمار وعودة النازحين.وأكد الجانبان استمرار الشراكة في محاربة "داعش" وتعزيز الاستقرار في سوريا، فيما قال باراك إن "الزيارة تمثل دعما لرؤية واشنطن الهادفة إلى تمكين السوريين من الاتحاد والعمل معًا من أجل السلام والازدهار".ووفقا لمراسل"سبوتنيك"، أدت هذه الاشتباكات إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى الحيين، مع تحركات لتأمين خروج عدد من العائلات من المنطقة.وأفادت مصادر محلية لـ"سبوتنيك "، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين القوات الحكومية والفصائل الكردية المحلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط قتلى جرحى من الطرفين، بالإضافة إلى تسجيل إصابات بصفوف المدنيين في المنطقة.وأكدت الوزارة التزامها باتفاق 10 آذار/مارس، نافيةً أي نية لشن عمليات عسكرية، مشيرةً إلى أن هدف الجيش هو حماية المدنيين وممتلكاتهم. في المقابل، أصدرت "قوات سوريا الديمقراطية" بيانًا نفت فيه الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدةً أنها انسحبت من المنطقة بموجب تفاهمات سابقة في 1 أبريل/ نيسان الماضي. واتهمت "قسد" فصائل تابعة لحكومة دمشق بفرض حصار أمني وإنساني على الحيين، وقطع المساعدات الإغاثية والطبية، إلى جانب اختطاف مدنيين وتصعيد الهجمات باستخدام الدبابات والقذائف، ما تسبب في سقوط ضحايا وأضرار مادية.وأفادت مصادر رسمية بمقتل ثلاثة من قوات الأمن وإصابة آخرين جراء قصف استهدف أحياء سكنية في حلب، بينما أصيب مراسل قناة "سوريا الآن"، بهاء الحلبي، في خاصرته نتيجة إطلاق نار وقذائف في الأحياء الكردية.

